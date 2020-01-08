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Все про:Ірак (65) Іран (145) ракети (526) Трамп (2059)

 "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація в Іраку після ракетного удару по американських базах під контролем.

Про це він написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усе гаразд! Ракети були випущені з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Нині ми перевіряємо, чи є жертви і які пошкодження. Поки що все йде нормально! Сьогодні в нас найсильніші і добре оснащені військові у світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - зазначив президент.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168700
 
 
 Топ коментарі
 
Пиндосы, как ты выражаешся роздолбают за сутки весь персидский залив только одним 5 флотом который там стоит....и вас парашенцев за одно в Сирии вычистят ибо надоело видать кое кому играть в гибридные войны
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Если бы действительно погибло 80 американских военных, то сейчас бы уже и половины Тегерана не осталось.
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Пиндосы, как ты выражаешся роздолбают за сутки весь персидский залив только одним 5 флотом который там стоит....и вас парашенцев за одно в Сирии вычистят ибо надоело видать кое кому играть в гибридные войны
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Франклин Рузвельт: "Все в порядке. Японцы всего лишь разбомбили Перл-Харбор!!!" "Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке - Цензор.НЕТ 5754
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чем это для японцев закончилось все знают
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Хіросімці і нагасакці певно раділи.
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шо ссышь вата? ссышь ссышь паскуда по истерике видно. не ссы это не больно. "Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке - Цензор.НЕТ 7894
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От тепер кацапи заживуть! Нє? Кацап, твої вологі прії, які пов'язують твій добробут з кінцем, як ти їх називає, піндосів - утопія. Кидай бухати, йди працюй - і буде тобі добробут.
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Обосранный винторогий кацап и работа? Смешно...
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Ага, перехреначат иранцев с кацапскими рожами вперемешку) тебе, козломордый, пора про Нагасаки вспомнить...
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Фсе? Интернета не будет? Где ж ты будешь харчеваться?
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у піндосов є товстий і довгий кінець а твоєї кацапської бабушки - ***** дряхла
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Стражи хреновы. Слово придумали... Давай 2000 погибших и лимон ранеых. Ублюдки.
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- Донни, что случилось с базой?
- Ее взорвали....
"Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке - Цензор.НЕТ 5210
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Тональність повідомлення така, що наче Трамп хоче додати "Давайте іще"...
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это когда ты зовешь драться по пьяне, надеясь что твоему противнику будет в облом вставать из за стола...
А он раз..., и встал...
Иранцы взяли и встали...
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тут большой вопрос не кто встал, а кто быстро ляжет.
и вряд ли это амеры будут
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как в Афганистане, да..?
США вынужденны оттуда бежать...
Не возможно победить много миллионов фанатиков без использования ЯО...и тотального убийства местных аборигенов...
Так же как невозможно победить ИГИЛ и другие группировки в Сирии...
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да, можно как в афганистане. амеры перед тем как "бежать" озвездюлили там всех и вся.
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давай исчо, скрепоносец позвезди о перемогах кацапии
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встать із за стола мало треба ще не улетіти під стіл підозрюю що у кацапів скоро стане на одного союзника менше
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Не... Это когда есть отморозок, который привык, что ему регулярно, раз за разом, все сходит с рук, надеясь, что его противник занят другим и ему не до того чтобы взять и таки навалять ему. А он такой раз..., и внезапно решил навалять)) США взяли и встали, а иранцы скоро походу лягут накрывшись своими бородами))
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"погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены"

