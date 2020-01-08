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 Політика України
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Все про:Іран (145) літак (736) РНБО (619) розбиття (200)

 За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані: на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України повідомляють, що на літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що зазнав у середу катастрофи в Ірані, перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

На сьогодні підтверджено інформацію щодо 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.

До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані перервав поїздку в Оман і терміново повертається до Києва, - ОП

Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168655
 
 
 Топ коментарі
 
Ш аб очолив видний діяч авіації Сивохо. Літаки будував, вірніше, літаки паперові, в дитинстві. Нє?
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Іран не арабська країна.
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РНБО в Києві, катастрофа в Ірані, сядуть на голову працівникам посольства і будуть заважати.
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Большенство пассажиров были граждане Ирана
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и как обично Коломойский невиноват )) хотя авиалинии его
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Втікали від своїх бородатих навіжениз співвітчизників напередодні замісу?
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Зря Трамп завалил того генерала, не помню фамилию. Его народ любил, аж в давке почти 60 человек померло по отмечанию его поминок...
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Думаю, що у Трампа таки була причина це зробити. У нього хороша розвідка, а аятолли останнім часом зтетіли з котушок від кацапських нагіптувань.
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Я ваще не слідкував за новинами в новорічні свята, майже. Тому про заворухи в Ірані чув краєм вуха, тому коментувати шось - западло. Да і в таких новинах це якось не гарно...
І через це тепер вся стрічка новин буде про літак... і день пройде за зря...
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Оце мабуть хтось такий, як Сивохо, і порекомендував готель в Омані... Там от-от війна може початися, а презедент відпочивати туди полетів... Уявляю, як йому стрьомно в літаку по дорозі назад тепер буде...
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В мене совість чиста, я був за дострокові вже чотири місяці тому. Скріни є.
Але, думаю, ще не пізно умовити Вовіка піти за власною волею. Вовік - нестандартний політик, може і погодиться.
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РНБО в Києві, катастрофа в Ірані, сядуть на голову працівникам посольства і будуть заважати.
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а досі нема навіть простого списку - щоб знати скільки і звідкіля...
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Не знаю, краще почекати більш точної, нет зараз цифр накидає.
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так! Ви маєте рацію....по любе..шкода кожного (і нашого і не нашого)
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Ш аб очолив видний діяч авіації Сивохо. Літаки будував, вірніше, літаки паперові, в дитинстві. Нє?
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написала одна газета без доказательств. Иран никаких заявлений пока не делал.
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Опубликован предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране:
- граждане Украины - 15
- граждане Ирана - 71
- граждане Канады - 73
- граждане Германии - 4
- граждане Великобритании - 3
- граждане Швеции - 8
- граждане Афганистана - 6
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Оперативно сработал профессионал зеленский
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Пожар там, где двигатель. Но, по всей видимости не только пожар. Это или теракт, или действительно обнаглевшие арабы сбили.
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А может, и сами иранцы сбил. Своих бегунов. Сейчас население бежит из Ирана. За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані: на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу - Цензор.НЕТ 8318
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Создал штаб из бассейна Омана по мобиле!
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Щас Сивохо быстро все организует, он большой специалист по всем вопросам. Погибшим соболезнование.
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бедоносец вофка! чім бістріще він зникне тім для України краще!
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