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Все про:Зеленський (4065) Іран (145) літак (736) розбиття (200)

 З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані

Президент України Володимир Зеленський просить утриматися від поширення неперевірених даних і версій про катастрофу літака МАУ в Тегерані.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, вони будуть оприлюднені найближчим часом. З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей", - розповів президент.

"На місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані. За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту. Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень. Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57", - резюмував Зеленський

Читайте на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Зясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168663
 
 
 Топ коментарі
 
По итогам праздников
1) Отпущенный беркут и куча терроров, которых иначе как "новогодний подарок путину" не назовешь.
(Т.к. за каждого из них можно было выменять ДЕСЯТОК наших бойцов. Но Зеленский не захотел вызволять наших солдат / сотни которых томятся в РФ/ - а решил ограничиться горсткой таксистов и людьми, которые НЕ пожелали даже переезжать из "ЛНР" в Украину. Ну, и 9 бойцов - "для ассортимента")
2) Посадки ветеранов и волонтеров по выс@санным из пальца обвинениям.
3) Мус@ра ставят на к@лени проукраинских активистов - перед откровенными ватниками.
4) Новогоднее поздравление БЕЗ национальных символов - и нацеленное на РАЗМЫТИЕ и ЛИКВИДАЦИЮ национального само-сознания.
5) Сивохо (который теперь в РНБО) проводит телемарафоны с ватными музыкантами. И кричит, что церковь (благословлявшая Гиркина) - "поможет нам установить мир".
6) Зеленые отказались от новых газовых претензий в адрес РФ.
7) Зе подал закон о пред-федерализации (и узурпации власти)
8) Вишенка - в Оман сегодня прилетел самолет Медведчука Видно, ой, не с Султанами там должен встречаться Зеля.
9) Зелеботы (не фаны Зе, а именно "боты" ) уже вовсю форсят тему, что "экономика Украины сама не смогла - нужно "протянуть руку россии". Вот пять лет "в епоху бідності" и при барыгах экономика Украины МОГЛА - а вот как прогнали барыг и бідність закончилась - так экономика Украины резко "не смогла" и надо под россию л@житься...
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В штаб СНБО конечно же Сивоха войдет?
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Жаль коломойский не летел єтим самолетом...
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Дмитрий

