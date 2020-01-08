 Рятувальники виявили чорну скриньку українського літака, що розбився в Тегерані

Про це повідомила телерадіомовна корпорація IRIB, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що чорну скриньку виявили в околицях іранської столиці й уже передали правоохоронним органам країни.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
А что мне иранцы и остальные религиозные фанатики?? За них аятола и сулеймани побескоятся
если не нужен, то на кой туда летать ?
Джерело:https://censor.net.ua/ua/n316865"