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Все про:Іран (145) Пентагон (255) ракети (526) США (5904) Сулеймані (15)

 Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує

Іранський Корпус вартових Ісламської революції стверджує, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинули близько 80 американських військових і близько 200 були поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це з посиланням на розвідку КВІР пише іранське Держагентство Fars.

У Пентагоні не підтверджують цю інформацію.

"Попередні оцінки вказують на важкі втрати США", - стверджує спікер КВІР.

За його словами, поранених американців евакуювали вертольотами з основної і найбільшої авіабази США в Іраку "Айн-аль-Асад" в мухафазі Анбар, що зазнала ракетного обстрілу.

У КВІР зазначили, що ця база має стратегічну важливість для армії США, оскільки використовується як майданчик підскоку для розвідувальних і ударних дронів.

"Близько 20 чутливих точок цієї бази були уражені 15 ракетами, унаслідок чого було знищено значну кількість безпілотних літальних апаратів і вертольотів", - заявили в Ірані.

Іранські військові додали, що жодна з їхніх ракет була перехоплена, хоч армія США і "була в стані підвищеної готовності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих на прощанні з іранським генералом Сулеймані зросла до 56

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168670
 
 
 Топ коментарі
 
Скажите, а кто-нибудь уже додумался предложить США и Ирану провести в Минске мирные переговоры? Нет? Тогда я первый буду!!!
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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Вот будит смищно если зеленский станет причиной 3й мировой вайны Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает - Цензор.НЕТ 533
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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Вот будит смищно если зеленский станет причиной 3й мировой вайны
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ты болен?! перебухал на праздниках или методичка?
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
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Таке враження що ти весь створений з лайна, і лайно з тебе ллється не перестаючи. Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує - Цензор.НЕТ 4500 ЛАЙНОМЕТ
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Блин, нам капец - это же ЗЕЛЕНСКИЙ!1111(по мотивам одного мэма)
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Дмитрий

@dmitriypaut


При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
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Ну це ж Мєндєль сказала щивпл в Зєлєнского на світову політику - величезний і лише зростає. Брехала?
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пока марадер отдыхал вся ботоферма ушла в запой
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мдаа.. неудачный номер "Отдых в Омане" получился..
иранцам не понравилось..
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Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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Невиліковна ***** мовна підлотна макака.Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает - Цензор.НЕТ 8124
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ну а ты чего себе ник не придумал "Віктор Користувач" в таком случае? Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує - Цензор.НЕТ 1805
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А ти сепарок чим думав коли в Україну ***** звав? Думав би да нічим? Так само як зараз лайном бризькатись на президента.
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четвертої, якщо бути точним, бо третя - це "холодна"...
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Для третьей мировой нужно два приблизительно равных военных блока.
Ну США как бы понятно.
А второй блок то где? Кучка бородатых ******** никак не тянут на серьезного противника. Тем более что они достали уже всех соседей и кроме США их еще толпа будет метелить.
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Первая мировая началась с того что мочканули какого-то франца-фердинанда, которого никто не знал, и ничо, сколько стран ввязалось и скоко народу погибло...
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Кстати да. Не фартовый он. С весны за ЗЕлюпой по Миру следуют сплошные катастрофы.
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после начала импичмента Трампу, сгоревшего Собора Парижской Богоматери, желтых желетов у Макрона и трясучки у фрау Меркель...какие-то совпадения...почти тенденция...
жаль на х.ло его обаяние так катастрофически не подействовало...
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На Роисе просто и так шо ни день, то катастрофа.
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Вот это мощный чувак бубочка. Стоило только ему появится и сразу войнушка. ))
Уважаю таких.
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У нас в Україні клондайк дебілів таких як ти.
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вот это надо ж таким дебилом быть, чтоб такое писать, и дебилом в кубе, чтоб такое репостить
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Очередной раз убеждаюсь, что порохоботы уже переплюнули путиноботов. Те хоть против "вражеской" Украины херню всякую придумывают, а тут просто стадо тупых дебилов.
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Так же, как высснили причину катастровы нашего боинга - от балды и Аллаха.
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каждая ракета - 4 убитых и 10 раненых неверных, иншаллах. запустили 20 ракет. математика, точная наука, ее не на.бешь!
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Бред. 80? А что так маловато...уже бы бредили 800....Фанатики религиозные,террористы.
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самое неприятное для Украины что цена на нефть поднимется
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Скоро все узнаем.Возможно что сейчас затишье перед бурей.Как правило гавкающая собака не кусает,а вот если принято решение нанести удар,то это будет делаться в тишине.
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скорее всего будет "буря в пустыне 2.0"
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Вот если вы о Трампе, то я согласен. Показательное убийство политического лица Ирана, это уж вообще какая то глупость. Ему что, новичка не завезли или с полонием проблемы?
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Спили мушку, крошка. Большая мушка. ©
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Может мусульманам не понравилось выступление ЗЕвислюка на корпоратве в Омане и поэтому они начали шмалять ракетами?
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Тебя пошлём **** чтоб в очко там в...ли г.... н конченый
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на вислюка обиделся? тю, єто еще по доброму, вам, зебилоидам, еще и не такое кушать придется
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Ну ты и *******
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Отряд самоубийц какой-то....Шото подсказывает,что не все так просто.Очевидная глупость с бравадой. Они шо,повешения Хуссейна не смотрели ? - Или может решили всем исламом хаос в мире устроить. - Вон и Ирак странно ведет себяю И Европа сирийцами переполнена...Шот тут не то...Мда...
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Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
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мабуть, теж випадково...

Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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кстати, да, какое странное совпадение, великий Пу и Герасим приехали - и сразу такой страшный теракт- чтобы амерам не было повадно, это как предупреждение.
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тем более укр. самолет, заодно и Украине подгадить. Подлость Пу и Герасима Му-му безмерна.
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Американские СМИ говорят что нет пострадавших, и ракетный удар мол был так предусмотрен чтобы все промазали
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Мы убили много песка который был за неверных!
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Ждем комментариев США, потому что по иранской истерике можно уже чуть ли не захват Вашингтона объявить.
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КСИР даже если в лужу перднет, будет заявлять что стотыщ мильйонов неверных этим убил.
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граждане Канады -73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3

Итого: 80
Почти и не соврали
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ахаха, то есть на амерской базе хозяйствовали канадцы?
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нет, я не Ваш коллега.
посмотрите что в реальности значит "идиот"!. хотя, смотря на то шо я не ходил на 3 крайних выборов, то.... в общем-то, если смотреть на оригинальное определение - то получается что да.
как и Невзоров(он - атеист к тому же тоже)
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Мне кажется, что если бы это было правдой, то Ирана уже бы не было на карте.
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все, что говорят эти КСИР надо делить на 20.
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Что еще раз подтверждает- верить иранско-пропагандистким сми нельзя.
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Скажите, а кто-нибудь уже додумался предложить США и Ирану провести в Минске мирные переговоры? Нет? Тогда я первый буду!!!
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Зачем тянуть?!
Нужно сразу перестать стрелять
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І разводну формулу штанмаєра обовязково дати на підпис для "урегулірованія".....
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Если погибших американцев нет, то Трамп утрётся и ограничиться только новыми экономическими санкциями против Ирана.
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Астала-виста Астанавитесь!!111

Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает - Цензор.НЕТ 5209
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Ямамото!
Сбили эскадрильей" Лайтингов" над Японским морем .
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Мужики! Хватит в войнушки играться! Хватит друг друга убивать! Вот почему не живётся вам спокойно? Почему обязательно надо стрелять? Вы ещё говорить не умеете, а уже стреляете, и вырастая, делаете то же самое, только оружие уже не игрушечное. Что у вас в головах? Пару сукиных сынов играют вашими инстинктами? Сатана и сатанисты правят бал.
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Всё зло от баб. У иранцев от их отсутствия.
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Треба щоб Нелох поїхав у Тегеран і сказав, щоб перестали стріляти.
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Вот именно! Света, Вы когда нибудь интересовались войнами на основе религиозных убеждений? Вы понимаете вообще в принципе что существует так называемая "мусульманская карта мира" где нет никого, ни одной НЕ мусульманской страны..? Нет? Это новый Крестовый поход но наоборот. Радикальная исламизация это - "убей неверного". Так что судя по Вашему имени ( Вы ведь не Лейла и не Зухра) - даже мыть ноги какой нибудь обезьяне и отсасывать ей в качестве 18-й жены в гареме - Вы уже не подойдёте а потому Вы и Ваша семья - должны быть уничтожены как факт.Вас это устраивает? Хорошо.Можете не поддерживать точечное уничтожение особо дебильных обезьян. Это всегда была защита от нападения а не убийсва по сути. Все разные политические сказки - это -СКАЗКИ. Суть в борьбе за исламизацию и против. И дело не в "войнушке" . И это не игры от нефиг делать.Это просто если все адекватные люди хотят хорошо жить - то исламские радикалы хотят хорошо умереть..В этом разница. Серьёзная разница. Разберитесь в этом что бы не писать ереси.
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Шкода, що після вбивства Кеннеді одна нахабна палестинська країна перетворила США на свого вишибайла на Близькому Сході. Свої акти державного тероризму, починаючи з 1948 року ця країна виправдовує необхідністю захистити свої життєві інтереси. Ірану ж в такому праві відмовляють. Тим, хто не в тємє: у порівнянні з саудівською араБією Іран - світоч демократії. Там жінок до парламенту обирають. В 2001 році, за правління реформатора Хатамі, я провів у Ірані 3 місяці у відрядженні стосовно будівництва заводу з виробництва АН-148. Тодішній Іран справив враження срср доби пізнього брежньовізму: не надто репресивного і більш-менш поблажливого до дрібних ідеологічних прогрішень. До речі, коли принєц сулєйман з саудівської араБії розпиляв бензопилкою опозиціонера Хашагджі - чому Трамп, при всій повазі, не вдарив його ракетою по голові з дрону? Бо союзнічки, да? Так це ж подвійні стандарти, нє? І ващє, Трампу, при всій моїй повазі, не треба було ворушити осине гніздо. І не треба було, на догоду одній нахабній палестинській країні, виходити з договору 2015 року, який влаштовував всіх.
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так, попри всю нашу повагу до інших культур мусимо визнати, що семітські етноси практично не розвинули власного світогляду в гуманістичному напрямку. і надлишкові фінансові активи в їхньому розпорядженні є загрозою для людства через дикунські уявлення і приорітети. нажаль Європа свого часу легалізувала це дикунство, проковтнувши отруту християнства.
Путін роздовбав тисячолітні пам'ятки культури в Сирії, а потім знищив Сирію. тепер Трамп погрожує рознести культурне надбання людства в Ірані. Кому це потрібно? Та тільки тому, хто ніколи не мав ні культури, ні її пам'яток через споконвічну дикість і споконвічний бандитський спосіб життя. ДОЖИЛОСЯ ЛЮДСТВО.
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Культурні надбання мертвим не потрібні будуть. Ще раз для ідіотів: не Трамп сьогодні дає команди на відкрите знищення ! Це нам так підносять. Мало того - причини цього повні - не скажуть ні нам ні кому іншому. А вони я підозрюю - дуже серйозні. Не Трамп керує США одноосібно. Рішення приймається людьми прізвищ яких ми навіть не знаємо. Вивчайте політичну та військову структуру США. Трамп тільки підписує або ні. Рішення приймає військове відомство по аргументам які не підлягають сумніву. Чи ви зовсім тупі і думаєте що - " захотів для рейтингу - вдарив" Та зараз!
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Учи историю "иранский турист".. У вас всех есть одна черта характера - не зная подробностей и не интересуясь проблемами глубинно,а не так как вам кажется, вы уже делаете выводы. И что то утверждаете. Ты в Ливии не "туристировал" ? Столица тоже была ********. Но украинские "медсёстры -проститутки за бабло" сосали Каддафи в количестве 6-ти ****** позоря страну и имея по "Тойоте" на выезде. А за столицей - как в параше - была нищета, антисанитария, смерти от болезней и разруха при состоянии Каддафи больше чем у трёх саудовских принцев вместе взятых. Может там тоже неправы те кто его разодрал и нож в очко воткнул? Может американцы тоже были неправы ввязавшись в войну в Корее и создав адекватную Южную часть? Может американцы неправы с войной во Вьетнаме и сейчас он поэтому не Северная Корея №2 ? Может Израиль не по закону получил свою страну и это не единственное цивилизованное место в окружении дебильных аборигенов которые имеют одну цель в жизни - пояс шахида? Или Израиль не подаёт воду , газ, свет в Газу за которые никто нихера не платит а на выделенные мусульманским миром деньги на детей и больницы покупают кацапские ракеты для обстрела? Так кто хочет воевать и кто кого и за что хочет убить? Ты ещё по кацапии не "туристировал" поц . Давай там ещё найди "врагов России" ? Это же друзья твоей любимой черножопой территоррии *********** у которых цель - "ядерная бомба" и "красиво умереть" в пламени мегатонн нефти которую не продают а вместо этого занимаются ******..
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вообще то я не фаталист и скептически отношусь ко всяким пророчествам.
но все чаще вспоминается пророцтво Ванги, что события, которые многие назовут третьей мировой. начнутся именно на Ближнем Востоке
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каждый из нас пророк .Можно говорить абстрактно что хочешь и когда то это сбудется . А Ванги , Кейси и остальные шулера тут не при чем .
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Ну тут все просто, якщо Іран не зникне, то американці не загинули, ніхто Трампу не простить загибель американських вояків.
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кіт заліз на сало ... і кричиль МАЛО
80 000 зашкварить
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Мегаракеты. 15 ракет поразили 20 чувствительных точек авиабазы. Поразили 280 человек. А вертолетов и беспилотников потерянных вообще не счесть - и это несмотря на то, что обычно уничтоженный вертолет заметнее раненого человека. Ждем сообщения о капитуляции США
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Никакой 3-4 Мировой не будет по этому поводу . это локальный конфликт и он будет продолжаться пока Иран не описается .
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у ророхоботов сегодня зарплата.Марадер с отдыха вернулся
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В 56 задавленных идиотов-фанатиков охотно верю. В 80 погибших американцев - нет.
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Это и называется цепочка эскалаций

Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношения в виде задавленных в толпе на похоронах.
Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это, пока неизвестно. Кажется, ракеты нарочно выпустили так, чтобы было как можно меньше жертв и разрушений. А может быть, ненарочно? Первая реакция Трампа, который яростно бросается на обидчиков, очень странная, оборонительная, а не наступательная. «Все нормально… Ракеты из Ирана по двум базам в Ираке.. Оцениваем ущерб.. Все по плану.. у нас самая сильная армия в мире… выскажусь позже (All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning).
Кажется, он все-таки не был настроен начинать большую войну. Иначе бы уже метал громы и молнии. Бедный Ирак превращается в проходной двор, где чужаки выясняют на кулаках отношения. И разбившийся гражданский Боинг в Тегеране тем же утром, где большинство пассажиров не украинцы (только двое и экипаж), а иранцы, канадцы и европейцы. Вроде бы надо не бомбить, а еще и выражать соболезнования, предлагать помощь и вместе со специалистами из Боинга чуть ли не ехать разбираться буквально сейчас. А вместо этого ему в Иране надо что-то разбомбить, хотя бы тоже символически. Выборы на носу, весь образ построен на том, что «в отличие от Обамы и Хилари не слабак и не размазня, ударов не пропускаю, вижу на много ходов вперед».
Коготок уже увяз, пропадет ли птичка белоголовый орел? Перед Новым годом в Ираке уже стреляли по американским базам - неизвестные боевики, которых по мнению Трампа подстрекает Иран. Чтобы напугать боевиков, американцы ударили с воздуха по лагерю иракских шиитских ополченцев, погибли 25. Иракские шиитские ополченцы пришли осаждать американское посольство в Багдаде. Чтобы отпугнуть их от посольства (чтоб не было, «как у Обамы и Хилари в Бенгази» (это когда в освобожденной от Каддафи Ливии освобожденные граждане несколько месяцев спустя разгромили американское посольство и убили посла), в том же Багдаде убили самого знаменитого и заслуженного иранского полководца. Теперь уже Иран, который напрямую не атаковал американских военных, это сделал открыто. В большой ближневосточной войне новый участник. Если Трампу не ответить - выйдет хуже, чем у «лживой Хилари» из его же твитов, он сам окажется недальновидным слабаком, если ответить, может выйти еще хуже. Ну или уж до победного. Но это до выборов точно не успеть. Если вообще.
Не было гвоздя - подкопа пропала, не было подковы - лошадь захромала. Это и называется цепочка эскалаций. В ней плохо выглядит тот, кто остановится первым. Но конец может быть так далек, что хорошо смеяться будет тоже некому, по крайней мере из тех, кто начал.
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Це вони сами порахували чи з тими ракетами хтось літав та трупи рахував? А американці тим часом перекидають авіацію на Дієго-Гарсію...
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Сейчас такие времена,когда важен не ущерб от ракетного удара,а пропагандонская брехня которая расскажет про этот удар,но трампику нужно отвечать по любому.
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Главное в пропаганде Ирана,чтобы цыфра затоптаных на похоронах генерала была больше,а то иначе обидно получилось бы.
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.....чем больше наблюдаю за современным миров ,слово ВОЙНА приобретает все больше ИЗВРАЩЕННЫЙ порядок (((((( это подтверждает и гибритная война в Украине и ТОМОГАВКИ выпущенные по сирийским ПУСТЫМ целям и теперешний ОТВЕТ ирана на "агрессию "америки" только ЖЕРТВЫ увы реальные , это и МН-17 и теперешний сбитый в тегеране , в их числе и ПОДУШЕННЫЕ в оголтелой толпе персидских соотечественников !!! РЕАЛЬНУЮ ВОЙНУ начать боязно , а вот поиграть в ВОЙНУШКУ держи морды играют ((((
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Я думаю 80 - это пропаганда, как и 0, про который говорят США. Война с Ираном США не нужна, так как Иран раз в 30 сильнее Украины, например, по армии и раз в 300 сильнее Украины по боевому духу. Ирану дали по зубам, чтобы не борзел особо. Теперь будут пытаться не допустить большой войны, а давить санкциями.
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