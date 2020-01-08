 З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей, - Зеленський про катастрофу літака МАУ в Тегерані

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, вони будуть оприлюднені найближчим часом. З'ясовуємо, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей", - розповів президент.
"На місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані. За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту. Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень. Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії МЗС за телефоном +38 (044) 238 16 57", - резюмував Зеленський
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.
Дмитрий
@dmitriypaut
При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
на бенин самолет эта падла сесть не рискнула - вероятно, что-то знает об их состоянии...
1) Отпущенный беркут и куча терроров, которых иначе как "новогодний подарок путину" не назовешь.
(Т.к. за каждого из них можно было выменять ДЕСЯТОК наших бойцов. Но Зеленский не захотел вызволять наших солдат / сотни которых томятся в РФ/ - а решил ограничиться горсткой таксистов и людьми, которые НЕ пожелали даже переезжать из "ЛНР" в Украину. Ну, и 9 бойцов - "для ассортимента")
2) Посадки ветеранов и волонтеров по выс@санным из пальца обвинениям.
3) Мус@ра ставят на к@лени проукраинских активистов - перед откровенными ватниками.
4) Новогоднее поздравление БЕЗ национальных символов - и нацеленное на РАЗМЫТИЕ и ЛИКВИДАЦИЮ национального само-сознания.
5) Сивохо (который теперь в РНБО) проводит телемарафоны с ватными музыкантами. И кричит, что церковь (благословлявшая Гиркина) - "поможет нам установить мир".
6) Зеленые отказались от новых газовых претензий в адрес РФ.
7) Зе подал закон о пред-федерализации (и узурпации власти)
8) Вишенка - в Оман сегодня прилетел самолет Медведчука Видно, ой, не с Султанами там должен встречаться Зеля.
9) Зелеботы (не фаны Зе, а именно "боты" ) уже вовсю форсят тему, что "экономика Украины сама не смогла - нужно "протянуть руку россии". Вот пять лет "в епоху бідності" и при барыгах экономика Украины МОГЛА - а вот как прогнали барыг и бідність закончилась - так экономика Украины резко "не смогла" и надо под россию л@житься...
И искреннее соболезнования Монике Офшорооманской. Отпуск придется прервать походу. Как оно будет работать неотдохнувши???
https://youtu.be/JX8f8xQJfTA
та же муйня с Пруссией..
RIP
так же как с выборами 2019..
Тихо, без паники! Специалист Сивоха во всем разберется!
Чмо малороське, на біса ти тут потрібне. Від тебе один клопіт і одна шкода, куди ти не ткнешся, шмаркля ти оманська.