 Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Водночас Яременко зазначив, що висловлює особисту думку.

"Я би рекомендував усім громадянам України відмовитись ближчим часом (щонайменше 2-3 місяці) від поїздок до Ірану, Іраку і Сирії. Підвищену обережність варто проявляти і при плануванні поїздок в Ізраїль", - написав він.

Тим, хто живе в цьому регіоні, Яременко радить скласти індивідуальний план евакуації і встановити контакт з українськими консулами.

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"Українському бізнесу я би не рекомендував заключати зараз нові контракти з державними та й недержавними органами/компаніями Ірану. Тим, хто має чинні контракти/зобов‘язання, я би рекомендував скласти план мінімізації фінансових втрат", - додав він.

"І усі, хто живуть чи мають інтереси в цьому регіоні, мають слідкувати за новинами. На жаль, ці новини будуть", - підсумував Яременко.

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