EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2605  45
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (34)

 О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль"

Керівництво авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) проведе брифінг у міжнародному аеропорту "Бориспіль" о 10:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці МАУ в Facebook.

"Місце збору журналістів - інформаційна стійка, Термінал D, зона реєстрації міжнародних рейсів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Міноборони надасть допомогу в організації заходів щодо з'ясування обставин катастрофи літака в Тегерані, - Загороднюк

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту Бориспіль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168669
 
 
 Топ коментарі
 
Для коломойского корова - это Украина. И он ее успешно доит с помощью зекоманды
 показати весь коментар
 


раптово
Дмитрий@dmitriypaut



Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
 показати весь коментар
 
бабламойский игарьвалеричь платить так понял пострадавшим не собирается В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь" - Цензор.НЕТ 5132
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
у меня такая версия.... а когда была Ханукка то? вчера?
а гои - люди?
а Беня - иудей на всю голову?
.....
и это не шутка - у них знаки и символизм - ооочень много значат. Вон, как корова Нетаниях* презрительно бросила хлеб, тоже "случайность" то?
или как?
 показати весь коментар
 
Для коломойского корова - это Украина. И он ее успешно доит с помощью зекоманды
 показати весь коментар
 
 


раптово
Дмитрий@dmitriypaut



Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
 показати весь коментар
 
 
бабламойский игарьвалеричь платить так понял пострадавшим не собирается В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь" - Цензор.НЕТ 5132
 показати весь коментар
 
 
Ок. Пусть хоть что-то заявят, а то достали уже зрадоэксперты со своими шрапнелями и ракетами.
 показати весь коментар
 
 
Беня будет или он как раз выбивает деньги как пострадавший у Гончарука?
 показати весь коментар
 
 
Щоб зрозуміти причини катастрофи, спочатку треба вияснити, хто був у літаку.
Весь час згадується кінцева фільму Шизофренія.
 показати весь коментар
 
б*же, в коментах начинается срач на предмет кто за кого голосовал...... успокойтесь, панове, давайте почтим память принесенных погибших неевреев.
только вот откуда в Иране набралось столько наших то? строители небось преимущественно? там Рашка же строит много.
 показати весь коментар
 
 
Чуть ли не в каждой новости. Там только 2 пассажира украинца. Ну и экипаж (само собой).
 показати весь коментар
 
не видел еще. я только полтора часа как бросился к компу и сразу заскорбил. вот же мразь Путин. наполовину уверен что это работа карлика с мерзкой лысыной.
а чего наши сразу кричат шо то была "авария двигателя"? ну вот как можно сразу узнать, даже если был огонь - это из ПЗРК прекрасно делается, к тому же ракета как раз и бьет в двигатель, а на взлете, пилоты не вырулят шоб хотя бы на брюхо уложить машину и дать людям шанс то....
 показати весь коментар
 
Глаза подними, дебильное. В этой же новости и написано. Там канадцы, иранцы и прочие. Наших только 2.
 показати весь коментар
 
На всякий случай, тебе, дебильному: 13 украинцев - это экипаж, не строители.
 показати весь коментар
 
привет. а то я подумал уже что раз МАУ, то как минимум половина пассажиров - наши. спасиб*, что сообщил обратное, отлегло прям от сердцевины. Жаль всех конечно, особенно экипаж, вестимо. веселой Ханукки, "сэр" О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 9832
 показати весь коментар
 
реальное руководство МАУ: Каломойский Игорь Валерьевич и Майберг Арон Сергійович

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 7697

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 5144
 показати весь коментар
 
 
Шото нацисты таки знали касательно классификации внешних дефектов в качестве типичных признаков йуденов.
 показати весь коментар
 
 
Сначала нужны списки жертв .Помимо экипажа.
 показати весь коментар
 
По видео: секунд за 20 до падения от него начали отделяться фрагменты конструкции. За 5 секунд до падения произошел взрыв.
 показати весь коментар
 
Зеплесень уже вернулась в Украину или до сих задницу парит в Омане?
 показати весь коментар
 
 
А шо Зеленский тебе срандель обязан подтирать?
 показати весь коментар
 
з особистих спострежень: 2 января у 9-00 уздовж терміналу D у Борисполі знаходилося 40 літаків, з них:
- 1 - Ел Ал (Ізраїль);
- 1 - Белавіа (Беларісь);
- 1- турецьких авіаліній;
- 37 - МАУ (покращення у ***** такі відбулося).
 показати весь коментар
 
 
Флот МАУ - 42 лайнера. На перроне напротив терминала D - 20 стоянок: 11 гейтов на терминале и 9 напротив вдоль рулёжки. Самолёты большинство времени проводят в воздухе, они не могут быть одновременно в одном аэропорту. З особыстых спостереженнь ты - ********!
 показати весь коментар
 
Меня интересует - это был регулярный рейс или чартерный? Если это был чартер для эвакуации канадцев и их иранских сотрудников - то это может многое прояснить. Спросите на брифинге.
 показати весь коментар
 
Serial number 38124 LN:5977
Type737-8KV
First flight date 21/06/2016
Plane age 3.5 years О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 5399

Engines 2 x CFMI CFM56-7B24E
Літак новий. Загорання двигуна в самій сьогодні гарячій точці планети?
Совпадение - не думаю.
 показати весь коментар
 
Это было дело времени... Беня на своих корытах наверняка не летает ублюдошное животное.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору