 Катастрофа літака МАУ в Ірані: комітет Ради з питань зовнішньої політики 13 січня проведе засідання

Про це повідомив глава комітету Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня Комітет з питань зовнішньої політики на своєму засіданні заслухає інформацію про катастрофу та розгляне питання ситуації в та навколо Ірану", - написав він.

Також Яременко висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі.

"Втрачені одномоментно 177 людських життів - це дуже багато і страшно. І найбільш боляче за тих, для кого ці втрати виявились особистими - щирі співчуття родинам, які втратили своїх близьких. Щирі співчуття авіакомпанії МАУ, яка втратила екіпаж, пасажирів і літак.

Літаки самі по собі зсередини не загоряються. І цього цілком точно ніколи не було з літаками МАУ. Тому очікуємо на повну відкритість з боку авіаційної влади і слідства Ірану. Дати повну і чесну відповідь на питання про причини катастрофи так само важливо, як і максимально зменшити страждання родичів жертв, створивши можливість якнайшвидше попрощатися з загиблими", - підкреслив нардеп.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.