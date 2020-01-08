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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) ГПУ (3278) Зеленський (4065) Іран (145) кримінальна справа (387) Рябошапка Руслан (243)

 "Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.

"Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Мають відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - написав президент.

Також дивіться: Пресконференція компанії МАУ, присвячена авіакатастрофі в Ірані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту, - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168686
 
 
 Топ коментарі
 
Дождись выводов расследования. Тупостью прет от каждого движения.
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ИКД-иммитация кипучей деятельности
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а шо там проверять, и так все понято - самольоты старье, а летчики необучены...и фиг ты это исправишь, бо грошей на новые нэ маемо - welcome in третий мир... "Буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - Зеленський доручив Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом аварії літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 618
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Цей літак був 2016 року випуску,це "старье" по твоєму?
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Ага дав доручення 100 відсотковому генпрокурору, яке має право? Копіює свого північного кумира!
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Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране???

А як би не доручив, то не відкрили би? Що за лайно? Є КПК, є обов'язки визначені ст.214 - Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До чого тут Шмаркля??? До речі, вона вже тут, чи ще в Омані?
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Як вдало впав літак... Відразу усі про Моніку Оманську забули... Совпаденіє.
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Херасе. Оно уже и уголовные дела поручает открывать?
Может уже и судить само будет- как кимчениры
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То фігня, підозрюю, що він доручає їх і закривати, там де хоче....
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То ясно. Але щоб отак внаглу під камери - "відкривайте карну справу".
Хай хоч обов`язки свої почитає в Конституції.
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Він актор. Гра на камеру це зміст його життя. Дивно було би очікувати він нього кропіткої, наполегливої праці, про яку ніхто би й не здогадувався...
Навіщо йому щось читати? Він думає, що він цар. Як життя виглядає насправді, він почне здогадуватись, коли на пресконференції у Ростові, від злоби, буде ломати ручку....
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Войска отвел,но по нам стреляют. Пожарные проверяют,но все равно горит. Игровые закрыли,но они работают. Или он думает,что по его взмаху самолеты падать перестанут( а вфяснится,что это ********* с Ираном сбили), он же през. Мира
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Усе почалось із зняття митників, які досі працюють
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будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - написал президент.

Функції загального нагляду у ГПУ (ОГП) не має. Проводити під приводом розслідування конкретного злочину масову перевірку усіх і вся, це злочин. Але Зеля це робить постійно. Гральний бізнес, АЗС, пілорами, тепер авіаперевезення... Все по одній НЕЗАКОННІЙ схемі.
Завтра що буде? Порушать справу по збуту наркотиків і підуть із обшуками по усім квартирам, так, про всяк випадок?
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А Рябошапка не в курсе того, что он должен делать? Указания "своего" президента важны, спору нет. Но еще более важнО понимание того, что ты обязан делать находясь на той или иной должности. Вот это оно самое - скудоумие и тупость. Но, каков избиратель таков и президент в конечном итоге.
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Самолёт Медведчука в Омане. Значит вторая версия была правильная. Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии. Какая разница Бизнес не на крови и не барыга
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Какая горькая ирония: теперь у Путина и Хомейни по одному Боингу на брата.
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Иран ракетами атакует американские базы, и в это время при взлёте украинского боинга из аэропорта Тегерана , у него происходит возгорание двигателя? Совпадение? Не думаю
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Эх, молодость.....
Помню, во время службы в армии где-то на Дальнем востоке в части завалилась труба котельной. Так вышел приказ ПО ВСЕМУ СССР во всех частях немедленно проверить трубы....
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Зеля і є совковий маразматик із минулого.
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Зелень с бодуна несмотря на ракету бармалеев решило проверить весь гражданский флот.
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Картина такая же как возле Изварино была сбита Су шка ракетой с территории паРашки. Отметки на крылье. Бак пробили.
До этого самолетам паРашки летать запрещено. На борту не было ансурийцев с паРашки.
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Мстят за убитого генерала, даю 100% что самолет не просто так упал.
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А что за фото? Должен быть в трусах ,возле бассейна и в кепке и очках как у х-ла старшего,для конспирации? Или его уже на шатле в Киев доставили?
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Это конечно серьезное и правильное решение, но ... зачем это объявлять сейчас на весь мир, сразу после крушения самолета?! Нет чтоб заняться расследованием и воздержаться от комментариев, и дипломатически заткнуть иранцем рот кричащим что это была 100% техническая неполадка т.е вина Украины ( другими словами). Нет, президент наводит шухер именно сейчас и тем самым косвенно подтверждает доводы иранской стороны.
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