Якось дуже скромно як для азіатів. Оголосили би вже, що кілька дивізій блідолицих дияволів вже знищено, а бої ідуть у Флориді.
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Иран сбил безпилотник за $ 250 млн. - всё нормально, обстреляли 2 базы - всё нормально. Трампон посоветуется с ****** как быть дальше. Может будет эмбарго на ввоз иранских фиников в США....
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А де в переліку прибиті іранські генерали?
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Зачем финики , просто обрежут все окончательно , как с Северной Кореей.
Конечно далеко не все в порядке , думаю жертвы есть . Но согласитесь , что можетзаявить лидер США кроме того , что слону от комара ущерба нет .
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У американців не прийнято приховувати жертви.
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Ну я б так однозначно не стверджував, а ось те що якщо жертви будуть, то про це відразу заявить опозиційна частина сенату, а там по ланцюжку.
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Ким-Чен-Ын также макнул Трампона рыжей рожей в дерьмо. Ядерное оружие продолжает совершенствовать, Как испытывал ракеты так и испытывает.
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Ага , и живётся им там все веселее и веселее на голодный на желудок .
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Північна Корея світовий лідер по солітерам в шлунках.
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Если бы действительно погибло 80 американских военных, то сейчас бы уже и половины Тегерана не осталось.
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Не думаю , что Тегерана , а вот места скопления военных поредели бы точно .
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так и будет. єто уже неизбежная война. ***** на руку...
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А ***** наруку ещё и как.Шоб это падло не полезло,под шумок,дальше в Украину.
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Flightradar24 показывает, что практически все самолеты, направленные в ЕС, проходят через Россию или Саудовскую Аравию, Египет
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Меня всегда поражает даже в американских фильмах, когда у практически убитого без ноги и с дыркой вместо глаза спрашивают - Are you OK?
Та, конечно, нужно спрашивать, это ж вообще ни разу не видно.
Так и тут, Иран атаковал американские базы, есть погибшие, но у него 'все в порядке'!
Может, он имел в виду свой импичмент?
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Это растерянность и испуг клинического идиота, волею судеб оказавшегося в таком важном кресле.
С иранской ядерной программой все равно нужно что-то делать - решать вопрос радикально. Коллективный Запад, американские военные и разведовательные службы, Израиль - надеюсь будут по минимуму вовлекать Трампа в тактику и стратегию решения этой проблеммы.
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Та он всегда какой-то мутный. ***** тоже говорит одно, а делает противоположное. Импичмент был бы очень кстати этому маразматику.
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А может кто-то не сильно то и хотел причинить серьёзный ущерб?
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Одна ракета упала в 50 км от военной базы - окуительная точность.
Но пострадавшие кажется таки есть, среди мирного населения Ирака.
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И наш самолет.... Это все что нужно понимать об вооружении....
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а что вы хотели услышать? что все хреново и я был не прав??? я устал...я ухожу???
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Я більше довіряю інформації із США. А ті можуть собі уявляти. А що в цей раз роблять кацапи? Мали б втікати, але у них шанс бігти до американців і навязувати свої послуги, аби тільки їх не заділи. Хоча всі ці бадяги не обійшлися без кацапні. На 99 відсотків переконанив, що це вони підбили іранців і іракців на ці "атаки" заради підвищення цін на нафту, бо без цього їм капець.
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Так американцям ніхто не винен, що вони вбрали таке непредбачуване чудо.
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Смотри рассердишь этой фразой 73% "мудрых" украинцев! Вдруг проведут аналогию, хотя откуда там способность мыслить?
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Когда Иран воевал с Ираком, то иракская республиканская гвардия считалась элитной и успешно мочила иранцев. Западные СМИ и те их хвалили, шо мол хорошие воины с боевым опытом. Когда началась ,,Буря в пустыне", то американцы эту ,,гвардию" имели, как хотели. Совковое дерьмо-оружие было бессильно. Так будет и с иранскими КСИР.
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Поведение Трампа как минимум странно. Но я думаю что Трамп как всегда остановится на полумерах. Убийством Сулеймани всё и закончится... Не верю в то, что США симмитрично ответит на агрессию Ирана!
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В таких вопросах не кто не будет говорить, все завтра мы дадим ответочку, просто расипут все что движется и скажут что все в порядке "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку - Цензор.НЕТ 6957
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Сколько ракет выпустили грязножопые неизвестно но долетело 15 ! Правда из 15 взорвалась лишь одна и то далековато от базы!
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Dolzen budet sreagirovat,jesli xocet imet sansi na vyborax.Interesno gde ix PVO?Proval mozno skazat u Trampa na segodnia
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Обезьяны с калашами хоть википедию пусть глянут о военной мощи США
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параші пофік...
а чим іран гірший?
Я б на місті пукіна, уже б десяток мбр продав ірану, для самозахисту...
І далеко не факт, що така подія не відбулась...
Кім чен ину ж продали...
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Внутриамериканская реакция
С требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", - написала она в твиттере. Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".
Председатель Комитета по международным отношениям Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел считает, что администрация США должна принять меры по снижению напряженности в отношениях с Ираном.
В эфире телеканала CNN Энгел сказал, что Соединенные Штаты "не могут попасть в эпицентр полномасштабной войны", и никто не стремится к ее развязыванию.
Сенатор-демократ Эд Марки через твиттер обвинил президента Дональда Трампа в безразличии к жизням американских граждан за рубежом, которым угрожает опасность в случае обострения конфликта с Ираном. Он потребовал, чтобы Трамп "получил разрешение Конгресса на применение военной силы" в отношении Ирана.
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Вся надія величності москалів на американську опозицію, а як дихали.
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Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт
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Це все що пропердів трамп наш?

