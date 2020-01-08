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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (34)

 Boeing 737-800 МАУ, що зазнав катастрофи в Тегерані, був 2016 року випуску, а останнє техобслуговування пройшов 6 січня, - авіакомпанія

Пасажирський літак Boeing 737-800 МАУ, який розбився вранці в середу в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані, був випущений у 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці МАУ у Facebook.

"Сьогодні, 8-го січня 2020 року, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" під час виконання рейсу PS752 за маршрутом Тегеран – Київ зник з радарів, через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана. Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана о 06:10 за місцевим іранським часом.

За попередніми даними, на борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На цей момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

"Авіакомпанія висловлює щирі співчуття родинам потерпілих в результаті авіакатастрофи та робитиме все можливе для надання підтримки родичам та близьким постраждалих. Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 09:30 авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася.

Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані

Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, просимо звертатися в авіакомпанію за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).

"Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА). Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їхнього з’ясування", - додали в прес-службі авіакомпанії.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Boeing 737-800 МАУ, що зазнав катастрофи в Тегерані, був 2016 року випуску, а останнє техобслуговування пройшов 6 січня, - авіакомпанія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168673
 
 
 Топ коментарі
 
Літак новий.. Дуже сумнівно, щоб причина катастрофи була в технічному стані судна. В версію пожежі двигуна від іранського міністра не вірю..
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повторюсь.....
Подозрительно быстро Иран сделал заключение о причинах аварии. Ну загорелся двигатель, времени передать информацию диспетчеру о проблемах на борту более чем. Можно сесть на одном двигателе. Но на видео видно как самолет практически отвесно падает объятый пламенем. Видно как за секунду до удара о землю взрыв на борту, никакой информации о сообщении экипажа нет очень похоже на то,что самолет сбит. Да и понятно. За час до этого Иран нанес удар по базам США. Система ПВО Ирана в полной боеготовности ожидает ответного удара. Нервы на пределе.
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Какая разница что самолет почти новый по полетным меркам и прошел только что техобслуживание если тупые зебуины из посольства уже бросились исполнять команду из ОП - По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране
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Уже и техобслуживание задним числом провели Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 464
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через заднее число тока тебя проводят
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Коломойские авиалинии всегда так летали
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вот ты не можешь не побросаться соевым кафном даже на людской трагедии
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трагедія вже сталася і чекалася реакція попугайчика по всьому видно що це військовий удар режиму ірану по українському літаку навіть якщо він належить коломойському а реакція прогнозована нещасний випадок бо так запевнили нас наші іранські колеги які знали причину падіння ще до самого падіння
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а кто им скажет?

****** самолет так, шобы нельзя было свалить на амеров...? сомнительно...
шобы вот так просто упал почти новый самолет - еще сомнительнее.
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Порохососи в міністерстві автодорог Ірану? Що робиться в світі.
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Оставляйте свой комментарий с разоблачением под их постами. Изображение из себя дАртаньяна по принципу "сам придумал и сам красиво опроверг" работает только для школьниц, да и то не очень умных.
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Не переигрывайте, прыщавые подружки и так считают Вас дАртаньяном после Вашего бесстрашного первого поста, где Вы так искусно ведете дуэль с воображаемым противником. Boeing 737-800 МАУ, що зазнав катастрофи в Тегерані, був 2016 року випуску, а останнє техобслуговування пройшов 6 січня, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 7980
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Судя о Вашей осведомленности в лекарствах, больны как раз Вы.
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оператора аватара "Зє", дяді Бєньчіка
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Коломойского.И то,что офис заявил преждевременно,что причина двигатель-это говорит,что хозяин у зели путин и пинчкк с соросом,а не коломойский.
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Літак новий.. Дуже сумнівно, щоб причина катастрофи була в технічному стані судна. В версію пожежі двигуна від іранського міністра не вірю..
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А хто проводить технічне обслуговування літака?
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МАУ та Боїнг не дадуть зганьбити літак по бажанню ОП.
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год выпуска самолет и дату техобслуживания не подделать.
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копайте глубже ! бабломойский игарьвалеричь как всегда сэкономил на тех обслуживании а отчеты выставили задним числом
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Новый самолет, хорошее техобслуживание. Значит не Беня, а теракт.
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Совершенно не верится в то, что такой свежий борт с недавно пройденным ТО мог потерпеть крушение из-за возгорания двигателя. Хотят замять конфликт с иранскими военными, которые вероятнее всего, выпустили ракету по лайнеру, по иронии судьбы спутав его с американским... Жаль людей, какую страну они бы не представляли. Хотелось бы ошибаться.
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повторюсь.....
Подозрительно быстро Иран сделал заключение о причинах аварии. Ну загорелся двигатель, времени передать информацию диспетчеру о проблемах на борту более чем. Можно сесть на одном двигателе. Но на видео видно как самолет практически отвесно падает объятый пламенем. Видно как за секунду до удара о землю взрыв на борту, никакой информации о сообщении экипажа нет очень похоже на то,что самолет сбит. Да и понятно. За час до этого Иран нанес удар по базам США. Система ПВО Ирана в полной боеготовности ожидает ответного удара. Нервы на пределе.
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самолет на взлете очень удобная мишень для пзрк.
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На взлете потеря тяги, помпаж двигателя-это 100% катастрофа, земля рядом, скорость взлетная, закрылки частично опущены процентов на 15. И фсе.
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везде, где мелькает рожа короля-вислюка или бени - везде жопа.
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Я не фахівець,
але впевнений що у разі загоряння двигуна повинна вмикатись система тушіння і в першу чергу перекриватись клапан подачі палива.

Якщо ракета з теплонаведенням то 100% попадає у двигун.
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Пожар ОДНОГО двигателя не может привести к такой катастрофе. Иранские СМИ врут!!!!
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Может. Но скорее всего это не тот случай.
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уже не первый знак судьбы кодлану Коломойского.
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують. Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
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Не завидую тем, кто проводил ТО и расписался в журнале, многие поседеют ещё до выводов комиссии по причинам авиакатастрофы.
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Самолет сбили ПВО Ирана. Они как раз ожидали ответный авиа удар США, по ошибке сбили гражданский самолет.
Местные новости сразу сообщили это.
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