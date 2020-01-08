 Керівництво ЄС співчуває у зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: "Експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії"

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх дорогих унаслідок аварії українського літака сьогодні вранці. На цей момент експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії, давши відповіді на цю жахливу трагедію", - написала на своїй сторінці в твітері фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
Прессекретар Боррелля Пітер Стано також на сторінці у твітері в середу повідомив про те, що "високий представник ЄС Боррелль висловлює співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Тегерані".
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
ТААК , а это случайно не от тип Боингов, от которых отказались во всем мире из за постоянных катастроф ?
А Коломойский с Ахметовым СКУПИЛИ ПО ДЕШЕВКЕ ДЛЯ СВОИХ МАУ И СКАЙАП ?????
Уже более 25 авиакомпаний в более чем 10 странах мира приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8, самолетов, аналогичных разбившемуся в Эфиопии. Во вторник ряд европейских государств закрыли свое воздушное пространство для полетов этих лайнеров. В России авиавласти решили, что вопрос об эксплуатации будет решаться на уровне авиакомпаний. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ УКРАИНА ВООБЩЕ МОЛЧОК- СМИ олигархов тему замалчивают, пока Беня с ахметкой по дешевке жти самолеты скупают
К вечеру 12 марта эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 приостановили Норвегия, Великобритания, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Эфиопия, Сингапур и Австралия. Это более 150 самолетов (всего в эксплуатации их более 350).
Свое воздушное пространство для этих самолетов закрыли Франция, Австрия и Германия. Во вторник вечером Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, летевший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся над Румынией и вернулся в аэропорт вылета. Причина пока не сообщается.
Агентство Bloomberg сообщило, что Европейское агентство авиационной безопасности готовится запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 на всей территории Европы.
Авиавласти США пока не запретили эксплуатацию данного типа воздушного судна, однако потребовали от компаниии Boeing обновить программное обеспечение этих самолетов. Напомним, что по одной из версий две катастрофы Boeing 737 MAX 8 за пять месяцев произошли из-за ошибки бортового компьютера. Он неадекватно реагировал на действия экипажа и самолет в результате срывался в пике.
а украинцы должны знать на чем они летают у олигархов
А обращаю внимание украинцев, шо они не в курсе афер МАУ И СКАЙАП
не похоже на возгорание одного двигателя...
для себя я пока что решил - сбили его...