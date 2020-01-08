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 На борту літака МАУ, що розбився в Тегерані, перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, - РНБО

Згідно з інформацією Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), на борту літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазнав аварії в Ірані, перебували 11 українських громадян.

Про це повідомила пресслужба РНБО у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, перебувало двоє громадян України та дев’ять членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

На борту літака МАУ, що розбився в Тегерані, перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, - РНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168677
 
 
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Сейчас летящим из Дубая и близлежащих городов в Украину не завидую. Стремно.
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Да, ему же рейсовым самолетом возвращаться, а он номер рейса из Украины в Оман и обратно забыл. Сколько не просили помощи напомнить номер такого рейса - никто не откликнулся. Почему-то.
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Дай бог на время конфликта в Иране зеленский не сможет вернуться и будет там сидеть На борту літака МАУ, що розбився в Тегерані, перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, - РНБО - Цензор.НЕТ 3021
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Жить бы и жить, ребята 91 года самый старший. Вечная память.
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Очень печальное событие в начале года, в большие религиозные праздники. Имея собственный опыт трагических потерь, от всей души сочувствую и соболезную всем людям, потерявшим своих любимых, родных и близких в этой трагедии.
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