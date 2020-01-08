 Невідомий у балаклаві увірвався до терміналу в Одесі з криками, що аеропорт заміновано

Про це повідомив ексрадник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".
За його словами, невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а потім увірвався до терміналу.
"Увірвався до терміналу в балаклаві і куртці з написом на спині "Совість" і почав кричати, що аеропорт заміновано", - повідомив Форостяк.
Чоловіка затримали.
У Нацполіції Одеської області повідомляють, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об'єктів на території міста.
"Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 7:40 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - Міжнародний аеропорт, Одеська міська рада та СБУ", - йдеться в повідомленні.
Нині ці будівлі перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.
весь на нєрвах )))) чи на понтах ? ))))
Потому шо сажать дураков и содержать их вна зоне 2-5 лет, смешно. И да, регулярные проверки у нарколога шоб проходил. За каждое нарушение = )
Готовился заранее, замышлял преступление.
Параллизовал работу аэропорта.. а люди перепугались
Да у чувака может чет с головой, а я так прикольнулся шо типо "белка".
Кстати, .... у Невзорова есть старое видео на канале - чудак в Питере наложил канистр в машину и грозился поджечь себя посреди проспекта. Быдло вокруг грит: да пусть уже взрывается, достал(!)
Невзоров к нему в машину сел, а тот.... закурил. Александр Глебыч чуть не обосрался, это надо видеть.... тут может то же - может героя новости просто достали.
В видео - чудак пол-года судился, забрали права мусора, кстати. год наверное был 1995-й.
***
она так долго на причале
в слезах махала нам платком
что мы на рейде бросив якорь
решили выяснить кому
Как-то прилетала, самолет кружил над Одессой очень долго- красиво, конечно, на низкой высоте посмотреть побережье и море .
Но потом долго паспортный контроль не открывали. А позже уже вечером узнала, что было ложное сообщение о заминировании.
Не дай Бог, такое при вылете пережить