 За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані: на борту "Боїнга" перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу

За дорученням Президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") в Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
На сьогодні підтверджено інформацію щодо 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.
До складу оперативного штабу увійшли Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО України Олексій Данілов.
Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.
І через це тепер вся стрічка новин буде про літак... і день пройде за зря...
Але, думаю, ще не пізно умовити Вовіка піти за власною волею. Вовік - нестандартний політик, може і погодиться.
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