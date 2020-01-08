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 Причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку, - Міністерство автомобільних доріг і міського розвитку Ірану

Причиною катастрофи українського літака в Ірані став спалах двигуна.

Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

"Український літак, який вилетів сьогодні вранці з Тегерана в столицю України Київ, недалеко від нового міста Паранд у провінції Тегеран зазнав технічного збою через пожежу", - заявив Біхі.

Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою.

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"Якби катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168660
 
 
 Топ коментарі
 
А причиной пожара - иранская ракета, не так ли?
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Подозрительно быстро Иран сделал заключение о причинах аварии. Ну загорелся двигатель, времени передать информацию диспетчеру о проблемах на борту более чем. Можно сесть на одном двигателе. Но на видео видно как самолет практически отвесно падает объятый пламенем. Видно как за секунду до удара о землю взрыв на борту, никакой информации о сообщении экипажа нет очень похоже на то,что самолет сбит. Да и понятно. За час до этого Иран нанес удар по базам США. Система ПВО Ирана в полной боеготовности ожидает ответного удара. Нервы на пределе.
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Да,да конечно!У кацапни научились причину сразу находить,по видео в ночном небе?Или дружественный рассейский касманавт видел!
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А про пожар сообщение от экипажа было? Или не заметили? Или радио сразу отказало из-за пожара?
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Я думаю, що брешуть, після експертизи все взнаємо.
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Да какая экспертиза? Приехал министр, глянул, сразу всё понял и отдельно подчеркнул - это не ракета.
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Якщо взагалі буде експертиза та ще й не така, як у нас після Майдану, коли дерева з кулями позпилювали.
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Лаптеногий,где деревья спилили? У тебя в тайге?
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Экспертиза будет такая же - министерства автомобильных дорог Ирана! От главных спецов по укатке в асфальт!
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Экспертизу будет проводить Иран и если они причастны - то никого больше к ней не допустят.
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Ага за 1.5 минуты после взлета,все сгорело!Сказочники,***!
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Главное выводы уже сделали,эксперты хреновы...Чушь всякую порчи!!!Есть ракеты с тепловым наведением,ПЗРК например так работает ,или с самолёта ракета класса воздух-воздух именно попадает в двигатель.Я не эксперт ,а это знаю.Что это ,профанация или намеренная ложь???
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Зебилы поверят. Что из ОПы скажут - то и будет.
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А причиной пожара - иранская ракета, не так ли?
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Интересно чьего производства ракета которой завалили Боинг?
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А у кого оружие покупают? Притом нелегально?
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Да,да конечно!У кацапни научились причину сразу находить,по видео в ночном небе?Или дружественный рассейский касманавт видел!
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Верим, как же ((
Ну, вот и подтверждение, что будут отрицать все
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хутину устроить пожар в двигателе - раз плюнуть
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"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он
Ага, МН17 тоже ракетой сбили, но он долетел до земли
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Чи дасть Іран дослідити залишки літака для кінцевого встановлення причин падіння ? Чи буде як із росією із рештками MH17 ?
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Подозрительно быстро Иран сделал заключение о причинах аварии. Ну загорелся двигатель, времени передать информацию диспетчеру о проблемах на борту более чем. Можно сесть на одном двигателе. Но на видео видно как самолет практически отвесно падает объятый пламенем. Видно как за секунду до удара о землю взрыв на борту, никакой информации о сообщении экипажа нет очень похоже на то,что самолет сбит. Да и понятно. За час до этого Иран нанес удар по базам США. Система ПВО Ирана в полной боеготовности ожидает ответного удара. Нервы на пределе.
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Короче опять 25, криворукие дебилы увидели боинг, подумали что американци и шмальнули ракетой.
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За 2 минуты , что привело к падению самолета. Дык кто же вам поверит.
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Ага, вже встановили причину. Серйозно ? "Спеціалісти"
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отмазка чисто кацапская..А пожар вызван попаданием ракеты или взрыва тротила
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Ви думаєте, ці іранські свині вам правду скажуть, враховуючи те, що вони нанесли ракетні удари по базам США в Іраку сьогодні вночі? Я практично на 100% впевнений, що його збили.
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Міжнародні підтверджують - ПВО.
В ОПі як завжди брешуть.
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У самолета вообще-то два двигателя и есть система пожаротушения.На одном двигателе он бы спокойно вернулся назад.
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Он еще высоту не набрал, чтобы разворачиваться и возвращаться. Грохнулся фактически на летное поле.
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Літаку з одним робочим двигуном не потрібно набирати висоту, щоб безпечно сісти. Висота потрібна щоб сісти як планер взагалі без двигунів.
А320, в 2009 році, через 2 (!!!!) хвилини польоту, на висоті 800 метрів втратив всі двигуни. Після чого безпечно сів на воду в річці Гудзон. Всі 155 людей на борту вижили.
Іранці такі ж тупоголові перелякані барани, як іх вчителі кацапи. Верзуть казна що з переляку.
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дети храмовой проституции не соврут ...
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На такой высоте и ракета не нужна, достаточно попасть из крупнокалиберного пулемёта в двигатель.
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осталось только бабло занести в оман и наши с версией в моторном отсеке согласятся
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В ОПе хидранта ибн писюниста Оманского.
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А вот про "моторный отсек" реально интересно. Трудности перевода или "журналисты" с сквозняком в черепной коробке.
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Брехня. Так развалиться самолёт мог только от взрыва. Это или мина или ракета.
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Самолет польского президента взорвали после того, как ***** прилетел в ,Смоленск, МН-17 сбили в день, когда ***** летал в Бразилию. В этот самолет в Иране упал после вчерашнего прилета ***** в Сирию. Похоже, как только ***** видит самолет, он вспоминает чему их в КГБ учили.
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Удивляет как иранцы быстро нашли причину, тем более министр автомобильных дорог.
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Брехня. Так развалиться самолёт мог только от взрыва. Это или мина или ракета.
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Снова ОПа темнит! Боиться что еще один собьют?
Подтверждают - сбит ПВО Ирана.
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От чашата с кафе:

