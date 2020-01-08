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 Катастрофа літака МАУ в Ірані: комітет Ради з питань зовнішньої політики 13 січня проведе засідання

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики 13 січня проведе засідання, на якому заслухає інформацію про катастрофу літака авіакомпанії МАУ в Тегерані.

Про це повідомив глава комітету Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня Комітет з питань зовнішньої політики на своєму засіданні заслухає інформацію про катастрофу та розгляне питання ситуації в та навколо Ірану", - написав він.

Також Яременко висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі.

"Втрачені одномоментно 177 людських життів - це дуже багато і страшно. І найбільш боляче за тих, для кого ці втрати виявились особистими - щирі співчуття родинам, які втратили своїх близьких. Щирі співчуття авіакомпанії МАУ, яка втратила екіпаж, пасажирів і літак.

Літаки самі по собі зсередини не загоряються. І цього цілком точно ніколи не було з літаками МАУ. Тому очікуємо на повну відкритість з боку авіаційної влади і слідства Ірану. Дати повну і чесну відповідь на питання про причини катастрофи так само важливо, як і максимально зменшити страждання родичів жертв, створивши можливість якнайшвидше попрощатися з загиблими", - підкреслив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про кількість українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, уточнюється, - МЗС

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168680
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги народу гріють геніталії до 15 січня під оманським сонцем. Не можна просто так взяти і припинити це важливе заняття в такий критичний момент. Крушение самолета МАУ в Иране: комитет Рады по внешней политике 13 января проведет заседание - Цензор.НЕТ 3323
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Ну не каждый слуга готовый пожертвовать отпуском, как это сделал сам Зе.
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Ну не каждый слуга готовый пожертвовать отпуском, как это сделал сам Зе.
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Да зачем проводить заседание? Пусть лучше цензор почитают и все поймут. Тут єкспертов много
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коломойша что бы заработать больше бабла проигнорировал военные действия.
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Слуги народу гріють геніталії до 15 січня під оманським сонцем. Не можна просто так взяти і припинити це важливе заняття в такий критичний момент. Крушение самолета МАУ в Иране: комитет Рады по внешней политике 13 января проведет заседание - Цензор.НЕТ 3323
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Гончаренко вроде в другом комитете, а что?
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Зачем такой срачь. 13 погибших это 3-4 ДТП обычных. Заседалка занемеет заседать ежедневно.
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теперь сможет заработать на приличных
кабыл распределяя бабло ...
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