Так для чого було підривати сулеймані?) За спалену будку в посольстві?)
Одне діло, якщо дійсно, жодна ракета не долетіла до цілі і всі живі...
Зовсім інше, якщо солдати гинуть через дауна...
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Павлин напыщенный. Захотел показать себя "крутым парнем".. Теперь поздно "пить боржоми". Если удар Ирана был и есть жертвы среди американцев, нужно отвечать, либо показать себя перед американцами и союзниками лохом, му-аком, слабаком, пустым местом. и т.д. Если не был готов к подобному развитию событий, то вообще беспросветный дурак. ( А если в добавок вести о жертвах хотя бы приблизительно соответствуют действительности , его слова " Все нормально" это уже пощечина американскому народу.( независимо от последующих действий) Хотя помните слова Путина про подлодку " Она просто утонула" хи- хи. ( но то что прокатило в РФ у Путина, совершенно не прокатит в США. И это факт.)
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В общем, это бла бла бла... Ответка серьезная должна быть в любом случае, даже если все нормально-ждем
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поки що Іран рятує збитий український Боїнг.
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То, как Трамп и Конгресс реагируют на события, говорит об отсутствии национального сплочения и большого желания воевать у страны, зачем-то заварившую эту кашу, чреватую большой войной.
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Це каже лише про те що американці вночі сплять.
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"С утра нужно принять ванну, выпить чашечку кофе .." (с). Потом и на войну!
Как мило
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Трам специально перенёс обращение к нации на утро, тем самым дав возможность Б-52 дозаправиться и выйти на цель.... а утро наступит по нашему гдето в 17-18:00.....бада-бум!
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А що він мав казати?Фак ю?Пентагон та центральне командування США не надали офіційної оцінки бойових збитків навіть йому.Виходить-вбитих немає,а відео запуску-бравада терористів.
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щось дивно з амерекосами...пропустити стільки ракет ось жиди збивають майже всі ракети хамасу що до них летять ..це дивує ..
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Американский удар последует и в ближайшее время...В противном случае,-это будет воспринято, как плевок в лицо самой мощной стране мира..
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Усе Ок... Рукожопі москалі цілили у американську базу, а завалили наш цивільний літак?
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Иранцы, как и кацы реально не дружат с головой. За три дня от Ирана останутся одни воспоминания.
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Вообще-то базы должны прикрываться локальным ПВО!
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Я думал, дебилы живут только в орде, а как оказалось, бормолеи тоже лечатся в том-же дурдоме. Надо было еще бормолеям ударить по саудитам и Израиле. Почему по саудитам? Чтобы те разрешили ВВС Израиля использовать аэродромы саудитов. Израильские ВВС не могут так, чтобы отбомбиться и им хватило лету на радныя аэродромы.
А теперь штаты, как и положено, не спеша, имея для этого все причины, чтобы ликвадировать ну если не Иран, как страну, то все ихние авиа и ракетные базы и зачистить Ормузский пролив от бородатых придурков. Трамп выступит с заявлением перед страной и конгрес, который держал его за руки в отношениях с кабанчиком Ыном и бормолеями, даст добро на ответный удар. Я уже постил на эту тему, штаты с воздуха, если пожелают, вернут в каменный век Иран, для этого есть все. Но они не дикая орда расея, армия США зачистит территорию на 200 км в глубь Ирана на всем протяжении Ормузского залива.
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