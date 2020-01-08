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Все про:авіакатастрофа (342) Зеленський (4065) Іран (145) Офіс Президента (203)

 Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані перервав поїздку в Оман і терміново повертається до Києва, - ОП

Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані повертається до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані перервав поїздку в Оман і терміново повертається до Києва, - ОП 01

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168653
 
 
 Топ коментарі
 
Прервал поездку?Что же он там делал?Сочувствует украинцам?А как же те кто погиб за это время на фронте?Так и пишите:Зеленский обосрался и срочно покинул зону возможного военного конфликта.
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Не мав часу. Інвестиціями займався. Прилаштовував вкрадене, вірніше. Бо що ще можна робити в тому офшорі?
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Зеленський мав дати наказ про евакуацію українців з Ірана ще в неділю.
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перервав не поїздку в Оман, а відпустку в Омані.
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Буде летіти Мрією,
бо інвестицій 200 тонн.
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Рабочий день, обстрелы на фронте, а клоун до сих пор жопу под пальмами греет
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Та пусть там и сидит. Будет Оманский Офис Осла.
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Alex N Alex Noyt
11 ч. ·

Смешно смотреть как лгунья мендель рассказывает нам что Зеленский и его свита с охраной летела в Оман на "встречу высшего уровня" в "рейсовом самолете". И вот "внезапно", комик назад летит частным самолетом Медведчука. "Рейсовые самолеты" закончились?
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Как возвращается? Коммерческим рейсом? Там самолёт Медведчука в Маскате стоял... МАУ вылетел в 05:50, остальное с пересадкой... он же за свой счёт летел? Или? А охрана как добирается, на перекладных?
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ЗЕ в Омане получил первую часть отката от Ху"ла - 10% от стоимости "контракта" с Газпромом.
По состоянию он ворвался в десятку олигархов в Украине. И это только за первых пол года у власти.
По уровню коррупции и жадности он опережает Яныка.
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Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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Імітація бурхливої діяльності розрахована на Є-лопухів та місцевих зєбілів . Ніяких зусиль та жодної відповідальності , а рейтинг зростає.
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шмаркля розпочала роботу. ЗеЧмо оманське вже навідпочивалася...?
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Та ладно. Чего в Киев лететь? Какая разница где жепу протирать? тем более шо от ерзаний Осла никакого толку.
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Во как у порохатых пердаки воспламенились только от того, что он прервал поездку, как и положено нормальному руководителю страны, представляю это адово пламя, если бы он не прервал поездку...Это вам не хрячелло свынорылый, который во время горячей фазы войны с усрашкой на Мальдивы слинял под чужим именем и с чужим паспортом.
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Ти навіть не тупая, ти просто гнила мерзота.
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Клоун відірвав свою дупу від гарячого піска. Така жаль
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Шлем Зеленского

@Shlemofondo27

Вы хоть понимаете, что это такое - взять и экстренно прервать рабочий отпуск по привлечению инвестиций? Вам лишь бы ржать с Ленки Попердоленной...
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