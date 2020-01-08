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Все про:апеляція (283) Антоненко Андрій (54) Дугарь Яна (21)

 Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Апеляційний суд Києва сьогодні, 8 січня, розглядає апеляцію на запобіжний захід іншій підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. Після цього має бути заслухана повторна апеляція захисту підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

16:05 Судьи вернулись из совещательной комнаты.

Они приняли решение отменить ухвалу Печерского суда - и приняли решение о том, что Яна Дугарь будет находиться под домашним арестом в Киеве, по месту регистрации. При этом домашний арест остался круглосуточным.

Огласив решение, судьи покинули зал. В ближайшее время в нем же должно начаться рассмотрение второй аппеляции Антоненко.

16:01 Тем временем адвокаты Дугарь говорят, что скоро опубликуют рецензии на предоставленные МВД экспертизы - по словам защиты, они не выдерживают никакой критики.

Также они отмечают, что в материалах дела нет доказательств того, что Яна Дугарь была знакома с другими подозреваемыми, и что она была в Киеве в дни подготовки и совершения преступления. Свидетелей, которых хотели заслушать сегодня, в Печерском суде не было - потому что не было времени разыскать раненых, которых лечила Дугарь. Заседание Печерского суда прошло сразу после внезапного для всех задержания Яны.

Также адвокаты считают, что необходимо выяснить каким образом глава МВД Аваков привлек иностранного эксперта, кто оплачивал его работу и перелет и в какую сумму это обошлось государству.

"В 2017 году Аваков уже проводил брифинг по делу Шеремета и там они показывали каких-то случайных людей, которые ходили возле этих камер", - подчеркивает адвокат. Фигурировала там и девушка с телефоном, но на оригинальном видео, показанном в 17 году, девушка двигалась быстро. Сейчас видео сознательно сделали куда более медленным.

15:48 Судьи выслушали поручителей и удалились в совещательную комнату для принятия решения - судя по всему, допроса свидетелей, о которых упоминала сторона защиты и которые могли бы подтвердить алиби Дугарь, сегодня не будет.

15:40 Суд заслушивает поручителей Яны Дугарь.

Корчинская рассказывает, что Дугарь во время одного из обострений на фронте единственная из медсестер 66 мобильного госпиталя написала рапорт с просьбой перевести ее на передовую, где она вывозила раненых. Так Яна со временем и перевелась в 25 бригаду, с которой тогда прошла бои.

Взять Дугарь на поруки также хочет нардеп от "ЕС" Михаил Бондарь, а также ряд ветеранов, в частности, боевых медиков.

15:32 Прокурор рассказывает об экспертизе, которая подтверждает возможную причастность Яны Дугарь к организации убийства.

"Возникает вопрос - что же делала Дугарь три дня подряд возле дома Павла Шеремета, если она заявляет, что в этот момент была в зоне проведения АТО?" - спрашивает он.

Также прокурор отмечает, что установлена связь между Дугарь и Кузьменко, и, далее, связь между Кузьменко и Антоненко. По поводу рисков, из-за которых Яна Дугарь должна быть под домашним арестом, сторона обвинения говорит о том, что установлены факты когда подозреваемая однажды без разрешения руководства отлучалась из части. Об этом стало известно из ее телефонных разговоров - правда было это уже в 2019 году. Доказательством того, что Яна Дугарь может скрывать или уничтожать доказательства, прокурор называет телефонный разговор о семи телефонах - он был предан огласке еще во время брифинга МВС.

15:25 Сейчас Яне прекратили начислять зароботную плату, добавляет адвокат. Кроме того, в месте постоянной дислокации бригады в Новомосковске, где она находится под круглосуточным домашним арестом, очень плохие бытовые условия - в частности, проблемы с сантехникой.

15:22 "Иногда мы даже не спали, мы дежурили практически круглосуточно", - вспоминает те дни сама Яна. Судья спрашивает Яну не отлучалась ли она с места прохождения службы самовольно. Яна Дугарь отмечает, что 66 мобильный госпиталь - госпиталь закрытого типа, где проходящие службу жили и за КП никто просто так не выходил.

15:18 Адвокат Коломиец: Свидетелей у защиты много. Это бойцы, которые лечились в 66 мобильном госпитале где проходила службу Яна - тогда, в дни совершения преступления, как раз активизировались боевые действия. Для бойцов ранение - из ряда вон выходящее событие, они прекрасно помнят все, что связано с этим, помнят и медсестер из госпиталя. Не всех, конечно, удалось разыскать, но уже сегодня некоторые из них готовы давать показания. Впервые Яна, по свидетельству ее коллеги-медсестры, ушла в отпуск в конце сентября 2016 года.

