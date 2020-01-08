EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  1575  1
Матеріали за темою:
Все про:Іран (145) катастрофа (37) МАУ (34) Тегеран (1)

 Списки загиблих в авіакатастрофі під Тегераном з'являться протягом години, - МАУ

Списки 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які загинули під час катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії "МАУ" в Ірані проходять підтвердження і будуть опубліковані протягом години.

Про це повідомив на пресконференції віцепрезидент з наземного обслуговування "МАУ" Володимир Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Буквально ще кілька хвилин, може, до пів години, списки пройдуть остаточне підтвердження і весь список пасажирів буде вивішено на нашому сайті. Це буде офіційна інформація, що підтверджує ситуацію", - сказав він.

Читайте також: На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168683
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а йа вирішив шо списки за час після аварії появились - оператівно так
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору