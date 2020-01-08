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Все про:Іран (145) США (5904)

 У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Бакері заявив, що якщо США завдадуть удару у відповідь по Ірану після ударів по американських силах в Іраку, реакція Тегерана "буде сильнішою і нищівною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Коментар Бакері прозвучали після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Бакері сказав, що "це лише мала частина можливостей" іранських сил.

"Сьогодні настав час злим американським чиновникам зрозуміти владу Ісламської Республіки і обрати принциповий спосіб змусити свою терористичну армію покинути регіон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168671
 
 
 Топ коментарі
 
Еще сколько гражданских самолетов собьют?
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Если США нанесут удар , то никакого ответного удара со стороны Ирана уже не будет . Хватит иранцам витать облаках ,, технологически , армия США в разы превосходит иранскую ,, и любую другую армию мира . И в вооружениях и во всём остальном . У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 5556 .
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по моему, Иран нарвался!.. его будут дрючить по полной!
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Tramp не решится...

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Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Этой ночью мы дали им пощечину». Он добавил, что действия Ирана были менее серьезными, чем спецоперация США, в ходе которой в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани.У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 2576
«Это не было эквивалентно тому, что они сделали», - подчеркнул Хаменеи.
Выступление иранского лидера было прервано криками собравшихся: «смерть Америке» и «смерть Израилю».
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Моська знать сильна, если лает на Слона. Улыбнула инфа.
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"Операция «***** Пустыни»[править | править код]

У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 7789


Схема наземного наступления войск международной коалиции
24 февраля - 28 февраля 1991 года - наземная операция, завершившаяся освобождением Кувейта и восстановлением ему статуса независимого государства. Более раннее название операции - «Меч пустыни». Командующий межнациональными силами генерал Шварцкопф нанёс основной удар не на кувейтском направлении, где его ожидало иракское командование, подготовившее там статичную оборону, а западнее, в пустынном районе вдоль саудовско-иракской границы. Столица Кувейта была освобождена за двое суток; наступающие с запада войска коалиции подошли к Басре, практически окружив отходившие из Кувейта иракские силы. 26 февраля Саддам Хусейн в выступлении по радио поздравил иракцев с победой над коалиционными силами, но признал, что иракские войска вынуждены покинуть Кувейт[12]. Утром 28 февраля он объявил о прекращении огня и принятии Ираком всех требований ООН. 3 марта Норман Шварцкопф и Халед бин Султан на захваченной иракской авиабазе Сафван подписали с представителями иракской стороны соглашение о прекращении огня.
За четверо суток наземной операции войска МНС полностью освободили Кувейт и заняли около 15 % территории Ирака. Непосредственно на поле боя в ходе наступления соотношение потерь МНС и Ирака составило примерно 1 убитого солдата МНС на 1 уничтоженную дивизию Ирака"

4 дня - в лучшем случае, и армия ирана прекратит свое существование... долбо-бы, вспомните ирак
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За цей час вони встигнуть підняти ціну нафти на рекордний рівень.
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Так-то да, 4 дня...
Только перед этим пришлось готовиться с 7 августа 1990 по 17 января 1991. И потом до 24 февраля долбить авиацией.
И чего время теряли... Могли бы с 7 по 11 августа управиться.
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