 Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "близько 17:30 (22:30 Київ вівторка) Іран здійснив пуск понад 10 балістичних ракет по військових базах США і коаліції в Іраку".
"Цілком очевидно, що пуск ракет був здійснений з території Ірану", додав Гофман.
Удари, за його словами, були завдані по базах в Аль-Асаді та Ербілі, де розміщений персонал ВПС США та коаліції.
США вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх військових і військових країн коаліції. Ведеться робота з оцінки збитків від завданих ударів, сказав Гофман.
Ні один американській військовослужбовець не загинув. Але якщо це станеться, тоді буде війна на знищення режиму аятол в Ірані
И почему только 10 ракет, а не 1000?
Ждут когда остальные ракеты уничтожат американцы, да?
Не верю...
Значит пропустил я это...
Тогда верю...
Также КСИР пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
https://youtu.be/7cASe8Z-eSw
Це зветься гібридна війна для телебачення
🤔
😄
😄
Сивуха не пострадал, поэтому какая ему разница.
Вот вам и пятая статья...
🤔
🤔
Трамп пообещал выступить утром, то есть днём для нас, там наверняка потери и озвучат, если они есть...
Кацапи будуть на стороні Ірана і проти Ізраіля.
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует от Администрации президента Трампа «прекратить провоцировать Иран».