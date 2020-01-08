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 Політика України, Події
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Зеленський (4065) Іран (145) співчуття (44)

 Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент написав у своєму телеграм-каналі в середу.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списки загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх пасажирів та членів екіпажу", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

 Зеленський висловив співчуття у звязку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168647
 
 
 Топ коментарі
 
Снова из Омана выразил?
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У мене сумніви що сам писав.
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улыбочку на фото (в официозе) сними... (некстати фото...аж...бррр)
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не надо короля-вислюка называть президентом.
некрасиво.
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Так,на рососіянських форумах зранку розпочалися танці на кістках.
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"На Украине"?З вами все зрозуміло,товарісч.
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улыбочку на фото (в официозе) сними... (некстати фото...аж...бррр)
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Имам может и с маленькой, но это название аэропорта.
Не придется ли тебе отсосать самому себе, удаляя высер.
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«Огонь настолько сильный, что мы не сможем никого спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины пожарной помощи и вертолет», - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет очень трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
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Козлорожі вони всі такі. Так що нічого дивного
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Якось дуже швидко з'ясували і швидко відсторонились

Глава управления ЧС Ирана: Причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нетГлава управления ЧС Ирана сообщил РИА, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нет.
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Та дійсно- ще,як то кажуть, сонце не встало, а рапорт- осьо...
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Нажаль є інша страшніша інформація, та і обставини, що повітряний простів мав бути закритий вчора, але нажаль.
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Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана
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одна беда на всю Украину...
как Вы делите? и зачем?
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коментар відмічено як спам  
 
А чому-ж зебіл не виразив співчуття народу Ірана і сімї Сулеймані, і рідним тих які загинули на похороні, а підтримав агресію США? За все треба платити...
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Так, у нас уже целых три версии от диванных экспертов о том, кто сбил самолет:
а) иранцы;
б) американцы;
в) Зеленский.
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цікавоа чому не літають інші авіакомпанії України звідти? а тільки коломи? ну а те шо сталося, так тут скоріш за усе діверсія... (( рогаті на шопотіли місцевим ультра...
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Бородатій бабі каломойші гроші не пахнуть...
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Царства небесного загиблим. Співчуття близьким.
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самолёты, дома - когда то для поднятия реитинга уже было.
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Соболезнование родным погибших, а по поводу произошедшего, то как вообще компания с владельцами гражданами Израиля может сейчас туда летать ?
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У меня вопрос к властям Украины.Почему в Ираке уже неделю как летают ракеты,а полеты не запретили?Европ начала выводить своих военных из Ирака ещё на прошлой неделе.
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потому что самолет упал в ИРАНЕ, а не в ИРАКЕ.
хоть бы прочитал. вопросы у него к властям
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Мєня тєрзают смутниє самнєнія: спочатку Нотр-Дам, тепер літак. Може, ШанПанЗе не варто нікуди з України літати?!
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Найкраще шмарклю посадити на цугундер і не випускати. Україна нічого не втратить, навпаки буде спокійніше.
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А как насчет в Украину из Омана вернуться. Или не стоит из-за столь незначительной новости прерывать свой отдых?
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При "Парашенке" было-бы, - "вони" - "выше крыши".... А теперь - "тишина"... "совпадение?!... Не думаю...
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Нуль комусь щось доручив,щось висловив....Скільки інформації про поїздку...важко повернутись.....але булава кличе...може ще десь є дуже гаряча офшорна точка...треба рятувати...а таких може бути багато...врятує все президент-рятувальник і дип.служба.Всім хто повернувся з беніної операції по медалі і грамоті-вони ризикували.Дуже цинічна ситуація-вибачте.
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шмаркля розпочала роботу. ЗеЧмо оманське вже навідпочивалася...?
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