EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3935  49
Матеріали за темою:
Все про:авіація (463) Іран (145) літак (736) розбиття (200) Разумков Дмитро (341)

 Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака біля Тегерана.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічний ранок. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Ця трагедія забрала майже 180 людських життів. Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих", - заявив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168649
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, если подтвердится версия о том, что борт был сбит, Зеленский Ирану объявит войну? Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 2324
 показати весь коментар
 
Україна є стратегічним партнером США.
Звідси роби виводи.
 показати весь коментар
 
Ваше завдання - мовчки вислухати версію бородатих здичавілих персів і обтертися. Справжньої причини, особливо, якщо літак по илково збила іранська ж ВПС, вам ніколи ніхто не назве.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Запретить летать в Ближнем Востоке....там везде гравитация
 показати весь коментар
 
А каким боком спикер парламента к падению самолета? Где обещанные посадки и слом мародерствующей системы?
 показати весь коментар
 
Интересно, если подтвердится версия о том, что борт был сбит, Зеленский Ирану объявит войну? Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 2324
 показати весь коментар
 
 
Україна є стратегічним партнером США.
Звідси роби виводи.
 показати весь коментар
 
 
співчуття рідним та близьким... А зебіл вже підтримав агресію США проти Ірану, і цього достатньо щоб загинули люди...
 показати весь коментар
 
А шо ви так спешите? Может иран признает свою вину, и выплатит компенсацию, за что тогда им войну объявлять? А може там взрыв на борту был? Или что другое.
 показати весь коментар
 
ні, він як закжди скаже, що треба відводити військо та припинити стріляти
 показати весь коментар
 
 
Я поки не бачила ... Пробігла ...
Ось таке є:
It is unclear at the moment whether or not there is a connection between Iran's attack on the U.S. bases in Iraq and the Ukrainian plane crash.

https://globalnews.ca/news/6380369/ukranian-plane-tehran-iran-crash/
 показати весь коментар
 
Странно что нет информации о том сообщили ли что-то пилоты? Если начался пожар - должны были успеть сообщить.
 показати весь коментар
 
 
Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана. Об этом РИА Новости сообщил глава местного Управления ЧС.
 показати весь коментар
 
 
Вот тоже думаю, что бы делали украинские граждане на Рождество в Иране?!
Еще вопрос, что там делали украинские авиалинии?? Что туристическое направление в ад??
 показати весь коментар
 
 
Обслуживали иранское ПВО, которое производилось в СССР.
 показати весь коментар
 
 
Відсутній удар об землю, мабуть вибухнув у повітрі.
 показати весь коментар
 
 
Якщо відео справжнє то горів у ще у повітрі.
 показати весь коментар
 
 
*****@шки через Иран сбили. Хлу нужно замять сбитый им Боинг над Донецком, а сейчас начнутся теории заговора и будут доведены до абсурда. В итоге все потеряет свой смысл. А Иран сможет слиться от войны со штатами, сославшись на форсмажор. Не даром Хло в Сирию полетел. Да и кто летает в Иран? И на какой авиакомпании? Бениной МАУ?
 показати весь коментар
 
 
Орді відмазуватись вже нічим, на початку березня починається суд.
 показати весь коментар
 
 
Я читаю целое утро их коммы и каждый второй форсят о сакральной жертве пиндосов и схожести с Малазийским боингом. Во всяком случае для внутреннего стада это зайдет.
И конечно мне самому интересно, кто из Украины и обратно из Ирана, во время последних событий должен лететь и как. Интересно там иностранные граждане были.
 показати весь коментар
 
Ваше завдання - мовчки вислухати версію бородатих здичавілих персів і обтертися. Справжньої причини, особливо, якщо літак по илково збила іранська ж ВПС, вам ніколи ніхто не назве.
 показати весь коментар
 
 
Комісія створюється тією країною, де відбулась авіакатастрофа. Але може бути передана іншій країні. Ще є міжнародна організація, яка спостерігає за розслідуванням.
І саме головне - хто буде розшифровувати "чорні скриньки", там головна інформація.
 показати весь коментар
 
 
если они бородатые персы то ты кто? светоч цивилизации?
 показати весь коментар
 
Ти не згідний з тим, що вони перси, і що у всіх мужсючин там бороди? А що тебе так щачепило? Правда про духовних братів? Так, рашавпердун? 😁
 показати весь коментар
 
 
Рейс стремный. Самолет жалко. Наши все в Польше
 показати весь коментар
 
 
В Польше малограмотные крестьяне, а в Иране ИТР - обслуживание средств ПВО.
 показати весь коментар
 
 
ага, оно тебе из Улан-Удэ виднее кто там работает.
 показати весь коментар
 
 
Самолет бениных МАУ? Ну не удивительно... Там многие самолеты в хреновом тех.состоянии, удивительно что они еще летают.
 показати весь коментар
 
 
Этот самолёт из последней серии ему всего 3 года, по меркам самолётов это новый самолёт так как их строк службы около 20 лет. Для объективности у МАУ самые новые самолёты среди всех авиалиний которые работают в Украине.
 показати весь коментар
 
У мене сумніви що уламки віддадуть Україні.
 показати весь коментар
 
 
тіла розкидано на 2 гектарах...а уламки іще більше...
(бідні родичі)
хоча і десь стрілося начебто багато у літаку було і не українців....але хіба від того легше?
 показати весь коментар
 
 
Є стандартна процедура міжнародного розслідування. Почекаємо.
Співчуття родинам загиблих
☹️
 показати весь коментар
 
 
Але Іран може не допустити міжнародних спостерігачів. Може бути багато "причин" з його боку.
 показати весь коментар
 
 
Не може. Вони підписали конвенцію. Без цього туди не полетів би ні один Літак, окрім московітських
 показати весь коментар
 
 
Тепер жодних сумнівів....Апалчєнци Ірана його збили.... Мірниє жітєлі Тєгєрана, мєсниє трактарісти і шахтьори.....

Аварія відбулася годину після атаки на американські бази, і іранське ПВО, могло подумати на Боїнг, що летить атвєтка від амерів..
 показати весь коментар
 
Надо сразу проинспектировать МАУ на предмет соответствия техобслуживания нормам и правилам, наличия необходимых специалистов, т.д. Думаю, что там не все в порядке. А компенсациями должна заниматься частная компания, в данном случае МАУ. Но только кишка тонка проверять коломоя - собственника МАУ. А вот с компенсацией из госбюджета за бока частной компании -эт мы мигом!
 показати весь коментар
 
 
Украинский авиалайнер, перевозивший не менее 170 пассажиров, потерпел крушение в среду из-за технических проблем вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни, и все пассажиры погибли, сообщает государственное телевидение Ирана.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору