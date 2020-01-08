 "Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.
"Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Мають відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - написав президент.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.
А як би не доручив, то не відкрили би? Що за лайно? Є КПК, є обов'язки визначені ст.214 - Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До чого тут Шмаркля??? До речі, вона вже тут, чи ще в Омані?
Может уже и судить само будет- как кимчениры
Хай хоч обов`язки свої почитає в Конституції.
Навіщо йому щось читати? Він думає, що він цар. Як життя виглядає насправді, він почне здогадуватись, коли на пресконференції у Ростові, від злоби, буде ломати ручку....
Функції загального нагляду у ГПУ (ОГП) не має. Проводити під приводом розслідування конкретного злочину масову перевірку усіх і вся, це злочин. Але Зеля це робить постійно. Гральний бізнес, АЗС, пілорами, тепер авіаперевезення... Все по одній НЕЗАКОННІЙ схемі.
Завтра що буде? Порушать справу по збуту наркотиків і підуть із обшуками по усім квартирам, так, про всяк випадок?
Помню, во время службы в армии где-то на Дальнем востоке в части завалилась труба котельной. Так вышел приказ ПО ВСЕМУ СССР во всех частях немедленно проверить трубы....
До этого самолетам паРашки летать запрещено. На борту не было ансурийцев с паРашки.