 Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга, - Разумков про катастрофу українського пасажирського літака в Тегерані

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Трагічний ранок. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Ця трагедія забрала майже 180 людських життів. Наше завдання - якнайшвидше встановити причину падіння Боїнга та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих", - заявив Разумков.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
Звідси роби виводи.
Ось таке є:
It is unclear at the moment whether or not there is a connection between Iran's attack on the U.S. bases in Iraq and the Ukrainian plane crash.
https://globalnews.ca/news/6380369/ukranian-plane-tehran-iran-crash/
Еще вопрос, что там делали украинские авиалинии?? Что туристическое направление в ад??
И конечно мне самому интересно, кто из Украины и обратно из Ирана, во время последних событий должен лететь и как. Интересно там иностранные граждане были.
І саме головне - хто буде розшифровувати "чорні скриньки", там головна інформація.
(бідні родичі)
хоча і десь стрілося начебто багато у літаку було і не українців....але хіба від того легше?
Співчуття родинам загиблих
☹️
Аварія відбулася годину після атаки на американські бази, і іранське ПВО, могло подумати на Боїнг, що летить атвєтка від амерів..