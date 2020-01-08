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 Події, Київські новини
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 Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини. ФОТОробот

19-річна киянка з численними ножовими пораненнями госпіталізована в лікарню. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, причетної до скоєння злочину. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За даними столичної поліції, по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на проспекті Лобановського побили дівчину і намагалися зґвалтувати. На виклик виїхала "швидка", патрульні, кінолог зі службовою собакою і слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини 01
Фоторобот: сайт поліції

"Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до дівчини підбіг невідомий, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим, зловмисник намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари гострим предметом. Дівчина змогла вирватися й дійти додому, а фігурант втік. 19-річну потерпілу доставлено до лікарні з численними ножовими пораненнями спини. Наразі її життю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення й затримання особи, причетної до вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку на Одещині, погрожуючи фізичною розправою, - Нацполіція

Прикмети чоловіка: вік 33-37 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя мале, худорляве, волосся русяве, ніс, очі та губи середньої форми. Був одягнений у чорну пряму куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна та сині джинси.

"Якщо ви стали свідком події, маєте інформацію щодо цього злочину або впізнали особу, зображену на фото, просимо зателефонувати на 102 або за телефоном: (044) 525-65-60", - сказано в повідомленні поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168701
 
 
 Топ коментарі
 
Перекличка ольгинских петеботов объявляется открытой...
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а скорее всего он вне политики и за мир во всем мире
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Какая разница Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки - Цензор.НЕТ 5122 Она или ее...ножом или шампанским.
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нікакой разніци! главноє, что на уліце било свєтло і тротуар ровньохонькій без вибоінкі!
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Но ведь не важно возле какого памятника он ее ждал?
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Или она его...наркократия в полном постмодерне. Зато воруют вполне реально.
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Я не розумію гнід яки таке пишуть. Мабуть ви родичи.
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дааааа, фоторобот конечно оставляет желать лучшего
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Типичный шариков из прослойки 8%, там все фанатики и маньяки.
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ахаха, не, не заходит. шутка должна быть смешной и правдоподобной, а это чушь натужная
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отсутствие ЧЮ - один из основных признаков зебби..
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Перекличка ольгинских петеботов объявляется открытой...
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классно, что у вас выработался условный рефлекс, про насильников, аферистов, маньяков и убийц. То это все о зеленском. И вы вспоминаете сразу порохоботов всуе Душил, пытался изнасиловать и наносил удары ножом в спину: полиция Киева разыскивает мужчину за покушение на убийство 19-летней девушки - Цензор.НЕТ 3853
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И это сказал фанатик из секты второго пришествия мародера, умиляет, но задело тебя за живое шарик. Душив, намагався зґвалтувати і бив ножем у спину: поліція Києва розшукує чоловіка за замах на вбивство 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 9628
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Фоторобот )) Нарисован от руки несуществующего оригинала. В любой тюряге таких близнецов стриженных,тысячи.
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не все умеюют как наш гидрант творить исскуство писюном
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Нужно менять УК в сторону увеличения сроков,суммирования сроков .Утроения сроков для повторных, и если третий раз привлекаются - автоматически пожизненое.А за данный случай - просто пожизненное.Изнасилование с угрозой жизни.Неравнодушным нужно подавать петиции президенты.Наши улицы должны быть безопасными.,даже в ресторанах и забегаловках.Сводки ,как с фронта.Дороги,бытовое насилие,уличная преступность,алкоголизм,наркомания.Пойман на месте преступления- садить,потом разбираться.Ну и контроль за полицией и другими карательными органами.
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если суммировать сроки, где держать сидельцев, некоторые наши места заключения не менялись со времен гулага, условия содержания там будут приравнены к пыткам и полетят дела в ЕСПЧ и Украина не расплатится за нанесение душевных травм никогда...
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на Лобановского есть МАУП ищите среди студентов.....
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Волонтеры...по очереди. За деньги от продажи чего-то там.
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