 Міноборони надасть допомогу в організації заходів щодо з'ясування обставин катастрофи літака в Тегерані, - Загороднюк

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих внаслідок падіння літака Boeing 737 поблизу іранського міста Тегеран. Міністерство оборони та Збройні Сили України нададуть допомогу в організації заходів щодо з’ясування обставин трагедії та надання оперативної інформації", - заявив міністр.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.