Заблудена иранска ракета.
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Иранцы, на радарах, приняли самолёт за ракету и поэтому сбили. Думали, это ответка Штатов за их ракетный удар.
Это моё мнение!
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Не ракетой, маленький взрывной аппарат дистанционный.
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Могли просто в топливо что-то намешать, чтобы двигатель на взлете загорелся - в таком случае - хрен что найдут...
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Тогда как раз таки найдут при химическом анализе
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Зависит от того, кто будет проводить этот анализ. Кацапы после того, как сбили под Смоленском польский самолет, к экспертизам никого не допускали - иранцы также могут.
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літак ще не впав а міністр вже знав причину це пожежа в моторному відсіку
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Боинг пока молча собирает факты. Отказ одного двигателя за две минуты после взлета самолет не должен убить. Тут нужно еще чтобы и управление отказало. Сильно склоняюсь с версии "возникновение неисправности плюс ошибка пилотов в экстремальной ситуации". Хотя на взлете все работает на пределе и это уже экстремальная ситуация сама по себе... Как и посадка - контролируемое падение...
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От пожара в одном двигателе "Боинги" не падают. Тем более так быстро. Явно сбили.
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Самолету было три года, и это был Боинг 737-800NG.
Двойные двигатели модели сделаны CFM International, французско-американским предприятием, совместно принадлежащим General Electric и французской Safran.
Этот самолет спроектирован и сертифицирован для того, чтобы справляться с неисправностью двигателя вскоре после взлета и длительное время летать на одном двигателе.

Даже если был отказ одного двигателя, то самолет мог лететь и осущствить посадку на втором двигате. Одновременный отказ двух двигателей маловероятен. Да еще и с тем что самолет буквально рассыпался в воздухе на мелкие части
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!
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В диктаторской стране любое расследование ни к чему не приведет.
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Іран як й кацапердонія підлягає Знищенню Причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку, - Міністерство автомобільних доріг і міського розвитку Ірану - Цензор.НЕТ 3909
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Я не сильно большой спец. Но вроде как эти боинги вполне могут продолжать взлёт, разворачиваться и совершать посадку на одном двигателе. Мне попадалось видео как где-то в Испании птица на взлёте попала в движок и самбель нормально развернулся и сел.
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Что за бред, как самолёт может грохнуться, как камень, через ДВЕ минуты после вылета из-за пожара ОДНОГО двигателя?!
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