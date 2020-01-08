 МАУ припиняє польоти до Ірану на невизначений термін, - президент компанії Дихне

Про це повідомив на пресконференції директор МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.
"Ухвалено рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений термін", - сказав він, додавши, що спеціальним органом розслідування буде створено комісію для роботи на місці катастрофи, в якій також візьме участь авіакомпанія.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Коломойский со своим мау
Материнська компанія ФПГ «Приват»
блин.. наш СНБО нужно сажать всех к чертовой матери , специалисты недоделанные
які "многие" ?
Major airlines divert flights from Iranian airspace after missile attacks
Emirates Airline cancels Baghdad flight on Wednesday after Iran strike
Они отменили рейсы после ракетного удара Ирана, а не после крушения нашего борта.
США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком 04:27, 08 января 2020 ТРАНСПОРТ 1432 0 Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.
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США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком 04:27, 08 января 2020
Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.
https://www.unian.net/economics/transport/10821287-ssha-zapretili-grazhdanskim-samoletam-polety-nad-iranom-i-irakom.html