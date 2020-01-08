 Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

Про це написав у Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Співчуття родинам 15 громадян України, 73 - Канади, 71 - Ірану, 8 - Швеції, 4 - Німеччини, 3 – Великої Британії, 6 - Афганістану. Як видно з відео падіння, літак загорівся над міжнародним аеропортом Тегеран, на малій висоті, пожежа почалася в двигуні відразу після зльоту, на жаль, ситуація стала некерованою. Це не може бути помилкою екіпажу. Малоймовірно, щоб це могло бути ураження ракетою, як поспішили вкинути в інтернет. Це було б помітно навіть на любительському відео, характер катастрофи був би іншим. І свідчення пуску і політ ракети були б помітні на радарах. Стріляти ракетами в польотній зоні міжнародного аеропорту - це дуже помітна і демонстративна дію, яку вночі не можна приховати, помітять. Та й екіпаж, напевно, встиг подати сигнал", - зазначив журналіст.
"Це не схоже на вибух бомби на борту - це вже офіційно заявили іранці, і гадаю, вони мали підстави так стверджувати, бо в них мають бути записи розмов з екіпажем, які дозволяють дійти такого висновку. Також малоймовірним є зіткнення з птахами або дронами - з огляду на висоту, на якій виникли неполадки, а це понад два кілометри. Версія технічної несправності буде головної. Але що могло статися з новим надійним двигуном, щоб відразу після зльоту вночі виникла пожежа і було втрачено керованість літака? Набір версій події: - пошкодження двигуна або паливної системи в аеропорту; - помилка в експлуатації та не усунена несправність; - технічний брак під час виробництва літака. Оскільки падіння відбулося на очах свідків і служби контролю аеропорту, ця трагедія навряд чи стане загадкою. Знайдено "чорні скриньки", отже, версії влучання ракети або вибух двигуна внаслідок теракту можуть бути визначені навіть за параметрами роботи всіх систем", - резюмував Бутусов.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
А почему на мобилу никто не снял?
Які ще свідки у аеропорті???
- інформація з телеграм-каналу
Будем слепо верить иранцам?....
с горящим двигателем шел на посадку
есть переговоры экипажа уже во время пожара
есть вероятные, а есть правдоподобные
а тут главное - на кого повесить ответственность и компенсации семьям погибших...
"В авіакомпанії МАУ заявляють, що літак Boeing 737-800, що розбився в Ірані, був справний, і не припускають помилку екіпажу.
Джерело: брифінг представників МАУ
Пряма мова президента МАУ Євгенія Дихне: "Це був один з кращих наших літаків з прекрасним, надійним екіпажем".
Пряма мова віце-президента МАУ з льотної роботи Ігоря Сосновського: "Маючи сьогодні дані, що літак набрав 2400 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем".
Деталі: За словами Сосновського, з членів екіпажу на борту перебувало два пілоти, інструктор і 6 бортпровідників.
Командир Володимир Японенко мав 11 600 годин нальоту, майже весь на літаку Boeing 737, інструктор Олексій Наумкін - 12 тисяч годин нальоту, другий пілот Сергій Хоменко - 7600 годин нальоту.
За словами Сосновського, екіпаж відпочивав у готелі Тегерану перед вильотом.
"Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу на 737 останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегерана", - сказав він.
Пряма мова технічного директора МАУ Олександра Шафієва: "Літак 2016 року випуску, отриманий безпосередньо з заводу Боїнга, до цього не експлуатувався ніде. Зауважень по матчастини на було, перевірку проходив останню 6 січня. Зауважень ніяких не було. Літак був справний. Від екіпажу ні по прильоту до Тегерану, ні перед вильотом ніяких зауважень не було".https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/8/7236799/
https://censor.net.ua/news/3168554/pompeo_poblagodaril_zelenskogo_za_osujdenie_napadeniya_na_posolstvo_ssha_v_bagdade
В России назвали истинную причину крушения Boeing в Иране Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/politics/43464613/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Якби це була Мокшандія, то основною версію було б алкогольне сп'яніння пілотів.
Еще ничего не сказали эксперты, не расшифровали данные черных ящиков, а уже "основная" версия от посольства и от Бутусова.
Ближневосточные новостные агентства сразу сообщили это.
Полетная зона? Самолет упал рядом с двумя военными базами, посмотрите данные Флайтрадара.