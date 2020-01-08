 Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані перервав поїздку в Оман і терміново повертається до Києва, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook.
"Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва", - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
бо інвестицій 200 тонн.
11 ч. ·
Смешно смотреть как лгунья мендель рассказывает нам что Зеленский и его свита с охраной летела в Оман на "встречу высшего уровня" в "рейсовом самолете". И вот "внезапно", комик назад летит частным самолетом Медведчука. "Рейсовые самолеты" закончились?
По состоянию он ворвался в десятку олигархов в Украине. И это только за первых пол года у власти.
По уровню коррупции и жадности он опережает Яныка.
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.
Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.
Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.
Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.
Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
Шлем Зеленского
@Shlemofondo27
Вы хоть понимаете, что это такое - взять и экстренно прервать рабочий отпуск по привлечению инвестиций? Вам лишь бы ржать с Ленки Попердоленной...