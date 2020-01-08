 Невідомий у балаклаві увірвався до терміналу в Одесі з криками, що аеропорт заміновано

Про це повідомив ексрадник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

За його словами, невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а потім увірвався до терміналу.

"Увірвався до терміналу в балаклаві і куртці з написом на спині "Совість" і почав кричати, що аеропорт заміновано", - повідомив Форостяк.

Чоловіка затримали.

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У Нацполіції Одеської області повідомляють, що правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об'єктів на території міста.

"Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 7:40 до поліції надійшло анонімне повідомлення, - Міжнародний аеропорт, Одеська міська рада та СБУ", - йдеться в повідомленні.

Нині ці будівлі перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

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