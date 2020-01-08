 Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами. Невідкладне завдання влади - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії", - написав Порошенко.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.
Что один, что другой - хрен редьки не слаще! Лишь бы напомнить о себе, ведь других поводов нет.
Elena Efimenko
Порохотвари, как ваш барыжный гений пришел к власти на крови, так и вы на крови делаете свой пиар.
08.01.2020 09:58 Ответить Мне нравится 7
Dnipro 75ed19bb
Костянтин Болтівець
Аль Капучіно
Irina Bonya
Jason Roof
Игорь Неважно d3ac7e0b
Olexandra X
І ніколи не переставай брехати!
"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
ВКЛ_это_мы_01
Лахта, а ты не слушал пресс-марафон Зелемойского на котором он 103 раза упомянул Порошенко? Головка у тебя, что-ли, слабенькая?
08.01.2020 10:56 Ответить Мне нравится 1
таким постом
Taes Afinskay
Ты цап,пошел с украинского сайта
08.01.2020 11:04 Ответить Мне нравится
чому третій раз підряд країна обирає собі президентом виродків з одного і того самого цирку?
і як це припинити?
У колишнього високопоставленого чиновника виникли претензії до сюжету, який вийшов в ефір у травні 2017 року, в якому йшлося про те, що більше тисячі обмінних пунктів компанії "Абсолют фінанс", уникала фінансової звітності, пов'язані через екс-нардепа Руслана Лук'янчука з екс-главою РНБО Олександром Турчиновим. Журналісти стверджували, що Лук'янчук - людина Турчинова. https://inforesist.org/ua/turchynov-ne-zmig-dovesty-u-verhovnomu-sudi-neprychetnistp-do-obminnykiv/
Это животные.
Простейшие организмы.
С развитым хватательным рефлексом.
Остальные рефлексы простейшие, как у амеб.
Пожрать да поср*ть.
Очень любят деньги.
До ликвидации Сулеймани считали себя неуязвимыми сверхлюдьми.
Больше не считают
Мародер!!!!! Твое место на параши
А цей тужиться в Україні. Його скороповедуть під білі ручки в Лук'янівське СІЗО. ОТ тому він і дрище від страху.
Пригожин неловко приземлился на пальму в Конго, но дело то его живет!
Скажите, а правда, что история Сулеймани вас так ничему и не научила?