@dmitriypaut


При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
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В штаб СНБО конечно же Сивоха войдет?
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Если там будет халявная пицца,то да.
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только вот приготовилась то же самое про двери. Но они ж там широкие, двойные. к сожалению, войдет.Людям, не имеющим представления о работе армии и др.вооруженных служб а также о военной мобилизации, делать в этом органе нечего.
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А там сейчас именно такая шушера, шапито от Каломоя
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короля-віслюка вывозили самолетом Медведчука.
на бенин самолет эта падла сесть не рискнула - вероятно, что-то знает об их состоянии...
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К сожалению, ты точно не сел(
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ЗЕ подавай у відставку,ти вже на керував хлопче
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По итогам праздников
1) Отпущенный беркут и куча терроров, которых иначе как "новогодний подарок путину" не назовешь.
(Т.к. за каждого из них можно было выменять ДЕСЯТОК наших бойцов. Но Зеленский не захотел вызволять наших солдат / сотни которых томятся в РФ/ - а решил ограничиться горсткой таксистов и людьми, которые НЕ пожелали даже переезжать из "ЛНР" в Украину. Ну, и 9 бойцов - "для ассортимента")
2) Посадки ветеранов и волонтеров по выс@санным из пальца обвинениям.
3) Мус@ра ставят на к@лени проукраинских активистов - перед откровенными ватниками.
4) Новогоднее поздравление БЕЗ национальных символов - и нацеленное на РАЗМЫТИЕ и ЛИКВИДАЦИЮ национального само-сознания.
5) Сивохо (который теперь в РНБО) проводит телемарафоны с ватными музыкантами. И кричит, что церковь (благословлявшая Гиркина) - "поможет нам установить мир".
6) Зеленые отказались от новых газовых претензий в адрес РФ.
7) Зе подал закон о пред-федерализации (и узурпации власти)
8) Вишенка - в Оман сегодня прилетел самолет Медведчука Видно, ой, не с Султанами там должен встречаться Зеля.
9) Зелеботы (не фаны Зе, а именно "боты" ) уже вовсю форсят тему, что "экономика Украины сама не смогла - нужно "протянуть руку россии". Вот пять лет "в епоху бідності" и при барыгах экономика Украины МОГЛА - а вот как прогнали барыг и бідність закончилась - так экономика Украины резко "не смогла" и надо под россию л@житься...
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про землю еще 10000 га забыл = это главное
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Пишут, что самолёт сбили.
И искреннее соболезнования Монике Офшорооманской. Отпуск придется прервать походу. Как оно будет работать неотдохнувши???
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В телеге или в фейсбуке можна и с Омана писать. Да и там все равно мендель трудится...
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Краще виясни, скільки там ще українців лишилось і чи є сенс їм там сидіти.
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И кто их заставлял в иране сидеть ? Украинцы по всему миру разъехались, и никто из власти не собирается им помогать . А тут повод попиарится или как ?
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Спеціалісти по АЕС по власному бажанню на роботу не їздять, тільки по урядовим угодам.
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можно и по собственному желанию, Раша набирала спецов через рекрутинговые агентства, заключаешь контракт и вперед.
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Ну да, и контракт подписывают под угрозой жизни.
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А что так внезапно проявился - войны нет на Донбассе, и только самолет упал.
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Чей Крым? За этот вопрос к рузкой блохерше, мусора авакяна скурутили украинского активиста. Видео:
https://youtu.be/JX8f8xQJfTA
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от того,что скажет пропитая кацапня на Курилах,они не перестанут быть японскими..
та же муйня с Пруссией..
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И куда нацжёны подевались . ? И С14 ,,и другие "борцуны против рашизма" в Украине .? Как они срочно нужны , их днём с огнём не сыщешь ,, и наоборот .. З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 3591 .
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В Україні нема президента-є блазень на його місці, це треба нам усвідомити. Нажаль!
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Жаль что мультфильм "Король осел" сняли с проката. (что интересно он снят в 2018 в Пакистане, они наверное уже тогда что то знали)
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Даже в таких скорбных темах одни боты придурки.
RIP
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Ну выяснил ты кто там был и что?А версия попадания ракеты тебя Вова Оманский не интересует?Даже в голову не приходило ,что это могла быть ошибка пво Ирана?Я смотрю с янелохом вообще все плохо-тупой как валенок.Или просто плохо отдохнул?
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Иногда подобные ошибки ПВО стараются замять на межгосударственном уровне (виновники втихоря выплачивают компенсацию, а потерпевшая страна на весь мир не кричит о теракте, а с Украиной учитывая ее уровень договорняков и подконтрольность "правоохранительной" системы, сам бог велел так договорится). Подозреваю, что о крушении в результате аварии двигателя уже договорились с Зе и он получит хорошую компенсацию, родственники жертв получат какие то гроши по страховке, ну и с госбюджета для пиара отстегнут (хотя непонятно каким боком тут госбюджет, когда есть коммерческая компания полностью за это отвечающая)
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Цензор, когда пишут что Президент сообщил, заявил и тому подобное, имеются в виду его публичное высказывания. В противном случае, пишут что сообщает твиттер/фейсбук аккаунт президента. Потому что личное высказывание и посты в соцсетях это две большие разницы. Пока Моники Оманской никто в глаза не видел, а что там капают клетки из ОПы мало кому интересно.
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Закройте рот скоты тролльные у родственников погибших горе.
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як шкода що на тому літаку не було янелоха оманського з краденими у Українського народу грошима, які він таємно переховував подалі від війни, що насувається.
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нужно нашим специалистам совмесно с сотрудниками боинга осмотреть место катастрофы а не ждать пока чалмаголовые всё приберут....
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Нужно было уже давно прекращать полеты в Иран. И срочно эвакуировать всех граждан
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хорошая мысля приходит опосля ..(с)
так же как с выборами 2019.. З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 240
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Больше всего мне нравится ,вылетаю в Киев! Так и быть уговорили, зелохи.
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Яких "разногласий", муділо! Загинули невинні люди! Це очевидний теракт! Літак падав некерованим! " Личним контролем" кого? Блазня. дебіла?
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ситуація , треба скликати засідання рнбо для відповіді на удар а в ньому одні блазні і колаборанти треба реагувати а ти блазень
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А какая разница? Бабушка Сивоха все порешает...
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Пусть вылетает не в Киев а в Тегеран, и на месте катастрофы будет лично контролировать все мероприятия.
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Тебе Путин позвонил с соболезнованиями, как ты его поздравлял?
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Когда выбрали президентом Януковича, я подумал, что хуже варианта уже не найти во всем мире, как я сильно ошибался, Янелох смог таки переплюнуть Хама. Народ, как думаешь, на инаугурации Янелоха солдатик не зря удостоверение конченого криворожского урода уронил?
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Уже працює....знак:не звязуйся з Бєнєю.Бєніна гра всім вийде боком.
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"По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб" (цензор.нет)
Тихо, без паники! Специалист Сивоха во всем разберется!
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Зелене чмо нікчемний паяц-петркшка, що веде країну в прірву ...!
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шмаркля розпочала роботу. ЗеЧмо оманське вже навідпочивалася...?
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Вилітає до Києва...

Чмо малороське, на біса ти тут потрібне. Від тебе один клопіт і одна шкода, куди ти не ткнешся, шмаркля ти оманська.
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