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 Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar

Український літак МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє сервіс відстеження розташування повітряних суден Flightradar.

Повідомляється, що український 737-800 розбився незабаром після зльоту з Тегерана.

"Рейс PS752 залишив Тегеран о 2:42 ранку. Останні дані ADS-B отримано о 2:44UTC", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український літак зі 170 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar 01
Літак МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, припинив передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту, - Flightradar 02

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168651
 
 
 Топ коментарі
 
Може я щось не розумію, але я б забрав би наших звідти ще три, чотири дні назад.
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либо запланированная акция иранским ПВО.
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Либо сбили по ошибки, либо теракт с целью провокации.
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Може я щось не розумію, але я б забрав би наших звідти ще три, чотири дні назад.
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так і повинно було б буть!
тільки якесь непорозуміння - евакуйовувати перед усім цивільних...і дипломатів...
(але ж....може оце і була...евакуація...тільки невдала?)
підозріло нема досі ніяких списків і навіть точного числа загиблих...
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В крайнему випадку перевезли в Азербайджан і вже звідти додому.
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Либо сбили по ошибки, либо теракт с целью провокации.
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Я одного не розумію, навіщо літати у Тегеран? Це країна яка знаходиться під санкціями, та дуже неспокійна
🤔
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Там багато наших на будівництві АЕС та корабели з Миколаїва працюють.
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Зрозумів. Але питання про співробітництво у такий час залишається відкритим
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Співробітництво швидко не згорнути.
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Піздно, майже в один час з ракетним ударом.
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Некоторые и в КНДР ездят, на экскурсии, посмотреть на после-сталинский совок, поностальгировать.
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дуже схоже на ПЗРК...бо він б*є як раз у двігун. Скоріше за все більшість пасажирів іранці ..Співчуття загиблим та їх родинам... Важко рік почався
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9 марта 2 000 года самолет взлетевший в аэропорту Шереметьево взорвался.На борту был известнейший журналист Артем Боровик.
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А 02:42 - це вже після закриття американцями повітряного простору над Іраном чи до?
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иранские аятоллы/террористы показали, что будет с союзниками США,
украинский борт выбран не случайно ...
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