15:09 Защитники зачитывают материалы экспертизы, согласно которым лицо девушки на видео не совпадает с лицом Яны Дугарь. Также адвокаты отмечают, что преступление по которому обьявлено подозрение Дугарь, было совершено более 3 лет назад - потому абсурдны озвученные органами досудебного расследования риски того, что она якобы может влиять на свидетелей или уничтожать доказательства.

В материалах дела, подчеркивает адвокат Коломиец, есть и откровенные разногласия. Так, например, на одной странице говорится о том, что Яна Дугарь около 10 утра начала "визуальное наблюдение" за Шереметом. На другой странице владелица автомобиля свидетельствует о том, что Павел Шеремет в тот день приехал на автомобиле только около 11:30 - то есть в то время, когда за ним якобы следила Дугарь, в том районе не был.

Адвокаты просят отменить решение Печерского суда.

14:53 Суд вернулся с перерыва и в данный момент зачитывает решение Печерского суда, на которое, собственно, и подается аппеляционная жалоба. Напомним, согласно предыдущему решению суда, Яна Дугарь отправлена под круглосуточный домашний арест и должна находиться дома в Днепропетровской области

В суде уже традиционно решили ограничить до 35 количество людей, которые могут зайти в зал. Журналистов и поручителей пустили, однако многие люди, которые пришли поддержать Яну Дугарь, в частности ее побратимы, остались за дверью.

14:38 Судьи удовлетворили ходатайства и ушли на "технический" перерыв, необходимый им для того, чтобы изучить присоединенные к делу документы.

Запланировано, что рассмотрение второй апелляции Антоненко, еще одного подозреваемого по делу, состоится в этом же зале (№201). Так что, вероятно, оно начнется позднее ранее запланированных 15:00.

14:32 Судьи и прокуроры не возражают против присоединения материалов к делу. Что касается допроса свидетелей - этот вопрос коллегия планирует решить потом, когда уже будут заслушаны позиции сторон.

Сторона обвинения, в свою очередь, также просит суд принять ряд документов - в частности, видео камер наблюдения, различные протоколы.

14:30 Заседание началось. Сторона защиты просит суд рассмотреть просьбы поручителей - это, в частности, экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, также другие ветераны - о взятии Яны Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь 01

Нардеп від "ЄС" Яна Зінкевич

Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь 02

Апеляцію на запобіжний захід захисту підозрюваного у справі Шеремета розглянули 23 грудня, суд залишив Антоненка під вартою. Однак скаргу одного з його адвокатів Віталія Галенченка не розглянули, тому Апеляційний суд Києва розгляне її сьогодні.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168706
 
 
 Топ коментарі
 
це не тобі вирішувати і клеймити людей. а те що зє лаханувся, це факт. ось так куприк!
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Гниди продажні!На ровному місці зфабрикували діло,і тепер тягнуть цей брудний цирк,оставляя невинних людей за гратами.МРАЗИНИ ватні!
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А где же "протестувальники"?
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Я бандитов не защищаю, это ваше Фсё..
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це не тобі вирішувати і клеймити людей. а те що зє лаханувся, це факт. ось так куприк!
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Иди учи гимн и арихметику, а там посмотрим кто "лаханулся".
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Это кацап Для него украинские воины - боевики , сам вчера заявил
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Так что теперь видно кто за віслюка топит
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Ой,Саша,лоханулись уже в 2016 году,когда не думая писали протоколы,которые противоречили друг другу и затем в 2017 году на брифинге ещё одну версию выложили,которая отличалась от первых.Не собирались они искать настоящих,поэтому и писали что не попадя: всё равно читать никто не будет.Да и потеря вещдоков уж больно похоже не на случайность.Вот сейчас и крутятся,как вошь на гребешке,доказывая свою полезность..А Зеленскому повесили лапшу, по своей дурости он и проглотил.
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Конечно для тебя роднее гиви с моторылом , а украинские воины для тебя боевики Мы уже знаем Так что раслабся
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А ты уже из окопа вылез? Или продолжишь брехать про войну? И, к стати, распечатал скрины? Если не, то не забудь и поглубже затолкай, ваоеватель....
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Не переживай дедуля сруський мир не прийдёт в Украину никогда , так что так и подохнишь Единственное можешь собрать чемоданы и выехать в парашу на историческую родину поближе к *****
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UA alks
И долго ты против паРаши навоюешь? Тоже боевик из окопа?
07.01.2020 18:53
ОтветитьМне нравится 1
Ну вот видишь все кто воюет против кацапов с твоих слов боевики
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О, тут наши мусора на коне!
Дело шитое белыми нитками, это их все.
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"Ми витратили деякий час, щоб зрозуміти навіщо МВС ускладнює собі роботу і придумує ще додаткову роль "дівчини-розвідниці" у #справаШеремета.

