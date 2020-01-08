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Все про:авіація (463) Ірак (65) Іран (145)

 Air France призупинила польоти над Іраном та Іраком

Авіакомпанія Air France оголосила в середу про рішення призупинити польоти над територією Ірану та Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник авіакомпанії.

"Air France, щойно стало відомо про авіаудари (Ірану по базах в Іраку. - Ред.) вирішила призупинити всі польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Йдеться про заходи обережності", - повідомив він.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168699
 
 
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До кінця дня всі ведучі європейські авіакомпанії заборонять своїм літакам перетинати повітряний простір Іраку та Ірану.
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Похоже что вина упоротых аятол в крушении самолета уже не вызывает сомнений ни у кого.
Иранские ПВО-шники видимо обучались у козломордих "коллег" с Донбасса...
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Точно не терракт. Точно не ракета.

Авиакомпании Мира прекращают полеты в Иран, чтобы точно не от терракта и точно не от ракеты.
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Неужели их самолеты еще больше убитые чем у бени?
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