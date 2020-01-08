EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2571  11
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) Міноборони (2992) співчуття (44)

 Міноборони висловило співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані

Керівництво Міністерства оборони України висловило співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Ірані.

Про це пресслужба Міноборони повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок падіння літака Boeing 737 поблизу Міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

Міноборони висловило співчуття у звязку з авіакатастрофою в Ірані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168665
 
 
 Топ коментарі
 
А причом тут министерство обороны, если борт гражданский и упал он по техническим причинам?
 показати весь коментар
 
Загиблим воїнам мо часто виносить співчуття?
 показати весь коментар
 
Только это не катастрофа а ТЕРАКТ. И замять это НЕ получиться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А причом тут министерство обороны, если борт гражданский и упал он по техническим причинам?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Подстилка ,ты и тут вставил свой грязный язык!
 показати весь коментар
 
Загиблим воїнам мо часто виносить співчуття?
 показати весь коментар
 
 
4 раза откосить по повестке это нужно уметь Міноборони висловило співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 1893 да и вообще он деловод запаса
 показати весь коментар
 
 
Только это не катастрофа а ТЕРАКТ. И замять это НЕ получиться.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору