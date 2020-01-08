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 МВС України готове направити до Ірану мобільну групу для пошукових операцій

У Міністерстві внутрішніх справ сформована група фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій та експертної служби МВС для допомоги в пошуковій операції катастрофи українського літака в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу у МВС.

"Наші сили очікують рішення Уряду України та іранської сторони", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168691
 
 
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Зачем? Проще будет перебросить одного бравого наполеона, тем более, что он там почти рядом, просто рукой подать:
МВД Украины готово направить в Иран мобильную группу для поисковых операций - Цензор.НЕТ 9591
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Позволили сбить только украинский самолет.Где влияние самого влиятельного президента в мире.
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"Поисковая операция", как-то звучит нелепо.
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Сияохв направте разом з усією РНБО. Вистачить ризикувати звичайними українцями. Там він починається, придурки.
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Какая нахер группа ? Какие нахер поиски ? Там пустыня кругом.- Взлетел на 2000 метров на вертолете - и в радиусе 200 км все видно. Без вас не обойдутся ? Или бабло попилить необходимо на горе ?
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Треба провсяк випадок спеціалісти, які можуть замести небажані для МАУ сліди, бо пам"ятаємо - міністр МВД і власник МАУ - великі друзі.
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