При чому якось незграбно описали її участь, навіть не передивилися ті документи, які ж самі подали в суд. В підозрі пишуть, що "розвідниця" 18.07.2016 о 10 годині ранку слідкувала за авто і самим потерпілим на вул. Франка.

Але в протоколі допиту потерпілої ще за 20.07.2016 точно описано, що ні авто, ні потерпілого з 9 ранку до 11.30 18.07.2016 там не було.
Виявляється - це не перший брифінг МВС, ось в 2017 році вони проводили великий брифінг по справі Шеремета. І там продемонстрували свої версії з "розвідниками" (з 9:30)
https://www.youtube.com/watch?v=WW6kn5sVOUI&t=578s
А вже на брифінгу МВС 2019 вони сповільнили відео, щоб виглядало ніби дійсно щось фотографують, бо перший раз в 2017 в таку версію ніхто не повірив.
Але все ж таки, якщо дійсно хтось фотографував камери (sic!), то де інші фотографії з 221 заявленої МВС камери?
p.s. ось тут детальніше про фальсифікацію єдиного "доказу"
https://www.facebook.com/watch/?v=1392832064224463 "
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дуже ймовірно, що менти все знають про підготовку і
виконання підриву, хто і скільки людей було,
що і як робилось..
тільки не хочуть називати справжніх виконавців..

тому "роздали ролі" .. і потрібно щоб було троє,
інакше їх "твір" у подальшому розсипиться
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не спец в бимбах на магнитах к днищам авто но в днищах кое что понимаю видел их не раз
и это не просто ровная плоскость у каждого авто и модели свои рёбра жёсткости и прочие
маста в которых просто так не прилепишь кроме того днища вскрыты антикором там налипа
ния смолы от расплавленного летом асфальта и конечно же влипшие намертво камушки и
прочие мелкие предметы типо гвоздей осколков стекла мелкие обломки металлических кре
пёжей болтики гаечки и т.д...... то есть если нужна ровная ОЧИЩЕННАЯ площадка примерно
30Х20см то за 10 сек. КАК..... ??? как это возможно если для зачиски днища нужен какойто
пусть переносной эл.инструмент с металлическими щётками и растворителем типа ацетона
или бензина и то это заберёт мин 5 как минимум..... а никак....... бимба была заложена накану
не спецами в довольно спокойных условиях типа сто мойка шиномонтаж или стоянка на зап-
равке пока водитель пил кофе покупал сигареты расплачивался......... а тут шла мимо баба да
ещё и медик и за 10 сек прилепила ??? то что нам показывают это просто кино с дешовыми
клоунами........
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Адвокат Яни Дугарь:
Зеленського підставили цією справою, або це змова

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/99075/Advokat_Jany_Dugar_Zelenskogo_pidstavyly_cijeju_spravoju

Адвокат Коломієць наголошує:
або Зеленського і Рябошапку підставили цією справою, або це "глобальна змова на рівні міжнародних домовленостей".
За його словами, в цій справі головне не процесуальний статус - притягнення до кримінальної відповідальності.
Найголовнішим є приниження гідності.
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Точно!!! Это заговор! Заговор Сверхдержав и масонов... и тамплиеров!!!
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Малоросс, паРаша для тебя уже - Родина? Может любители Х.... - Трамп, Оланд и Меркель (с ней ещё вопрос - любитель ли или просто экономические выгоды) не международный уровень?
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Бульбаш, моя Родина Украина, а вот тьі тут чё бульбьі пускаешь? Дома воюй!
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Не те що за часів Порошенка.
Крав мільярдами ! Мародьор ! Офшори !
Всьо било ясно і понятно.
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зебіл прозріває...
Але одебельнена оголобородчена самосвідомість вкупі з *********** "кто угодно не не Порошенко" до одужання не призведе.
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Гниди продажні!На ровному місці зфабрикували діло,і тепер тягнуть цей брудний цирк,оставляя невинних людей за гратами.МРАЗИНИ ватні!
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Всё укладывается в формулу уЗеленских - барыжная власть пришла на крови...
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Відпускайте хлопця, компенсацію і у відставку усіх, хто був на прес-конференції. Несердіть нас,ми і так сердиті..
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А на суде я брал всё на себя,
Откуда знать им как всё это было?
Я в хате был, но не было меня,
Когда мента Натаха завалила.

И будет завтра ручеёк журчать другим,
И зайчик солнечный согреет стены снова,
Ну а сегодня не увидеть мне зари,
Сегодня я в последний раз побрился.

