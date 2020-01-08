 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.
"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
некрасиво.
Не придется ли тебе отсосать самому себе, удаляя высер.
«Огонь настолько сильный, что мы не сможем никого спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины пожарной помощи и вертолет», - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет очень трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Глава управления ЧС Ирана: Причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нетГлава управления ЧС Ирана сообщил РИА, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нет.
как Вы делите? и зачем?
а) иранцы;
б) американцы;
в) Зеленский.
хоть бы прочитал. вопросы у него к властям