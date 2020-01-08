 Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Водночас Яременко зазначив, що висловлює особисту думку.
"Я би рекомендував усім громадянам України відмовитись ближчим часом (щонайменше 2-3 місяці) від поїздок до Ірану, Іраку і Сирії. Підвищену обережність варто проявляти і при плануванні поїздок в Ізраїль", - написав він.
Тим, хто живе в цьому регіоні, Яременко радить скласти індивідуальний план евакуації і встановити контакт з українськими консулами.
"Українському бізнесу я би не рекомендував заключати зараз нові контракти з державними та й недержавними органами/компаніями Ірану. Тим, хто має чинні контракти/зобов‘язання, я би рекомендував скласти план мінімізації фінансових втрат", - додав він.
"І усі, хто живуть чи мають інтереси в цьому регіоні, мають слідкувати за новинами. На жаль, ці новини будуть", - підсумував Яременко.
прикольно))
- мона, тока нє жирную
как незабвенный Кучма говаривал: "такымы кадрамы нэ розкыдаюцця"
тьху. гарантия что оно еще и православное.
Чо правда? Воздержаться? А чо?
Представитель МАУ в Иране уже заявил, что если бы ему сообщили о вероятной угрозе, рейс был бы отменен. США это сделали. Вы чего клювом щелкали? У нас спецслужбы кроме обслуживания Володеньки и бородатой бабушки чем-то еще заняты?
Лучше давай советы как шлюх снимать, потолочь зеленая.
Какая наглость!
https://www.youtube.com/watch?v=eV1LvCJbRhE
Спец по аналу дает рекомендации!!!
Бабуин из стада зеленых обезьян.
Скажи, Чубака, а через три с половиной месяца уже можно ?
Порадник вискочив з ............ди.