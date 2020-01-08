 На борту літака, що розбився в Ірані, перебувало 176 осіб, серед них 11 українців, - Пристайко

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пристайка, українська влада продовжує розслідування.
Зараз відомо, що на борту літака перебувало 176 осіб, включно з екіпажем:
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9 (екіпаж)
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Але нема воронки, розкидання великої кількості дрібних уламків, не видно піни гасіння пожежі, територія розкидання уламків 2 га. І ще багато питань
Во время "культурной" революции перебили, перевешали и забили камнями массу своих же граждан.
Убивали без суда и следствия. Женщин щабивали камнями только за то, что вышла на улицу без чадры или хиджаба.
А они так радовались, верещали "низабудимнипрастим!" за джазбенд александрова, который летел развлекать свинособак-убийц.... Вякали, что это боженька наказывает фашиздов!
Высказанная тут версия, что мочили удирающих иранцев за трусость перед лицом агрессии США - вполне раельно....
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
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57 хв
Бізнес-джет Медведчука з В... на борту вилетів з аеропорту Мускат ( Оман ) і повертається в Київ.
https://pbs.twimg.com/media/ENvnId2XUAAFoq5?format=jpg&name=small
5 хв ·
Віктор Медведчук 7 січня полетів до Оману.
Накануне, 7 января, в Оман, где со своей семьей находился президент Украины Владимир Зеленский, вылетел самолет, который связывают с одиозным народным депутатом, кумом российского президента Виктором Медведчуком.
"Так все же, зачем личный борт Медведчука вдруг срочно вылетел в Оман?
Если борт Медведчука действительно вывозил президент из Омана - что попросил взамен?" - добавил автор анонимного канала.