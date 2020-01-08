EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  557  11
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (34) Офіс генерального прокурора (4)

 Офіс генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були українці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168708
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так стовідсотково своя людина керує.
 показати весь коментар
 
 
А гибель иностранных граждан на територии другого государства входят в компитенцию нашей генпрокуратуры? Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 6844
 показати весь коментар
 
 
Самолет, является территорией государства, которому он подлежит и на нем действуют законы этого государства.
 показати весь коментар
 
Писец волонтерам...какая, собственно, разница, отчего самолет упал. И кто его взорвал. В салоне было тепло и светло.
 показати весь коментар
 
 
по даним трекінгів зв'язок втрачено миттєво на висоті 2 км, що це не як швидке руйнування планеру
 показати весь коментар
 
 
на відео яке є в мережі є маленька світла точка з правого боку
 показати весь коментар
 
Может Коломойский и жлобился на хорошее обслуживание самолетов, но пилоты в МАУ лучшие в Украине.

В принципе МАУ нормальный перевозчик европейского уровня, но только там всё дорого и за всё нужно платить.
 показати весь коментар
 
Ну что бы проводить расследование, я так понимаю прокуроры отправились в Иран? Или расследование будет проводится по "сообщениям в СМИ"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору