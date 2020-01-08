 Очікуємо від Ірану підтвердження для вильоту двох українських літаків, які мають забрати загиблих, - Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов закликав не поспішати з висновками про причини авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування.

За його словами, українська сторона зараз очікує підтвердження від Ірану щодо безпечного вильоту для двох українських літаків, які повинні забрати загиблих. Також у Тегеран планують вирушити вітчизняні фахівці, які будуть з'ясовувати всі обставини катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Як повідомлялося, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 громадян України.