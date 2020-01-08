 Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами. Невідкладне завдання влади - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії", - написав Порошенко.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.