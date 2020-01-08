 "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усе гаразд! Ракети були випущені з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Нині ми перевіряємо, чи є жертви і які пошкодження. Поки що все йде нормально! Сьогодні в нас найсильніші і добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - зазначив президент.
Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.
Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
- Ее взорвали....
А он раз..., и встал...
Иранцы взяли и встали...
и вряд ли это амеры будут
США вынужденны оттуда бежать...
Не возможно победить много миллионов фанатиков без использования ЯО...и тотального убийства местных аборигенов...
Так же как невозможно победить ИГИЛ и другие группировки в Сирии...
Якось дуже скромно як для азіатів. Оголосили би вже, що кілька дивізій блідолицих дияволів вже знищено, а бої ідуть у Флориді.
Конечно далеко не все в порядке , думаю жертвы есть . Но согласитесь , что можетзаявить лидер США кроме того , что слону от комара ущерба нет .
Та, конечно, нужно спрашивать, это ж вообще ни разу не видно.
Так и тут, Иран атаковал американские базы, есть погибшие, но у него 'все в порядке'!
Может, он имел в виду свой импичмент?
С иранской ядерной программой все равно нужно что-то делать - решать вопрос радикально. Коллективный Запад, американские военные и разведовательные службы, Израиль - надеюсь будут по минимуму вовлекать Трампа в тактику и стратегию решения этой проблеммы.
Но пострадавшие кажется таки есть, среди мирного населения Ирака.
Иран пригрозил нанести удар по Дубаю и Хайфе в случае, если американцы ответят на ракетный удар по военным базам
Тільки от вороніж цілий.
а чим іран гірший?
Я б на місті пукіна, уже б десяток мбр продав ірану, для самозахисту...
І далеко не факт, що така подія не відбулась...
Кім чен ину ж продали...
С требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", - написала она в твиттере. Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".
Председатель Комитета по международным отношениям Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел считает, что администрация США должна принять меры по снижению напряженности в отношениях с Ираном.
В эфире телеканала CNN Энгел сказал, что Соединенные Штаты "не могут попасть в эпицентр полномасштабной войны", и никто не стремится к ее развязыванию.
Сенатор-демократ Эд Марки через твиттер обвинил президента Дональда Трампа в безразличии к жизням американских граждан за рубежом, которым угрожает опасность в случае обострения конфликта с Ираном. Он потребовал, чтобы Трамп "получил разрешение Конгресса на применение военной силы" в отношении Ирана.
Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт
Так для чого було підривати сулеймані?) За спалену будку в посольстві?)
Одне діло, якщо дійсно, жодна ракета не долетіла до цілі і всі живі...
Зовсім інше, якщо солдати гинуть через дауна...
Как мило
А теперь штаты, как и положено, не спеша, имея для этого все причины, чтобы ликвадировать ну если не Иран, как страну, то все ихние авиа и ракетные базы и зачистить Ормузский пролив от бородатых придурков. Трамп выступит с заявлением перед страной и конгрес, который держал его за руки в отношениях с кабанчиком Ыном и бормолеями, даст добро на ответный удар. Я уже постил на эту тему, штаты с воздуха, если пожелают, вернут в каменный век Иран, для этого есть все. Но они не дикая орда расея, армия США зачистит территорию на 200 км в глубь Ирана на всем протяжении Ормузского залива.