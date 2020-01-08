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 Катастрофа літака МАУ в Тегерані: на борту перебували 15 українців, 73 канадця, 71 іранець та 21 громадянин інших держав

На борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, перебували 15 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"08.01.2020 близько 4:45 (за Києвом) під час вильоту з аеропорту ім. Імама Хомейні в м. Тегеран пасажирський літак Boeing 737 рег. UR-PSR (експлуатант авіакомпанія МАУ, рейс PS752), за маршрутом Тегеран-Київ, зник з радарів і не виходив на зв'язок", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб:

громадяни України - 2
громадяни Ірану - 71
громадяни Канади -73
громадяни Німеччини - 4
громадяни Великої Британії - 3
громадяни Швеції - 8
громадяни Афганістану - 6

Близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

Нині інформація про літак у центральній диспетчерській службі Державіаслужби відсутня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168659
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее всего это была эвакуация, не успели....
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люди бежали из Ирана скорее всего.
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пассажир, это не только летчики, но и бортпроводники, самолет не маленький.
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Там два пилота и максимум четыре бортпроводника - больше и не вместится. Там всего-то и надо два раза минералку разнести...
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ты хоть по телевизорy 737 видел?
....два пилота.....
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ну напиши, сколько там должно быть пилотов и борт-проводников??? юморист
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Ты видать по телевизору только и видел - Зеленского и Кошевого!
В 737 только два кресла в кабине! Ну может у МАУ там еще и два стажера стоя помещается, я не знаю...
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ну так Коломойские авиалинии всегдя так летают
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13 членов экипажа для 737 действительно много.
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например экипаж транспортника ИЛ-76 семь человек, штатный.
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Ага, штурман, бортинженер, стрелок-радист и два техника-грузчика. Блин, сравнил мопед с КАМАЗом...
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Это похоже на эвакуацию с Ирана, может с этим и связано крушение
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на таком самолете минимальный экипаж 8 человек, максимальное количество членов экипажа - 14.
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Это те, кто в обход санкций бизнес делает. У них прямых рейсов, вот они через Киев и летают.
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Надо смотреть кто был среди пассажиров, возможно самолет специально испортили. Соболезнования всем родным.
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This is all very sad, but what were so many Canadians doing flying from Iran to Kyiv?
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Работали там. Если для тебя новость то сеичас люди из разных стран работают по всему миру
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А через киев сеичас очень много транзитных рейсов, в том числе и в Америку
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Певне евакуація, на що сіли, на тому полетіли.
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Бегут колоннами - на микроавтобусах, машинах с прицепами, потому что в самолет много не возьмешь. А из Тегерана до безопасного Ашхабада всего тысячу километров. А до азербайджанской границы вообще всего 600 км - как из Киева в Киряловку!
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нy не сравнивай дехканина, с теми, y кого есть возможность кyда-то лететь.
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Возращались домой с работы, по бизнесу летели, на учебу, на каникулы, к родственникам, от родственников, на лечение, на отдых...Как то так.
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Тут Трюдо заявлял что Канада и Европа придерживаются ядерной сделки с Ираном . Вот Иран и отблагодарил гражданина Трюдо .
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Иранцы поспешили заявить, что по техническим причинам.
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А это будет зависить от того, дадут ли иранцы остатки самолета для экспертизы.
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сомнений, что это дело рук аятолл всё меньше ...
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Беня сам МАУ разоряет, как Приват. Самолетов в собственности нет, куча долгов, вся прибыль выводится на Кипр через договора "лизинга".
Вопрос только в том сможет ли Беня впарить МАУ с долгами государству, как впарил Приват.
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ну тут хіба що фактор зєлєнского спрацює, а так авіакомпанія це не системний банк, крах якого потягне крах всієї банківської системи, тому по логіці рятувати авіакомпанію ніхто не буде (ну але це по логіці в інтересах держави, а по логіці в інтересах бєні можуть і врятувати)
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Так Беня прет как танк, вон компенсацию за облет Раши для МАУ затребовал как "ведущий украинский перевозчик".
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Як же нам буде жаль, що дорогущу авіакомпанію трохи потрусять!
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по бумагам она убыточная и вообще в долгах.
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Странный список пасажиров учитывая что самолет летел в Киеа
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Чому, не всі хтять прийняти американську чи свою ракету, там певне і кордон з Азербайджаном забитий машинами.
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Не странный. Через Киев очень много транзита на Америку
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Иранцев тоже не мало. И надо сказать что иранцы у которых денежки есть, начали года 2 как , очень активно мигрировать с Ирана .
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то террористы и они сразу к аллаху в рай.....им можно..
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иранские студенты. что учились в Украине
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Співчуття. Це все, що ми можемо висловити. І в першу чергу друзям-канадцям, яких загинуло найбільше. Хоча звичайно справа не в цифрах, але саме вони роблять цю трагедію такою жахливою. 😞
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Канадцы думали что украинский самолет не тронут...
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Думаю там власть силой и страхом удерживается.
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Потому что образованые иранцы мигрируют в другие страны и последнее время очень активно. Надо рассматривать не только канадцев которые были в этом самолете, но по большей части , кто удирал из иранцев.
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Жахіття. Стільки людей знову. Співчуття родичам загиблих. Земля ім пухом.
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....
https://globalnews.ca/news/6379854/canadian-military-evacuating-canadians-americans-iraq-iran-strikes/

The Department of National Defence is still assessing what happened and Canadian special operations forces remain in Iraq.

Domestically, sources say some Canadian police and national security organizations are prepared to move into a heightened state of readiness due to concerns of Iranian assets in the country, though no imminent attack is expected.

Several American cities have also taken similar steps.

A senior Canadian military source says Canada is waiting to see what the Americans' response to the attack will be.

...
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Самолёты МАУ в ужасном состоянии. Их надо было сдать в металлолом еще 20 лет назад. Неудивительно, что загорелся двигатель. А погибших жаль.
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Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания
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Ты бы сначала разобралась в том, что говоришь! У МАУ как и в скайапа - почти самый новый флот! И разбившийся самолет вообще практически новый - ему всего 3 года.
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Дуже підозріло - новий літак, досвідчена команда і тут краш.
Земля пухом всім загиблим.
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появилась новая версия - самолет сбили ракетой.
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Народ, не гоните пургу. Когда разберут черные ящики тогда и будете говорить о причинах.
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Руководство Ирана - такие же мировые террористы как руководство Русни, Сирии или КНДР.. Врядли к расследованию авиакатастрофы допустят кого-либо . Так что о причинах можно будет только догадываться
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то такие "канадцы" как и "немцы" со "шведами" - в списках одни муслимы. просто мяу из-за своего жлобства гоняет рейсы туда, куда цивилизованные страны не летают.
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американці щойно прийняли рішення про обмеження перельотів до цих країн. Чи Америка не цивілізована країна на твою думку?
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Біда... (((
Дуже шкода людей. Люди стають іграшками в руках біснуватих політиків.
Мої співчуття родинам загиблих (((
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