 Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Про це написав у Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Співчуття родинам 15 громадян України, 73 - Канади, 71 - Ірану, 8 - Швеції, 4 - Німеччини, 3 – Великої Британії, 6 - Афганістану. Як видно з відео падіння, літак загорівся над міжнародним аеропортом Тегеран, на малій висоті, пожежа почалася в двигуні відразу після зльоту, на жаль, ситуація стала некерованою. Це не може бути помилкою екіпажу. Малоймовірно, щоб це могло бути ураження ракетою, як поспішили вкинути в інтернет. Це було б помітно навіть на любительському відео, характер катастрофи був би іншим. І свідчення пуску і політ ракети були б помітні на радарах. Стріляти ракетами в польотній зоні міжнародного аеропорту - це дуже помітна і демонстративна дію, яку вночі не можна приховати, помітять. Та й екіпаж, напевно, встиг подати сигнал", - зазначив журналіст.

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"Це не схоже на вибух бомби на борту - це вже офіційно заявили іранці, і гадаю, вони мали підстави так стверджувати, бо в них мають бути записи розмов з екіпажем, які дозволяють дійти такого висновку. Також малоймовірним є зіткнення з птахами або дронами - з огляду на висоту, на якій виникли неполадки, а це понад два кілометри. Версія технічної несправності буде головної. Але що могло статися з новим надійним двигуном, щоб відразу після зльоту вночі виникла пожежа і було втрачено керованість літака? Набір версій події: - пошкодження двигуна або паливної системи в аеропорту; - помилка в експлуатації та не усунена несправність; - технічний брак під час виробництва літака. Оскільки падіння відбулося на очах свідків і служби контролю аеропорту, ця трагедія навряд чи стане загадкою. Знайдено "чорні скриньки", отже, версії влучання ракети або вибух двигуна внаслідок теракту можуть бути визначені навіть за параметрами роботи всіх систем", - резюмував Бутусов.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.