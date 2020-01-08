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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (342) Данілов (30) Іран (145) Кабмін (3184) МАУ (34) Гончарук_Олексій (431)

 Гончарук та Данілов об 11:30 проведуть брифінг у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані

Об 11:30 8 січня відбуватиметься брифінг Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та Секретаря РНБО Олексія Данілова щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Початок брифінгу заплановано на 11:30.

Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2, 1-й під'їзд, пресцентр. Вхід за паспортами і редакційними посвідченнями.

Акредитація ЗМІ здійснюється до 11:15 за ел. адресою anons@kmu.gov.ua і за телефонами 256-74-06, 256-72-48.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168694
 
 
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Гончаруку в пору проводить брифинг по крушению экономики Украины
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А что - у вас в Лахте рассказывают о крушении экономики Украины?
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Кацапы возрадуются нашей беде. Престиж нашей техники пойдет на нет. А каламойский лишь пожмет плечами и хмыкнет - как пришло так и ушло. - Олигархия - зло.
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Боинг 737 - это не наша техника.

Но кацапы - да, уже радуются и бредят тем, что это якобы возмездие за МН-17, который они сами и сбили...
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