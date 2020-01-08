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 На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 громадян України.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, українська влада продовжує розслідування.

Зараз відомо, що на борту літака перебувало 176 осіб, включно з екіпажем:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9 (екіпаж)

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа літака МАУ в Ірані: комітет Ради з питань зовнішньої політики 13 січня проведе засідання

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168681
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро величайшего лидера современности не будут никуда впускать. Может оно и случайно всё получается, но подальше от греха
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По чем билеты были, что сингапурские, египетские, американские отказались от полетов. А наши полетели. И кто должен отвечать за это. Чушь, а не техническая не исправность.
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Цікаво, що аж 63 Канадці робили в Ірані?
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Скоро величайшего лидера современности не будут никуда впускать. Может оно и случайно всё получается, но подальше от греха
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Иран под микроскопом у американцев.Я не особый спец,но скорее всего,что уже есть полная посекундная картина сбития самолета.А наш вислюк дав доручення генеральному планктону открыть впровадження по крушению самолета.Явно,против коломойского.Тут зеля точно на стороне путина.
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Час повинен показати в чому істина.
Але нема воронки, розкидання великої кількості дрібних уламків, не видно піни гасіння пожежі, територія розкидання уламків 2 га. І ще багато питань
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не верю я в "техническую неисправность", только что иран нанес ракетный удар, и тут падает самолет - я думаю с беспилотником столкулся
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а может и с дрона или подрыв , смущает что сами иранцев много погибло, но я вот что подумал, может муслимы их и иранцев не считают, а каким то западниками?
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эта явная эвакуация, и иранцы походу тоже эвакуировались со своими семьями, работали на западные компании или типо того
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По чем билеты были, что сингапурские, египетские, американские отказались от полетов. А наши полетели. И кто должен отвечать за это. Чушь, а не техническая не исправность.
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співпадінь не буває,дуже ймовірно що Боінг був збитий або замінований,і дуже насторожує що наша влада відразу відсікає таку версію
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Канада- 63... это трындец ирану, если докажут, что терракт
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..."разсмешиии смеешного, сделай чтоб парень смеялся"...
На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8837
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Можливо на борту хтось із пасажирів, можливо тих самих іранців, не повинен був покинути країну на порозі війни. Тому й "помилково" спрацювала якась із систем ппо. Малоймовірно, що катастрофа сталася через несправність. В любому випадку - співчуття всім рідним і друзям загиблих.
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Они людей не считают, даже своих... Как и все диктаторские режимы.
Во время "культурной" революции перебили, перевешали и забили камнями массу своих же граждан.
Убивали без суда и следствия. Женщин щабивали камнями только за то, что вышла на улицу без чадры или хиджаба.
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Читали коменты свинособак - жаль их радость убивать, что в самолете было не почти 200 "хох..лосидоров"....
А они так радовались, верещали "низабудимнипрастим!" за джазбенд александрова, который летел развлекать свинособак-убийц.... Вякали, что это боженька наказывает фашиздов!
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Ха!
Высказанная тут версия, что мочили удирающих иранцев за трусость перед лицом агрессии США - вполне раельно....
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Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
·
57 хв

Бізнес-джет Медведчука з В... на борту вилетів з аеропорту Мускат ( Оман ) і повертається в Київ.

https://pbs.twimg.com/media/ENvnId2XUAAFoq5?format=jpg&name=small
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Дмитрий Чекалкин
5 хв ·

Віктор Медведчук 7 січня полетів до Оману.

Накануне, 7 января, в Оман, где со своей семьей находился президент Украины Владимир Зеленский, вылетел самолет, который связывают с одиозным народным депутатом, кумом российского президента Виктором Медведчуком.

"Так все же, зачем личный борт Медведчука вдруг срочно вылетел в Оман?
Если борт Медведчука действительно вывозил президент из Омана - что попросил взамен?" - добавил автор анонимного канала.
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