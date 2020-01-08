 "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усе гаразд! Ракети були випущені з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Нині ми перевіряємо, чи є жертви і які пошкодження. Поки що все йде нормально! Сьогодні в нас найсильніші і добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - зазначив президент.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".