 О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці МАУ в Facebook.
"Місце збору журналістів - інформаційна стійка, Термінал D, зона реєстрації міжнародних рейсів", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.
а гои - люди?
а Беня - иудей на всю голову?
.....
и это не шутка - у них знаки и символизм - ооочень много значат. Вон, как корова Нетаниях* презрительно бросила хлеб, тоже "случайность" то?
или как?
раптово
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
Весь час згадується кінцева фільму Шизофренія.
принесенныхпогибших неевреев.
только вот откуда в Иране набралось столько наших то? строители небось преимущественно? там Рашка же строит много.
а чего наши сразу кричат шо то была "авария двигателя"? ну вот как можно сразу узнать, даже если был огонь - это из ПЗРК прекрасно делается, к тому же ракета как раз и бьет в двигатель, а на взлете, пилоты не вырулят шоб хотя бы на брюхо уложить машину и дать людям шанс то....
- 1 - Ел Ал (Ізраїль);
- 1 - Белавіа (Беларісь);
- 1- турецьких авіаліній;
- 37 - МАУ (покращення у ***** такі відбулося).
Type737-8KV
First flight date 21/06/2016
Plane age 3.5 years
Engines 2 x CFMI CFM56-7B24E
Літак новий. Загорання двигуна в самій сьогодні гарячій точці планети?
Совпадение - не думаю.