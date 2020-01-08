 За попередньою інформацією, причина катастрофи - аварія двигуна. Версія теракту відкидається, - посольство України в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Ірані.
За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 людей. З'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України.
Також на борту перебували 9 членів екіпажу - громадяни України.
"На жаль, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Посольство висловлює свої співчуття всім близьким і родичам загиблих", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
РНБО повідомляє, що на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.
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Это Вам иранцы сказали? И вы сразу на веру, до экспертизы озвучиваете? Ну и сотруднички в МЗС!
Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.
За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази.
Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння - це викликає припущення, що Boeing 737 могли збити випадково.
А я думаю, що збили не випадково, це помста США за вбитого Солеймані, а Україна союзник США.
похоже они получили обещания в звонкой монете ...