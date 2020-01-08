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 Події, За кордоном
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Все про:Іран (145) літак (736) фон дер Ляєн Урсула (13) Боррель (9)

 Керівництво ЄС співчуває у зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: "Експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії"

Керівники Європейського Союзу - президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррелль співчувають у зв'язку з катастрофою українського літака в Тегерані.

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх дорогих унаслідок аварії українського літака сьогодні вранці. На цей момент експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії, давши відповіді на цю жахливу трагедію", - написала на своїй сторінці в твітері фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

Прессекретар Боррелля Пітер Стано також на сторінці у твітері в середу повідомив про те, що "високий представник ЄС Боррелль висловлює співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Тегерані".

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Керівництво ЄС співчуває у звязку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: Експерти з авіаційної безпеки мусять зясувати причину аварії 01
Керівництво ЄС співчуває у звязку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: Експерти з авіаційної безпеки мусять зясувати причину аварії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168698
 
 
 Топ коментарі
 
ЕС хочет знать причину по Боингу примерно также как и по Донбассу. Вы там договоритесь как нибудь а мы СП2 хотим. Главное же чтобы европейцам не мешали своими плохими новостями.
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"deepest" = настолько глубоко озабочены шо Якименко сделал бы вот так: Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 5452 Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 9332
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Пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ, который разбился утром в среду в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, был выпущен в 2016 году. Источник: https://censor.net.ua/n3168673

ТААК , а это случайно не от тип Боингов, от которых отказались во всем мире из за постоянных катастроф ?
А Коломойский с Ахметовым СКУПИЛИ ПО ДЕШЕВКЕ ДЛЯ СВОИХ МАУ И СКАЙАП ?????
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Если жто реально тот тип самолетов, то надо запретить жти две авиакомпании. ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
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Софа, запретить нужно Бубочке куда-либо перемещаться, кроме Ростова! Где оно не появится, там что-то случается обязательно, или со страной, или с политиками. Поехал к Меркель - старушку затрясло; поехал к Трампу - импичмент; полетел на отдых на Ближний Восток - в Иране люди подавились и самолет упал. 3 раза - это уже статистика! Отправить его на Ростов, ну, на крайняк - в Воронеж
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а ВАМ не кажеться. что это все готовит ЕРМАК. КАК АГЕНТ РАШИ. чтобы БУБОЧКА был не выездным (шутка с намеком)
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Причина крушения - Коломойские авиалинии
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Даа, два, вот нашла
Уже более 25 авиакомпаний в более чем 10 странах мира приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8, самолетов, аналогичных разбившемуся в Эфиопии. Во вторник ряд европейских государств закрыли свое воздушное пространство для полетов этих лайнеров. В России авиавласти решили, что вопрос об эксплуатации будет решаться на уровне авиакомпаний. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ УКРАИНА ВООБЩЕ МОЛЧОК- СМИ олигархов тему замалчивают, пока Беня с ахметкой по дешевке жти самолеты скупают
К вечеру 12 марта эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 приостановили Норвегия, Великобритания, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Эфиопия, Сингапур и Австралия. Это более 150 самолетов (всего в эксплуатации их более 350).

Свое воздушное пространство для этих самолетов закрыли Франция, Австрия и Германия. Во вторник вечером Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, летевший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся над Румынией и вернулся в аэропорт вылета. Причина пока не сообщается.

Агентство Bloomberg сообщило, что Европейское агентство авиационной безопасности готовится запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 на всей территории Европы.

Авиавласти США пока не запретили эксплуатацию данного типа воздушного судна, однако потребовали от компаниии Boeing обновить программное обеспечение этих самолетов. Напомним, что по одной из версий две катастрофы Boeing 737 MAX 8 за пять месяцев произошли из-за ошибки бортового компьютера. Он неадекватно реагировал на действия экипажа и самолет в результате срывался в пике.
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это предыдущая модель перед МАХ, она выпускается с конца 90-х и считается нормальной. не гоняй волну.
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ЕВРОПА ее не эксплуатирует
а украинцы должны знать на чем они летают у олигархов
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это модель 737-800. никто её не запрещал, она эксплуатируется по всему миру. запретили только МАХ. ещё раз говорю - хватит тут верещать.
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Я не верещу , старый козёл.
А обращаю внимание украинцев, шо они не в курсе афер МАУ И СКАЙАП
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кто видел видео катастрофы не будет отрицать, что самолет весь был объят огнем..
не похоже на возгорание одного двигателя...
для себя я пока что решил - сбили его...

Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 9617

Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 9436

Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 3742

Руководство ЕС соболезнует в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране: "Эксперты по авиационной безопасности должны выяснить причину крушения" - Цензор.НЕТ 5814
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ЕС хочет знать причину по Боингу примерно также как и по Донбассу. Вы там договоритесь как нибудь а мы СП2 хотим. Главное же чтобы европейцам не мешали своими плохими новостями.
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Европейцы боятся конфликтовать с Ираном по одной причине - вся Европа уже наводнена муслимами, начнут задираться, получат кучу терактов и нестабильность по всей Европе. Европа после ВМВ привыкла к сытой и размеренной жизни и поэтому пойдёт на всё, чтобы она и дальше продолжалась.
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Нужно объявлять траур .И по своим, и по иностранцам.
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Сначала надо выяснить, что из себя представляли те граждане Ирана, что были в самолете. А только потом соболезновать или одобрять.
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встретился БУБОЧКА с дедушкой В ПРИСУТСВТИИ ОПЯТЬ ЖЕ ЕРМАКА .а дедушка оманский высказал официально поддержку ИРАНУ
Керівництво ЄС співчуває у зв'язку з авіакатастрофою українського літака в Тегерані: "Експерти з авіаційної безпеки мусять з'ясувати причину аварії" - Цензор.НЕТ 585
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Ой, на предыдущей фотке от офиса ЗЕ были 3 - дед, клован и палочка. Куда палочка делась, я вас спрашиваю?
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не набридло постити флуд у таких темах? європейський менталітет поруч з вами навіть й не стояв.
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А вам , ЗЕББИКАМ, Вообще следует не высовываться, ПОСЛЕ ВСЕГО ПООИСХОДЯЩЕГО В УКРАИНЕ
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Чомусь я думаю, що тут не обійшлося без теракту. В той час, коли завдавалися удари по базах США цей літак просто мішав їх радарам і вони його знищили. Це тільки моя версія. Але правди ніхто так і не скаже.
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Я тоже придерживаюсь версии о терракте(скорее всего ракета)но тут правы многие на цензоре,правды мы не узнаем,слишком крутая каша заварилась,да и МИД наш трусоват...Вобщем попали мы "под раздачу
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