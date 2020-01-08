 МВС України готове направити до Ірану мобільну групу для пошукових операцій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у МВС.
"Наші сили очікують рішення Уряду України та іранської сторони", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 громадян України.