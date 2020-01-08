 МАУ припиняє польоти до Ірану на невизначений термін, - президент компанії Дихне

Про це повідомив на пресконференції директор МАУ Євген Дихне, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений термін", - сказав він, додавши, що спеціальним органом розслідування буде створено комісію для роботи на місці катастрофи, в якій також візьме участь авіакомпанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списки загиблих в авіакатастрофі під Тегераном з'являться протягом години, - МАУ

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.