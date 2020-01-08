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 Рятувальники виявили чорну скриньку українського літака, що розбився в Тегерані

Іранські служби порятунку знайшли чорну скриньку українського Boeing-737.

Про це повідомила телерадіомовна корпорація IRIB, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що чорну скриньку виявили в околицях іранської столиці й уже передали правоохоронним органам країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168652
 
 
 Топ коментарі
 
некоторые рашаговносми передают, что там были не все украинцы (даже так - на борту было мало украинцев) (понимаете?...мало... им с*кам ...мало...)
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меня список пассажиров волнyет, кто летел, почемy молчат?
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Оперативно. Расшифровывайте, чтобы этот поток фейков прекратился поскорее.
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меня список пассажиров волнyет, кто летел, почемy молчат?
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некоторые рашаговносми передают, что там были не все украинцы (даже так - на борту было мало украинцев) (понимаете?...мало... им с*кам ...мало...)
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Рейс Тегеран - Киев, наверное французы летели
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Возможно, нет информации пока. Тема слишком острая. Нужна проверенная инфа.
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Выбирайте выражения. Я переживаю за своих и чтобы нас не втянули в войну .
А что мне иранцы и остальные религиозные фанатики?? За них аятола и сулеймани побескоятся
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Все правильно "главное перестать стрелять" .
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Нет, такого не говорю. Но иранская война нам не нужна. Пусть без нас разбираются
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иран - союзник параши и спонсор терроризма,
если не нужен, то на кой туда летать ?
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Мне вот одно не понятно, ко кой фиг люди туда летают?
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криворукие иранцы сбили по ошибке украинский самолет . громко кричали о мести Америке , а сами затоптали 56 человек на похоронах террориста и сбили пассажирский самолет .
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Судячи по тим фото, які з'явилися у мережі, над літаком "познущалися" ПВО Ірану і на якусь достовірну інформацію від іранських "колег" не варто розраховувати. І дай Боже, щоб вони не зіпсували чорну скриньку, яку начебто передали до рук МВС Ірану. Співчуття людям, які втратили своїх рідних!
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так или иначе похоже самолёт сбит ...
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Робити висновок рано, але відсутність воронки і розкид 2 км говорить про те що літак вибухнув у повітрі, а не від удару об грунт.
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"передали правоохоронним органам країни" - пиши пропало.
Джерело:https://censor.net.ua/ua/n316865"
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