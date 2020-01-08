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 Міноборони надасть допомогу в організації заходів щодо з'ясування обставин катастрофи літака в Тегерані, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок аварії літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих внаслідок падіння літака Boeing 737 поблизу іранського міста Тегеран. Міністерство оборони та Збройні Сили України нададуть допомогу в організації заходів щодо з’ясування обставин трагедії та надання оперативної інформації", - заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Міноборони надасть допомогу в організації заходів щодо зясування обставин катастрофи літака в Тегерані, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168668
 
 
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По-моему уже все выразили соболезнования по поводу трагедии - кроме бородатой бабушки чьими авиалиниями летели люди
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Загороднюк, по людському я тебе розумію, з професійної точки зору, вибач але це не в твоїй компетенції
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То, что творится на сайте это не диалог. Я не матерных слов просто не могу подобрать, мне кажется, что это нелюди какие-то такое пишут.
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Группа экспертов международных работает на месте крушения? Брифинг брифинг.
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по выяснению обстоятельств/ Он выяснит: министр обороны из команды главнокомандующего четыреждыуклониста.Такой же профессионал/ Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях В декларации за 2018 г. Загороднюк указал, что владеет ООО "Дискавери - буровое оборудование", компания занимается производством оборудования для буровых установок и его ремонтом. Основной заказчик - РФ.
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Чем больше летаю-тем страшней с каждым разом...Соболезную родственникам.
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Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк

Какая "предоставит помощь!?" Это ваша обязанность решительно требовать международного расследования по протоколу!
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