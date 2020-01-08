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Все про:авіакатастрофа (342) Порошенко (7988) МАУ (34) Тегеран (1)

 Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака

П'ятий президент України, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні в трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами. Невідкладне завдання влади - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії", - написав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.

Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168667
 
   
 Топ коментарі
 
Сьомий президент України в 2020 році.
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Це якийсь фатум - куди не полетить чорт, скрізь якісь катастрофи. Вова, лети в москву! Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета - Цензор.НЕТ 8702
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Та ні, краще вже я тут поприколююсь над подібними до тебе одноклітковими і законтаченими соєвими мерзотниками
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Как по мне, танцы на костях это последняя стадия цинизма! Но и политикам нужно следить за своими высказываниями. Когда предпоследний поучает настоящего о том, что "...Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии", так и хочется сказать: "Спасибо, заботливый сэнсэй! А ведь мы-то и не знали, что это необходимо!".
Что один, что другой - хрен редьки не слаще! Лишь бы напомнить о себе, ведь других поводов нет.


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Ждем что по этому поводу скажут остальные сбитые летчики?
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Порохотвари, как ваш барыжный гений пришел к власти на крови, так и вы на крови делаете свой пиар.
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Извини, лахта, повторю твой комментарий и лайкеров, а то вдруг его модератор удалит.

Elena Efimenko
Порохотвари, как ваш барыжный гений пришел к власти на крови, так и вы на крови делаете свой пиар.
08.01.2020 09:58 Ответить Мне нравится 7

Dnipro 75ed19bb
Костянтин Болтівець
Аль Капучіно
Irina Bonya
Jason Roof
Игорь Неважно d3ac7e0b
Olexandra X
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Это их Сэм Кислин "аргументами" накачал в прошедшее воскресенье на НТВ...
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трудится сейшельский яхтсмен без устали.
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Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!

"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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Відомий всьому Києву дурник, який вважає себе президентом України
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Лахта, а ты не слушал пресс-марафон Зелемойского на котором он 103 раза упомянул Порошенко? Головка у тебя, что-ли, слабенькая? :D
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Лишнехромосомная, ты тоже не слушала пресс-марафон? За что же ты его тогда любишь? За то, что он может нажать клавишу рояля шириной 22 мм, не задев соседней?
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То что ты тупой примитивный парохобот,всем известно.Но что у тябя зависть по 22см - меня радует.!!!!!)))
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Лишнехромосомное, у меня зависть, что не удаётся одну клавишу нажать.
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Да, и оно потому среднего рода, что может быть любого пола, которое может ответить на пост

ВКЛ_это_мы_01
Лахта, а ты не слушал пресс-марафон Зелемойского на котором он 103 раза упомянул Порошенко? Головка у тебя, что-ли, слабенькая? Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака - Цензор.НЕТ 9151
08.01.2020 10:56 Ответить Мне нравится 1

таким постом

Taes Afinskay
Ты цап,пошел с украинского сайта
08.01.2020 11:04 Ответить Мне нравится


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Он ШИЗОФРЕНИК-не может понять,что он никогда не будет президентом.
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краще з'ясувати,

чому третій раз підряд країна обирає собі президентом виродків з одного і того самого цирку?
і як це припинити?
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Та не буде нічого Віслюк Оманський розслідувати. Йому зараз не до цього. Відпочити після відпочинку потрібно,прийняти ванну, попити шампанського , натерти гумову Лєнку тальком аби не злиплася, пожувати шаурму і сідати Бєні звіт писати за проведений в Омані відпочинок і використані кошти. А за одне не забути закинути Бєні валізи з його "інвестиціями" з офшорних банків і про себе вухастого не забути 😕
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Одна шобла - *****!!!

У колишнього високопоставленого чиновника виникли претензії до сюжету, який вийшов в ефір у травні 2017 року, в якому йшлося про те, що більше тисячі обмінних пунктів компанії "Абсолют фінанс", уникала фінансової звітності, пов'язані через екс-нардепа Руслана Лук'янчука з екс-главою РНБО Олександром Турчиновим. Журналісти стверджували, що Лук'янчук - людина Турчинова. https://inforesist.org/ua/turchynov-ne-zmig-dovesty-u-verhovnomu-sudi-neprychetnistp-do-obminnykiv/
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З гвалтом : "Рятуйте! Парахаботи!" на роботу вискочила ботоферма Зєєєлі "Зє!люді". Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака - Цензор.НЕТ 3282
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Люди? В смысле, Homo Sapience?
Это животные.
Простейшие организмы.
С развитым хватательным рефлексом.
Остальные рефлексы простейшие, как у амеб.
Пожрать да поср*ть.
Очень любят деньги.
До ликвидации Сулеймани считали себя неуязвимыми сверхлюдьми.
Больше не считают
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Мародер не успакоится.....
Мародер!!!!! Твое место на параши
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Вот интересно, почему ни Кравчук, ни Кучма, ни Ющеннко, ни даже "профессор" из-за поребрика никогда не выступают с подобными заявлениями? Это что - "фантом" власти? Почему не высказал соболезнования? Это очень напоминает как продолжение его спины и .... к народу и лицо к флагу (только не как символу Украины и ее народа, а как к символу власти) на стадионе во время дебатов.
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Бо їм тюрма не загрожує. Окрім Янека. Але він у Хубла.
А цей тужиться в Україні. Його скороповедуть під білі ручки в Лук'янівське СІЗО. ОТ тому він і дрище від страху.
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Что Падлошенко делает со своими порохоботами на цензор???
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Ты не отвлекайся и лучше следи за своей невесткой из питера,что бы она в пьяном угаре не свалилась за борт твоей яхты с криком - слава путину.
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Это о порохе-алкоголике.
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Где бы что не случилось, а пидорошен тут как тут! Угомонись гнида, пока с тобой ничего не случилось, ведь Бог не фраер!
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"а пидорошен тут как тут"

Пригожин неловко приземлился на пальму в Конго, но дело то его живет!
Скажите, а правда, что история Сулеймани вас так ничему и не научила?
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Бутусов, ми чекаємо вказівок Януковича, Ющенка, Кучми і Кравчука. А ще можна Ляшка, Симоненка і Наді Савченко.
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О я так и знал что в новости где есть фамилия Порошенко тут весь наряд ольгинских да и полезных долбо..бов хватает.
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