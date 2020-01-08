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 На літаку, який розбився, летіли переважно транзитні пасажири, - МАУ

Більшість пасажирів літака "Міжнародних авіаліній України", що зазнав катастрофи в Тегерані, збиралися пересісти в аеропорту Бориспіль на інші рейси.

Про це повідомив на пресконференції президент МАУ Євген Дихне, інформує Цензор.НЕТ.

"На цьому борту мало українців через те, що дуже багато пасажирів планували з аеропорту "Бориспіль" летіти в інші напрямки. Це більшість непрямих пасажирів, що летіли в Україну. Це наші транзитні пасажири", - сказав Дихне.

Він додав, що рейс "практично конектився з усіма європейськими рейсами компанії МАУ".

"Зі 167 пасажирів два пасажири - громадяни України. Решта пасажирів - це громадяни Канади, Ірану, Німеччини, Швеції та Афганістану", - додав віцепрезидент МАУ з наземного обслуговування Володимир Семенченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Також читайте: Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168705
 
 
 Топ коментарі
 
Припиздент якийсь бєдоносєц, був у Фианції - собор згорів, поїхав до Трампа імпічмент, поїхав на схід- самі знаєте.....хай поїде до хуйла.
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уже говорят шо Сбили! Шрапнель видна невооруженым взглядом прям на фото...
На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 4714
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Транзитные? Врядли им от этого легше...
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Да ладно, информация же о кол-ве наших граждан. Ну если ты летишь в Нью-Йорк через Варшаву, то от Киева до Варшавы ты тоже транзитный? Нормальное слово, английское(или латинское), в чем проблема, я не понимаю?
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Ничего себе, а ведь все думали что там наших - большинство. В любом случае жаль всех - Путин мразь.
Кстати, вместо писанины типо "РИП", норм. человек просто зажжет вечером свечу на подоконнике. А еще более нормальный - повяжет черную ленточку на флаг возле дома(но это скорее к украинцам которым посчастливилось стать американцами)
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украинцам которым посчастливилось стать американцами/-своеобразное понимание счастья.
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Конечно шо своеобразное - работаешь себе, смело покупаешь хату, машину, вешаешь 2 флага возле дома - это же так нескрепно. Лучше пахать на Ахметку и в любой момент быть вышвырнутым на улицу.
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Вот так иранцы комментируют новость о катастрофе нашего Боинга..

На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 5352 На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 7209
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самолет наш, но радуются гибели 82х иранцев?!
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уже говорят шо Сбили! Шрапнель видна невооруженым взглядом прям на фото...
На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ - Цензор.НЕТ 4714
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А наш премьер Гончарук прямо с самоката заявил, что техническая неполадка???
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********** якийсь бєдоносєц, був у Фианції - собор згорів, поїхав до Трампа імпічмент, поїхав на схід- самі знаєте.....хай поїде до *****.
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Не надо, а то с ним еще горе приключится. Придется обменивать
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Керівництво "Міжнародних авіаліній України" заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/
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