 "Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - Boeing

Про це йдеться у Twitter концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за новинами з Ірану і здійснюємо збір інформації", - йдеться в короткому повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

РНБО повідомляє, що наборту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

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