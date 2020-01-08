 Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це з посиланням на розвідку КВІР пише іранське Держагентство Fars.

У Пентагоні не підтверджують цю інформацію.

"Попередні оцінки вказують на важкі втрати США", - стверджує спікер КВІР.

За його словами, поранених американців евакуювали вертольотами з основної і найбільшої авіабази США в Іраку "Айн-аль-Асад" в мухафазі Анбар, що зазнала ракетного обстрілу.

У КВІР зазначили, що ця база має стратегічну важливість для армії США, оскільки використовується як майданчик підскоку для розвідувальних і ударних дронів.

"Близько 20 чутливих точок цієї бази були уражені 15 ракетами, унаслідок чого було знищено значну кількість безпілотних літальних апаратів і вертольотів", - заявили в Ірані.

Іранські військові додали, що жодна з їхніх ракет була перехоплена, хоч армія США і "була в стані підвищеної готовності".

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".