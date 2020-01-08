 У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Коментар Бакері прозвучали після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.
Бакері сказав, що "це лише мала частина можливостей" іранських сил.
"Сьогодні настав час злим американським чиновникам зрозуміти владу Ісламської Республіки і обрати принциповий спосіб змусити свою терористичну армію покинути регіон", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.
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Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Этой ночью мы дали им пощечину». Он добавил, что действия Ирана были менее серьезными, чем спецоперация США, в ходе которой в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани.
«Это не было эквивалентно тому, что они сделали», - подчеркнул Хаменеи.
Выступление иранского лидера было прервано криками собравшихся: «смерть Америке» и «смерть Израилю».
Схема наземного наступления войск международной коалиции
24 февраля - 28 февраля 1991 года - наземная операция, завершившаяся освобождением Кувейта и восстановлением ему статуса независимого государства. Более раннее название операции - «Меч пустыни». Командующий межнациональными силами генерал Шварцкопф нанёс основной удар не на кувейтском направлении, где его ожидало иракское командование, подготовившее там статичную оборону, а западнее, в пустынном районе вдоль саудовско-иракской границы. Столица Кувейта была освобождена за двое суток; наступающие с запада войска коалиции подошли к Басре, практически окружив отходившие из Кувейта иракские силы. 26 февраля Саддам Хусейн в выступлении по радио поздравил иракцев с победой над коалиционными силами, но признал, что иракские войска вынуждены покинуть Кувейт[12]. Утром 28 февраля он объявил о прекращении огня и принятии Ираком всех требований ООН. 3 марта Норман Шварцкопф и Халед бин Султан на захваченной иракской авиабазе Сафван подписали с представителями иракской стороны соглашение о прекращении огня.
За четверо суток наземной операции войска МНС полностью освободили Кувейт и заняли около 15 % территории Ирака. Непосредственно на поле боя в ходе наступления соотношение потерь МНС и Ирака составило примерно 1 убитого солдата МНС на 1 уничтоженную дивизию Ирака"
4 дня - в лучшем случае, и армия ирана прекратит свое существование... долбо-бы, вспомните ирак
Только перед этим пришлось готовиться с 7 августа 1990 по 17 января 1991. И потом до 24 февраля долбить авиацией.
И чего время теряли... Могли бы с 7 по 11 августа управиться.