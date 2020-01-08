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Все про:Ізраїль (339) Ірак (65) Іран (145) Сирія (1292) Близький Схід (7) Яременко Богдан (94)

 Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці

Глава комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко рекомендує українцям найближчим часом утриматися від поїздок до Ірану, Іраку та Сирії, а під час планування подорожі до Ізраїлю проявити обережність.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Водночас Яременко зазначив, що висловлює особисту думку.

"Я би рекомендував усім громадянам України відмовитись ближчим часом (щонайменше 2-3 місяці) від поїздок до Ірану, Іраку і Сирії. Підвищену обережність варто проявляти і при плануванні поїздок в Ізраїль", - написав він.

Тим, хто живе в цьому регіоні, Яременко радить скласти індивідуальний план евакуації і встановити контакт з українськими консулами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

"Українському бізнесу я би не рекомендував заключати зараз нові контракти з державними та й недержавними органами/компаніями Ірану. Тим, хто має чинні контракти/зобов‘язання, я би рекомендував скласти план мінімізації фінансових втрат", - додав він.

"І усі, хто живуть чи мають інтереси в цьому регіоні, мають слідкувати за новинами. На жаль, ці новини будуть", - підсумував Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168690
 
 
 Топ коментарі
 
аа Українці порадили Яреминко зав'язувати з проституцією
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А він уже знайшов собі повію, та оформив її помічником нардепа?
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Іран - табу, анал - табу.... цікаво, є якийсь взаємозвязок між цими табу?
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Оман-1,5 миллиона долларов. СИРАК И Иран -табу Ротердам+-1 миллион долларов.
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аа Українці порадили Яреминко зав'язувати з проституцією
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Воно і правильно. Бо який стосунок має цей ловелас до всього, що не стосується полуеички? А спеціаліст він лише у полуниці. Ну і у брехні.
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А він уже знайшов собі повію, та оформив її помічником нардепа?
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ла он со шмарами разобраться не может но всем что то советует
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Озабоченный Кинг-Конг еще что-то советует?... дал бы лучше телефоны классных девок
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После такого "красавца" этих тёлок неделю нужно отпаривать в бане от вони.
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Дивно, що це бородате опудало очолює комітет ВР із зовнішнбої політики до сих пір. В нормальній країні після подібного скандалу його погнали б копняком під зад не тільки з комітету, але й з парламенту.
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шо? так і не вигнали??? ну, да - публіка успокоїлась
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человекоподобный посоветовал... бывший дипломат... нынешний депутат...когда понимаешь кто советует, то сразу осознаешь какие кадры в МИДе и Раде...
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сайт "проститутки в Омане".. арабский колорит и шутки на русском языке..
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А про анал он что то посоветовал украинцам?
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- батюшка, а мона женщину в пост?
- мона, тока нє жирную
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А его разве не отстранили, ну, за то самое?
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в том и цимус, что НЕТ!
как незабвенный Кучма говаривал: "такымы кадрамы нэ розкыдаюцця"
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Яременко зебил,не врямя умничать,и выражать будтобы заботу о нас
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Похотливая табу-обезьяна чет "рекомендует"?.... Я бы ему порекомендовал сделать так чтобы он уже не мог баловаться в "табу" и "не табу". Какая наглость - ЭТО еще чет рекомендует?
тьху. гарантия что оно еще и православное.
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Близьки Схід та МАУ - ТАБУ! Бородате чмо тебе вже виставили з дому чи отделався жорстким аналом?
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Я не знаю от таких ценных укзаний плакать или смеяться.
Чо правда? Воздержаться? А чо?
Представитель МАУ в Иране уже заявил, что если бы ему сообщили о вероятной угрозе, рейс был бы отменен. США это сделали. Вы чего клювом щелкали? У нас спецслужбы кроме обслуживания Володеньки и бородатой бабушки чем-то еще заняты?
Лучше давай советы как шлюх снимать, потолочь зеленая.
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Это к подорожанию. Проституток. Яременко явно требуется составить план минимизации расходов. Тут никакой зарплаты не напасешься.
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Лучше бы молчал,покоритель женских сердец. Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці - Цензор.НЕТ 4636
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какой он покоритель? он чмо кудлатое- покорители не платят !
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Гюльчатай, открой личико, не, открой, да я глаза закрою, мона открывать? ...... Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці - Цензор.НЕТ 8598 Ааааааа, да я говорю "личико"...... ой, а это и есть "личико"?(падает в обморок)
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99,9% комментов на тему шлюх. Ну как можно всерьёз воспринимать этого политика ? Мендель, ты читаешь Цензор, я знаю. Скажи бубочке, чтобы убрал это недоразумение.
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Мнение читателей Цензора этой зеленой гопоте - до лампочки (((
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Здається там таких непорозумінь до х......, ну по пояс
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Если есть такие которым не доходит без предупреждений - пусть едут, меньше идиотов будет на земле.
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Просто капитан очевидность. Если б не эти порады - завтра в Тегеран махнул бы
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Я тоже - вот не куплю чебурек, а махну в Тегеран на бизнес-конференцию(поправляет "Ролекс" сидя в Феррари, куря сигару за 150 евро))
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Ну если Вова разочарован несклавшимя отдыхом в Омане то это не повод отменять турпоездку в Египет.
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Йарємєнка брехав на весь світ - нема йому віри - не слухайте йо', люди! Он і Зє!льонскі совмєщайє роботу с отдихом на бліжнєм востокє
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Поздно пить боржоми, где ты раньше был
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Как где? На киевской окружной. Кастинг проводил. Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці - Цензор.НЕТ 6688
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А, что посоветует украинцам этот озабоченный Унылый Кабан по поводу проституток и табу? Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці - Цензор.НЕТ 3960
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Кстати, судя по комментам, зарослому поцу не следовало варежку открывать даже. Но нет, это..... тьху, табуист, лезет с "советами".....

