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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) посольство (359) МАУ (34)

 За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

За попередньою інформацією, літак МАУ в Ірані розбився унаслідок аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту відкидається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Ірані.

За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 людей. З'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України.

Також на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України.

Читайте також: Катастрофа літака МАУ в Тегерані: на борту перебували 15 українців, 73 канадця, 71 іранець та 21 громадянин інших держав

"На жаль, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168661
 
 
 Топ коментарі
 
Согласно нормам ИКАО в расследовании авиакатастрофы должны принимать участие страна производитель (США), страна чьему флоту принадлежал самолет (Украина), Канада (наибольшее количество зарегистрированных граждан)... Но режим аятол уже назначил причину... Если бы наш президент был не глупый клоун, можно было бы как-то давить на Иран в плане расследования, но так у нас не хунта, а шапито...
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Версия теракта исключается? як так швидко слідство провели?
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Это как? Экипаж на землю ничего не сообщил о пожаре? Хрень какая-то. Пожар двигателя на взлёте проблема сверхсеръёзная. Но есть система пожаротушения, перекрывается подача топлива, работает другой движок. А тут...огненным шаром на землю с одновременной потерей связи?
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как раз то что самолет сгорел не вызывает никаких вопросов. Он только взлетел с Тегерана и летел на Киев. Топлива было под завязку.
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Українська амбасада в Ірані швиденько зробила висновок, щоб їхня будівля не перетворилась у чергову авіаційну катастрофу
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як шкода що на тому літаку не було янелоха оманського з краденими у Українського народу грошима, які він таємно переховував подалі від війни, що насувається.
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Вчера, наверное, набожным был, Рождество... там, всё такое, уси-пуси. Сразу видно - христианин, добрый человек, набожный.
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Зеленский иудей, по-моему...недобрый и не праздник.
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ми маємо радіти з кожної ліквідації ворога України. це не люди, це криваві звіри, і янелох оманський зі всією його зеленою шоблою з тих, з недолюдків.
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Пожар двигателя, даже если не потушен - не может так быстро привести самолёт к потере управляемости. Экипаж докладывает диспетчеру о возникшей ситуации и запрашивает аварийную посадку. Диспетчерская служба всё освобождает и векторит самолёт на ближайший подходящий аэродром, поднимает по тревоге пожарных и спасателей. Если экипаж выполняет вынужденную посадку за пределами аэродрома - вряд ли на такой местности, как га фото, это привело бы к таким разрушениям, на мелкие обломки.
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і ще жид *********-ШЕЛОМОВ там зразу по сусідству БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ навідався в Сирію і ЗАРАЗ ТАМ!! Чого б це??? контролювати все на місці??? ДУЖЕ І ДУЖЕ ПІДОЗРІЛА КАТАСТРОФА!!!
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Конечно если горит двигатель,значит сам загорелся,логика "експертов" посольства Украины.
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нy конечно, еще ничего остыть не yспело, а теракт yже откинyли, мне одномy кажется, что кто-то врет?
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Начнем с того, что Посольств Украины в Иране тоже жить хочется. Ну скажут они, что терракт и что Украина Ирану войну объявит? Кому от этого легче станет? Лучше для всех признать технеисправность.
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Это боинг737-800(не путать,с Боинг 737MAX,полеты которых запрещены)
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так и есть, тyт yмники кричат, что все запрещены.
на соседней теме.
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По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

Это Вам иранцы сказали? И вы сразу на веру, до экспертизы озвучиваете? Ну и сотруднички в МЗС!
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А шо посольство следствием занимается?уже черный ящик прочитали? Самолет скорее всего сбит пишут британцы Видео свидетельствует, что самолет был охвачен огнем еще до падения возле аэропорта в Тегеране.
Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.
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Надо требовать международную экспертизу. Однозначно!
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так и должно быть, обязательны представители "боинга" и Украины.
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Український літак в Ірані, могли випадково збити. Про це пише видання Daily Mail.
За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази.
Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння - це викликає припущення, що Boeing 737 могли збити випадково.
А я думаю, що збили не випадково, це помста США за вбитого Солеймані, а Україна союзник США.
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Его могли испортить преднамеренно, если в самолете были люди которых иранский диктатор хотел ликвидировать
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этим чуркам достаточно того, что это был боинг ..
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Ничего не исследовали," терракт исключается".
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Вы за это скотство и голосовали...в сознании и добровольно.
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Пшов, прожадний троль російських шпигунів Пєці і Зєлі
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Что ванютка обижаешься,когда тебя в твои какахи мордой тыкают? Не нравится?
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А-ха-ха...не голосовавший ни за оДного из них. Вы тогДа кто
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Теракт действительно исключаеться. Сбит ПВО Ирана.
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Когда бомба на борту,или ракета "шахтеров"/"бедуинов"- да. Но ПВО страны?! Ммм Дааа....
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бук кацапский это пво страны, то есть мн- 17 сбитый пво рф не терр. акт? не имеет значения каким образом уничтожен лайнер - мирный самолет ни есть военная цель.
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яке співпадіння пожежа на літаку мау і удар ракетами по базам сша в іраку як реагує попугайчик на акт війни ми знаємо . нада просто пєрєстать стрілять
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Самолет буквально рассыпался на мелкие кусочки. Такого не может быть если отказал двигатель. Скорее всего взрыв внутри самолета или сбит снаружи и рассыпался еще в воздухе
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Ну что вы возмущаетесь...Бубочка сказал "исключается".Значит,исключается!И зачем ему расследование-он и так всё знает,наш славненький Буратино.
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Если исламисты откажут в международном расследовании то 100% их рук дело
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совпадение?..минус 1 из 52 объектов....суки!
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Скоты помойные...на фото полно отверстий от элементов поражения. В отставку дрыстайку. Россияненги лепечут про столкновение с американским беспилотником.
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Не бегут ли наши дипломаты впереди верблюда, заявляя об отсутствии версии теракта? Или и тут не хотят кого- то расстраивать или нервировать? ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛ ТЕРАКТ?!!
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ПВО сбило. Но нашей бубочке ибн писюнисту - какая разница?
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"Сейчас версия теракта исключается." - хитро.
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нє, не теракт, ніразу не теракт, ну, не може це бути теракт! Тєгєран і тєракт - блізнєци-братья - говорім Тєгєран - подразумєвайєм тєракт! Говорім тєракт - подразумєвайєм Тігірань
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А какая разница...сбили или сам упал. Лишь бы в МИДе свет в туалетах горел. Суки позорные. Дрыстайко на кол .
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откуда в посольстве знают , что случилось ?
похоже они получили обещания в звонкой монете ...
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Зная наших "талератистов" значит 100% теракт
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують.
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Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
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если ракета сбила канадцы и англичане не будут молчать. все выяснят скоро, снимки со спутников есть у них и у американцев. это трагедия и скорее всего это прикрытие удара по базам. что первостепенно - ответный удар или обычный белый шум вокруг терр. акта?
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однозначно, ихтамнеты Мокселя - должно быть первой рабочей версией всех событий в мире нашего времени..
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Посольство росшифровало черные ящики, провило расследование и уполномочено заявить
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Что скажет по этому поводу диспетчер Карлос?
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Самолет сбили ПВО Ирана. Они как раз ожидали ответный авиа удар США, по ошибке сбили гражданский самолет.
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Только не теракт. Мацква и Тегеран не виноватые,у нас миру мир
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