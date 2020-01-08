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Все про:джекпот (9) лотерея (75)

 Джекпот Powerball досяг $258 мільйонів, українець виграв $50,000 в іспанську лотерею

У суботу, 4 січня, ніхто не вгадав всі цифри в розіграші Powerball, отже в середу ввечері, 8 січня, буде розіграний джекпот в $ 258 млн.

Джекпот Powerball досяг $258 мільйонів, українець виграв $50,000 в іспанську лотерею 01

"Це вражає, - сказав Девід Барден, голова лотереї. - Це трапляється нечасто. Цікаво думати про те, як цей джекпот може змінити чиєсь життя".

Розіграші Powerball відбуваються щосереди та щосуботи о 22:59 за Східним часом. Найбільший в історії джекпот Powerball становив  $ 1,586 млрд. Його в 2016 році розділили переможці з Каліфорнії, Флориди і Теннессі.

Ось ТОП-5 найбільших джекпотів Powerball:

• $ 1,586 млрд - 13 грудень 2016 року;

• $ 758,7 млн ​​- 23 серпня 2017 роки;

• $ 688 млн - 27 жовтень 2018 роки;

• $ 590,5 млн - 18 травня 2013 року;

• $ 587,5 млн - 28 листопада 2012 року.

До речі, згідно з даними міжштатної лотерейної асоціації, у вас більше шансів виграти джекпот, якщо ви дозволите комп'ютеру вибрати номери. Близько 75% виграшних білетів - це білети з номерами, обраними комп'ютером. Придбати офіційні білети лотереї Powerball можна на сайті найбільшого в світі лотерейного сервісу Thelotter.com.

Лотерея Powerball: що, де, коли і, головне, скільки?

Американська лотерея Powerball є однією з найпопулярніших у світі. Це не дивно, адже вона розігрує воістину колосальні призи, включаючи рекордний джекпот розміром в 1,586 мільярди (!) доларів. І це не поодинокий випадок - перший приз в кілька сотень мільйонів доларів для цієї лотереї не рідкість. Для участі в грі потрібно просто вибрати п'ять основних номерів від 1 до 69 і додатковий шар (т. зв. "Powerball") від 1 до 25. Мінімальний розмір першого призу становить $ 40 млн. Верхньої межі у джекпоту немає - сума призу буде рости поки хто-небудь не вгадає всі 6 куль. Так, в цей момент сума джекпоту лотереї Powerball США становить 258 мільйонів доларів.

Як грати в Powerball США онлайн з України?

Грати в Powerball онлайн дуже просто - всього кілька хвилин і ви будете брати участь у лотереї нарівні з жителями США.

Все, що вам потрібно зробити, це:

1. Зареєструватися на сайті Thelotter.com.

2. Перейти на сторінку лотереї Powerball.

3. Вибрати ваші щасливі номери вручну або за допомогою автовибору.

4. Натиснути "Грати". От і все!

Представник сервісу Thelotter.com придбає від вашого імені фізичний лотерейний білет і завантажить його зображення до вашого профілю. Вам тільки залишиться чекати тиражу. До речі, на сайті Thelotter.com ви можете купити білети на понад 50 різних лотерей, включаючи найбільші лото світу, такі як Мега Мільйони, Євромільйони і Євроджекпот і змінити своє життя з величезним джекпотом.

Переможці в лотереї на сайті Thelotter.com

Ми раді оголосити, що 22 грудня 2019 року 9 гравців #theLotter виграли по 50 000 євро кожен у розіграші лотереї Lotería de Navidad! Іспанська різдвяна лотерея - це найбільша в світі лотерея з призами у розмірі 2,38 млрд євро і неймовірними шансами на виграш.

Джекпот Powerball досяг $258 мільйонів, українець виграв $50,000 в іспанську лотерею 02

Організатори вітають щасливчиків з Австрії, Казахстану, Азербайджану, Німеччини, Угорщини, Індії, Реюньйон, Великобританії та України, з тим, що вони виграли особливі іспанські призи якраз до святкового сезону!

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168707
 
 
 Топ коментарі
 
Украинец пожелал остаться неизвестным. Бо убъют. Из зависти и желающие ограбить.
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Возможно он проживает в Донецке Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 7125 А с попувчленцами нужно делиться Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 9140
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Спасибо за новость. Лучше такая, чем сплошные измышления по поводу самолёта, которые уже достали. Задолбал хайп.
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Порохоботы везде лепят зраду и Зеленского. Иди, домашние тапки проверь, вдруг тебе туда Зеленский лично нагадил.
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Ты сперва в жопу поцелуй др. Альбана, а потом ругай порохоботов.
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Педиотов ругать?Да я пороскот за людей не считаю.
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Ты поцелуй в жопу др. Альбана, а потом считай-несчитай.
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Украинец пожелал остаться неизвестным. Бо убъют. Из зависти и желающие ограбить.
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Возможно он проживает в Донецке Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 7125 А с попувчленцами нужно делиться Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею - Цензор.НЕТ 9140
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Загнивающий Запад в Донецке ? - Голову намочи.
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Приобрести официальные билеты лотереи Powerball можно на сайте крупнейшего в мире лотерейного сервиса Thelotter.com



ну как бы я не претендую на истину, но кто мешает условному лугандонцу через инет сделать ставочку?
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Нах. эту рекламу преподносят как новости ? 😎
Эти фирмы продают билеты в 2 раза дороже и нет никакой гарантии !
В эти лотереи могут играть тольо жители ЕС.
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Странно, вроде бы нет. Откуда вы взяли это?
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Что страннно ? Трудно почитать отзывы о конторе продающей билеты ? И сравнить цены с оригиналом ? 😵
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Новина виглядає як знущання, вигравший випадково в Боінгу сьогодні не летів?
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Испанцы также очень любят эль гордо. Это тоже национальная лотерея. Украинец -красавчик!
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Фух, хорошо что написали как играть, а то многие ночью не смогли бы заснуть
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Покупайте билеты только на официальных сайтах ! Цензору позор за рекламу х.з. чего !
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