 Причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку, - Міністерство автомобільних доріг і міського розвитку Ірану

Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.
"Український літак, який вилетів сьогодні вранці з Тегерана в столицю України Київ, недалеко від нового міста Паранд у провінції Тегеран зазнав технічного збою через пожежу", - заявив Біхі.
Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою.
"Якби катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі", - підкреслив він.
Ну, вот и подтверждение, что будут отрицать все
Ага, МН17 тоже ракетой сбили, но он долетел до земли
В ОПі як завжди брешуть.
А320, в 2009 році, через 2 (!!!!) хвилини польоту, на висоті 800 метрів втратив всі двигуни. Після чого безпечно сів на воду в річці Гудзон. Всі 155 людей на борту вижили.
Іранці такі ж тупоголові перелякані барани, як іх вчителі кацапи. Верзуть казна що з переляку.
Подтверждают - сбит ПВО Ирана.
Заблудена иранска ракета.
Это моё мнение!
Двойные двигатели модели сделаны CFM International, французско-американским предприятием, совместно принадлежащим General Electric и французской Safran.
Этот самолет спроектирован и сертифицирован для того, чтобы справляться с неисправностью двигателя вскоре после взлета и длительное время летать на одном двигателе.
Даже если был отказ одного двигателя, то самолет мог лететь и осущствить посадку на втором двигате. Одновременный отказ двух двигателей маловероятен. Да еще и с тем что самолет буквально рассыпался в воздухе на мелкие части
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!