(с)
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Парашенко точно не прийде! От волшебного пендаля он не отойдёт!
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Свын своё уже украл, а там как Бог подаст!
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А Порох куда то уходил? А? Волшебный ты утырок?
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А то! Был послан народом Украины на 3 весёлых буквы!
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...Об уставшем президенте: Зеленский напоминает школьника, который ненавидит школу и может ее сжечьНе имея опыта, знаний и образования, будучи натурой артистической, он боится «грубых военных» и видит будущую армию как ансамбль песни и пляски. А СБУ - коллективом экзорцистов, созданным для изгнания чертей из его повседневной жизни.
Для лучшего понимания картины, попробуем разложить ее на на фрагменты и рассмотреть каждый в отдельности.
Так начинается текст, который разместил сегодня в Фейсбуке известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.
Итак, в обязанности Президента входит:
1. Гарант.
Зеленский - юрист-недоучка, ни разу не читавший Конституцию, включая статью о собственных полномочиях.
2. Внешняя политика.
Не имея опыта, знаний и образования, он подобрал команду, которая путает Латвию с Литвой и не отличает Словении от Словакии.
3. Безопасность.
Не имея опыта, знаний и образования, будучи натурой артистической, он боится «грубых военных» и видит будущую армию как ансамбль песни и пляски. А СБУ - коллективом экзорцистов, созданным для изгнания чертей из его повседневной жизни.
4. Отец народа (законодательно не прописанная, но укоренившаяся в сознании граждан).
Не имея никакого отношения к этому народу (напомним его заявление в программе Вахтанга Кипиани десятилетней давности - «я никакой не укрАинец»), он вынужденно занимается воспитанием чужих и ненавистных ему детей.
Как видим из перечисленного, каждая из функций входит в глубокое противоречие с поверхностным миром вечно юного, инфантильного Гаранта, раздражает, утомляет и вызывает отвращение, что безусловно влечёт за собой хроническую усталость.
Он напоминает школьника, который ненавидит школу, который не в состоянии ее окончить. Либо они его выгонят, либо он ее сожжёт…
Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь - Цензор.НЕТ 7411

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/350964-ob_ustavshem_prezidente_zelenskij_napominaet_shkoljnika_kotoryj_nenavidit_shkolu_i_mohet_ee_shechj
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В воду сядь! Горишь!
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Отказ от участия в следственном эксперименте и других следственных действиях = нежелание сотрудничать со следствием = веская причина для сохранения текущей меры пресечения.
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Чем дольше просидят, тем больше прийдется потом перед ними извиняться, а ведь можно и по шее получить...
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"судя по всему, допроса свидетелей, о которых упоминала сторона защиты и которые могли бы подтвердить алиби Дугарь, сегодня не будет" - зрозуміло, що не лише на 100% ручний генпрокурор, а й на 100% ручний суд.
Ще одне нещастя, яке звалилось на Україну, і за що 73/43%зебілів мають взяти провину на себе.
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А эти свидетели вообще есть, физически? Адвокат мог настоять чтобы их вызвали в суд, но не настоял, почему-то. Почему же?
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Да, свидетеля целых три. Аваков, Зеленский, и Рябошапка. Они лично видели как трое фигурантов дела закладывали взрывчатку. Осталось найти заказчика. Кто будет заказчиком пока ещё не решили. Возможно это будет Порошенко или кто-то другой.
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це взагалі не стадія дослідження доказів. Спір має йти про наявність ризиків щодо втечі, перешкоджанню слідству і вчинення нових злочинів. Те, що ми бачимо, наслідок недолугого КПК Портнова. Коли прокуратура говорить про ризики, а захист про "обгрунтованість підозри". КПК містить норму про обгрунтованість підозри, але нечітку. По суті це оціночна категорія,тому і такі цирки. Адвокати вимагають докази (і вони незовсім праві), прокурори не надають жодних (вони теж не зовсім праві), але причина у тому, що за цим КПК ніхто не може бути правим на 100%.
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Привет вам из Омана, от президента наркОмана...
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самое главное, что нарушен принцип презумпции невиновности, когда прокурор говорит, она там была, у нас есть видео...., а потом выясняется, что на видео не она, что ее там не было и быть не могло, что она не была знакома и пр и пр.и адвокаты с ног сбиваются и собирают горы доказательств того, что девушка не виновата, а прокурору достаточно прийти в суд со стремным видео неизвестного происхождения, на котором изображен некто, отдаленно похожий на кого-то и заявлением о том, что я считаю, что она виновна и все - суд принимает решение в пользу обвинения...
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Коли замість влади кримінальне угруповання ... Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Дугарь - Цензор.НЕТ 3857
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Брудні судилища з мерзенними людцями мавпуючими суд
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