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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МЗС (1989)

 Інформація про кількість українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, уточнюється, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в літаку Boeing 737, який зазнав аварії в Тегерані в середу, перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, проте поки не уточнили, скільки з них були громадянами України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив координатор оперативної кризової групи Державної консульської служби МЗС України Максим Коваленко під час пресбрифінгу в середу.

"За попередньою інформацією, в літаку перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Зараз головне завдання - встановлення наявності серед загиблих громадян України", - заявив він.

За його словами, зараз інформація щодо кількості українців на борту уточнюється.

"Це дуже чутлива інформація, ми саме намагаємося максимально оперативно уточнити, і наше посольство України в Тегерані цим займається", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168678
 
 
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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ты под каждой новостью будешь о "бубочках"? кстати, а откуда такая кличка у нашего гаранта то? реально не знаю. Римма что-ли, высрала?
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Ну вот, уточняют, а то меня здесь уже обосрали, пообзывали что я не знаю сколько наших было на борту. Шо за люди то?
Понятно что экипаж - украинцы, но и как минимум половина пассажиров тоже не африканцы. Если взлет = рейс на Киев, правильно?
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Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
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Действительно, интересное совпадение,- визит ***** в Сирию и трагедия с нашим самолетом. Рашисты любят сбивать "Боинги" и испытывать на нас, как на полигоне новые образцы вооружений! Так может, и не совпадение вовсе?
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Люфтракетте.... глаза чуть не сломал, ну и язык у наших союзников. обертолен брехишче ундертолбакен штрольцен нихте не понимайтен....

А чего наши сразу закричали - "авария двигателя"?
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А чо в аэропорту в системе учот нету статистики по рейсу, которую можно открыть несколькимя щелчками мышки? Информация о количестве украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране уточняется, - МИД - Цензор.НЕТ 3040 У нас даже в укразилизнице билеты имеенные
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Тобто заява СНБО у попередньому пості про 11 чоловік - це не точно? Ну, і принципі, чого ж ще чекати від колективного ОРГАНУ, де на вістрі тримають Сивохо.
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https://censor.net.ua/news/3168677/na_bortu_razbivshegosya_v_tegerane_samoleta_mau_nahodilis_11_grajdan_ukrainy_v_tom_chisle_9_chlenov
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Авикатастрофу должна расследовать комиссия в составе представителей стран:
1. Территория страны где потерпел крушение самолёт - иранцы
2. Представители страны изготовителя - США (Иран их не пустит и на пушечный выстрел)
3. Представители страны от которой авиакомпания МАУ - Украина ( Гончарук с самоката уже заявил, что теракт исключается т.к. это технеисправность)
Остается только Иран, и всем понятно какие он сделает выводы
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