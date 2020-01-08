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 "Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - Boeing

В американському авіаційному будівельному концерні Boeing вивчають інформацію про авіакатастрофу в Ірані літака МАУ.

Про це йдеться у Twitter концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - йдеться в короткому повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що наборту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації, - Boeing 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168658
 
 
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А ці ж то знають, що їхня техніка ні при чому. Тому ключове - "слідкуємо за новинами з Ірану". А там біснуються зарослі і здичавілі перекручувачі Корану.
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ну шо ответка будет или проковтнут как с МШ-17? Выразят глубокую обеспокоенность... и на это все
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Если конструктивный дефект, Боинг много потеряет.
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