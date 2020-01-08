 Катастрофа літака МАУ в Тегерані: на борту перебували 15 українців, 73 канадця, 71 іранець та 21 громадянин інших держав

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"08.01.2020 близько 4:45 (за Києвом) під час вильоту з аеропорту ім. Імама Хомейні в м. Тегеран пасажирський літак Boeing 737 рег. UR-PSR (експлуатант авіакомпанія МАУ, рейс PS752), за маршрутом Тегеран-Київ, зник з радарів і не виходив на зв'язок", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб:
громадяни України - 2
громадяни Ірану - 71
громадяни Канади -73
громадяни Німеччини - 4
громадяни Великої Британії - 3
громадяни Швеції - 8
громадяни Афганістану - 6
Близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
Нині інформація про літак у центральній диспетчерській службі Державіаслужби відсутня.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
Раніше в РНБО повідомили, що на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.
....два пилота.....
В 737 только два кресла в кабине! Ну может у МАУ там еще и два стажера стоя помещается, я не знаю...
Вопрос только в том сможет ли Беня впарить МАУ с долгами государству, как впарил Приват.
https://globalnews.ca/news/6379854/canadian-military-evacuating-canadians-americans-iraq-iran-strikes/
The Department of National Defence is still assessing what happened and Canadian special operations forces remain in Iraq.
Domestically, sources say some Canadian police and national security organizations are prepared to move into a heightened state of readiness due to concerns of Iranian assets in the country, though no imminent attack is expected.
Several American cities have also taken similar steps.
A senior Canadian military source says Canada is waiting to see what the Americans' response to the attack will be.
...
Земля пухом всім загиблим.
Дуже шкода людей. Люди стають іграшками в руках біснуватих політиків.
Мої співчуття родинам загиблих (((