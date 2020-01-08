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Все про:аеропорт (427) мінування (515) Одеса (2271) Нацполіція (8768)

 Невідомий у балаклаві увірвався до терміналу в Одесі з криками, що аеропорт заміновано

Чоловік одягнений у куртку з написом "Совість" на спині. Одночасно до поліції надійшло повідомлення про мінування Одеської міськради та будівлі СБУ.

Про це повідомив ексрадник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

За його словами, невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а потім увірвався до терміналу.

"Увірвався до терміналу в балаклаві і куртці з написом на спині "Совість" і почав кричати, що аеропорт заміновано", - повідомив Форостяк.

Чоловіка затримали.

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У Нацполіції Одеської області повідомляють, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об'єктів на території міста.

"Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 7:40 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - Міжнародний аеропорт, Одеська міська рада та СБУ", - йдеться в повідомленні.

Нині ці будівлі перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168702
 
 
 Топ коментарі
 
Дехто з Оману повернувся?
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зразу и не впізнали))))
весь на нєрвах )))) чи на понтах ? ))))
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Теперь этот неизвестный сразу стал известным.
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зразу и не впізнали))))
весь на нєрвах )))) чи на понтах ? ))))
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У тебя оман головного мозга, запущенная степень.
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его показательно надо на 20 лет посадить.
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Зато теперь внимания будет хоть отбавляй. Например со стороны прокуроров.
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Этой мущине нужно налить 150мл. водки "Русская" и дать 150 часов общ. работ.
Потому шо сажать дураков и содержать их вна зоне 2-5 лет, смешно. И да, регулярные проверки у нарколога шоб проходил. За каждое нарушение = Неизвестный в балаклаве ворвался в терминал в Одессе с криками, что аэропорт заминирован - Цензор.НЕТ 1459 )
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Ну, ничего себе "дурак". Балаклава, куртка Совесть, микроавтобусом шлагбаум сбил.
Готовился заранее, замышлял преступление.
Параллизовал работу аэропорта.. а люди перепугались
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Хорошо шо сторожевая аэропортная собака не испугалась так как спала)))
Да у чувака может чет с головой, а я так прикольнулся шо типо "белка".
Кстати, .... у Невзорова есть старое видео на канале - чудак в Питере наложил канистр в машину и грозился поджечь себя посреди проспекта. Быдло вокруг грит: да пусть уже взрывается, достал(!)
Невзоров к нему в машину сел, а тот.... закурил. Александр Глебыч чуть не обосрался, это надо видеть.... тут может то же - может героя новости просто достали.

В видео - чудак пол-года судился, забрали права мусора, кстати. год наверное был 1995-й.
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героический поступок! всех предупредить, что аэродром заминирован, выгнать всех с терминала... и самому героически погибнуть!
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оно видосиков пересмотрело ? )))) перевозбудилось своей...миссией))))
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Та и хрен бы с ним! Но, я представляю себе: черт, в балаклаве, с утречка, верещит о минировании, а люди, в аэропорту, уже знают о катастрофе в Тегеране! Туши свет- сливай бензин!
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Людям в аеропорту і так некомільфо після новин, а тут ще це опудало.
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Несколько необычно, верно? По крайней мере, я о таком слышу впервые. Ох, ну и события сегодня...
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прочитал сегодня хокку (как бы) и сразу кое-кого (не будем уточнять кого))) вспомнил ))))
***
она так долго на причале
в слезах махала нам платком
что мы на рейде бросив якорь
решили выяснить кому
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А я тут, совершенно случайно, стою на якоре, уже 25 дней. И тихо так всё... тока стрекозы, тысячами появились, откуда-то. Все палубы засижены. К чему бы это???
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Мікроавтобус, шлагбаум, це все гроші коштує, несхоже на звичайного ідіота.
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Ну, да! При этом, он судя по шлагбауму, влетел в здание Нового Аэропорта, который только прилеты обслуживает, пока что. Цель???
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Если второе, то я бы, на его месте, сотворил тоже самое, в 50 метрах левее, в здании старом, где вылеты. Там- никаких шлагбаумов, можно и просто так, в двери въехать!
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Не надо дебилов привлекать! Счас попрутся
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Та уже, вроде как- поперлись. Кстати, он рисковал! Там, у выездного шлагбаума, круглосуточный пост имеется- боец, с полной выкладкой, с автоматом, если шо.
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Не видела. Но охраны и ментов там очень много.
Как-то прилетала, самолет кружил над Одессой очень долго- красиво, конечно, на низкой высоте посмотреть побережье и море .
Но потом долго паспортный контроль не открывали. А позже уже вечером узнала, что было ложное сообщение о заминировании.
Не дай Бог, такое при вылете пережить
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Ліпше б написав на спині слово "дебіл". Так би було правдоподібно.
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