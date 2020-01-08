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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 МАУ припиняє польоти до Ірану на невизначений термін, - президент компанії Дихне

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Про це повідомив на пресконференції директор МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений термін", - сказав він, додавши, що спеціальним органом розслідування буде створено комісію для роботи на місці катастрофи, в якій також візьме участь авіакомпанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списки загиблих в авіакатастрофі під Тегераном з'являться протягом години, - МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168692
 
 
 Топ коментарі
 
Несколько запоздалое решение. Многие авиакомпании сделали это раньше.
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Им надо было на пароме в Оман, там Зеля знает номер рейса прямого сообщения Омана с Украиной, но никому не говорит. И в ОП об этом молчат. Почему-то.
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А как же забрать остальных наших гражан, которые волей случайности там оказались? Зеленский скказал же, что любит всех украинцев
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Какайа разніца, як вони доберуться додому? Лісапетом.
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Заплатять 5 комійок і якось доберуться. Не переймайся. Пиши і далі. Без тебе і цензор не цензор..а так собі....обозреватель жовтенький.
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Дякую. Писатиму і далі, св.Серафим. Що б я робив без твоєї поради, просто не уявляю.
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они бі вообще убрались из украини
Коломойский со своим мау

Материнська компанія ФПГ «Приват»
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Им надо было на пароме в Оман, там Зеля знает номер рейса прямого сообщения Омана с Украиной, но никому не говорит. И в ОП об этом молчат. Почему-то.
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США запретили авиаперевозки над Оманским и персидским заливом и над Ираном еще вчера. ВЧЕРА!!

блин.. наш СНБО нужно сажать всех к чертовой матери , специалисты недоделанные
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Разберутся как. В крайнем случае конфискуют яхту "Катина" и перевезут людей домой по морю.
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Несколько запоздалое решение. Многие авиакомпании сделали это раньше.
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На другой ветке писали, что ряд компаний отменил. Я конспект не веду, вот есть пара ссылок
Major airlines divert flights from Iranian airspace after missile attacks
Emirates Airline cancels Baghdad flight on Wednesday after Iran strike

Они отменили рейсы после ракетного удара Ирана, а не после крушения нашего борта.
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За чий рахунок будуть виплачені компенсації родичам загиблих?
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кого установят виновником, после расследования. это станет ясно ещё не скоро.
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как пить дать в стране с очень напряженной в военном плане ситуацией как пить дать крайней сделают птицу.....
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но МАУ хоть так, хоть этак придётся раскошелиться, ведь пассажиры застрахованы.
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Компанії коломойського? Шуткуєте. Заплатить Україна, кожен з нас. "СУД СКАСУВАВ ПОДАТКОВИЙ БОРГ МАУ КОЛОМОЙСЬКОГО НА 60 МІЛЬЙОНІВ"
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Думаю, що в кінці кінців заплатять українські платники податків. Компанія належить Бєні, вже давно на ладан дихає, а ця катастрофа її просто доб'є. А Беня свої збитки буде відшкодовувати за рахунок інших підприємств --- звільненням від сплати податків, інших преференцій,які зможе отримати від свого кишенькового преЗедента.Вічна память всім загиблим.
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да мало того - как на счет того, что после известных событий, которые в новостях уже появлялись про ухудшение ситуации в Иране не запретить туда своевременно полеты? ктото должен ответить за это ?
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жажда наживы любой ценой в МАУ и пофигизм ?
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Логіка клоунів проста: у бубочки дружба з путіним, а терорист путін дружить з терористом хаменеї, то небезпеки не має.
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бубочка поперлась в Оман, как тут запретишь...

США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком 04:27, 08 января 2020

Запрещены авиаперевозки в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива.
https://www.unian.net/economics/transport/10821287-ssha-zapretili-grazhdanskim-samoletam-polety-nad-iranom-i-irakom.html
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Вероятно крушение из-за еврейских собственников МАУ.
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Західні ЗМІ писали про можливі атаки на союзників США. Штати підтримують Україну, отже вони є союзники. Про це мало б подумати керівництво держави. Але там не має кому думати, а найголовніше те, що не має чим думати.
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У ЗЕ есть два полушария. Правда ниже спины. Когда он думает то окружающим дышать нечем
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Может и Коломойский и жлобился на хорошее обслужевание самолетов, но пилоты в МАУ лучшие в Украине.
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Та туда не то шо летать...Туда ни ездить ,ни ходить лучше не надо ))
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А чё так? Летайте дальше. Или перевелись Бенины соколы?
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Ничего себе, новости с утречка... Я всю свою жизнь боялся и боюсь летать. Однако- приходится, много. И- никуда не деться...
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да? можно подумать кто-то туда теперь прямо рвется лететь... и именно на МАУ...
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Фин. положение МАУ в состоянии глубокой з@дницы и этот инцидент добьет ее.
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Из-за кого бы не произошло крушение, людей уже не воскресить. Главная задача- найти ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ и не придумывать версии в угоду той или иной стороне. МАУ сейчас в трансе, ДЕХНЕ сквозь слезы проводит брифинг. А как проведут экспертизу в Иране,- большой вопрос. Это зависит от того, было ли вмешательство в полет нашего лайнера ракеты иранских ПВО. И допустят ли наших специалистов к экспертизам, в частности, к расшифровке черных ящиков? ТАМ большая доля разгадки трагедии.
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Полагаете, что смогут скрыть отметины от поражающих элементов? Понятно, если они имеются.
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Знаю что Коломойский жлоб, но пилоты в МАУ работают лучшие.
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