Какая наглость!

https://www.youtube.com/watch?v=eV1LvCJbRhE
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Если он не будет о себе напоминать - его забудут
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О, да!
Спец по аналу дает рекомендации!!!
Бабуин из стада зеленых обезьян.
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Ну вот, как же мы проживем, ближайшие 2 - 3 месяца без поездок на Ближний восток !?

Скажи, Чубака, а через три с половиной месяца уже можно ?
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А чому так пізно "советует" цей Ярема? Що не було коли повідомити людей, бо перед очима бігали тьоті, тьоті....? Які там державні справи? А треба було дати пораду зразу після перших операцій і заяв США і Ірану.
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Ботя временно отошел от дел сексуально-амурных... начал советы давать.
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Хоть бы не напоминал о себе любитель анала которого жена в скворечник не пускает...
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Яременко краще давати поради де і як скоріше відшукати дівчинку, чи тьотю за гроші. Це його основна робота в парламенті. Це вся ціна тим заявам "Майдану закордонних справ", а зараз високої посади, що стосується закордонних справ. Мовчіть краще, а ще краще ідіть на пенсію і не дражніть людей, у них і так горе.
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думка-порада пересічного українця: Бодя, вгомонись,нікому твої поради не потрібні. Рано вилазиш на світ Божий, рано. Трохи ще посидь в тиші порозмірковуй.Не дратуй спільноту.
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Аналтабуленко,тебя ж грозились отстранить,а ты вылезло,типа такой нужный и важный ловелас
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А дружина Яременка яку пораду дає? Яременко порадив українцям утриматися від поїздок на Близький Схід найближчі 2-3 місяці - Цензор.НЕТ 4936
Порадник вискочив з ............ди.
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Во родина обезьяна нам советует на наших налогах по ****** бегает..это как на нас ложат норм человек в жизнь не отмылся позора этим клоунам какая разница..тел не смотрю..хоть новости не читай..вдуматся ушлёпок пред ком в парламенте..какой там оман
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