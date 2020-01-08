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Все про:Ірак (65) Іран (145) Пентагон (255) США (5904)

 Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон

Помічник глави Пентагону Джонатан Гофман підтвердив, що в ніч на середу Іран здійснив ракетні удари по військових базах США в Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "близько 17:30 (22:30 Київ вівторка) Іран здійснив пуск понад 10 балістичних ракет по військових базах США і коаліції в Іраку".

"Цілком очевидно, що пуск ракет був здійснений з території Ірану", додав Гофман.

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Удари, за його словами, були завдані по базах в Аль-Асаді та Ербілі, де розміщений персонал ВПС США та коаліції.

США вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх військових і військових країн коаліції. Ведеться робота з оцінки збитків від завданих ударів, сказав Гофман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168646
 
 
 Топ коментарі
 
Так, сумно. Дивишся на колишню Персію, на ці чорні тіні, які снують між величезними портретами аятолл, закутані з голови до п'ят, і мороз по шкірі. Це зараз антицивілізація. Люди тут, як безправні речі. Маю на увазі - окремілюди, особистості. Тут може існувати лише натовп, заражених якоюсь дкрною ідеєю. Ловлю себе на думці, що це все мені негадує мурашник, де робочі мурахи обезособлені, з одним обличчям, без імені, без мрій, без особистих планів. І для мурашник не важлива ні їхня особистість, ні доля. Їхнє завдання - захист матки і декількох крилатих самців, які на відміну від них вміють літати, не працюють і не беруть участі у захисті мурашник, лише клппають мільйони знеособлених мурах. Треба зауважити, що вилуплюют ся і ті, і інші з однакових яєць. Тобто спочатку всі рівні. А нерівними стають не завдяки своїм талантом, а випадковому вибору випадкових вибирачів, які керують годівлею. Так, для примітивних у порівнянні з людиною мурах такий стан речей - це норма. Але найвищому створіння земної кулі перетворюватися на мураху - деградація...Ці думки навіято відео похорону Сулейман, де у давках гинули люди. І всім було без різниці, чи це 10, чи 20, чи 50. Ну чисто, як з мурашником. Де значення має лише повна загибель всього мурашника.
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Так американці ще не воювали. Знищили генерала-терориста і все
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Некогда был .Даже не верится что когда -то там была цивилизация , что эта земля дала человечеству Омар Хайяма , и не только.
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Некогда был .Даже не верится что когда -то там была цивилизация , что эта земля дала человечеству Омар Хайяма , и не только.
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Так, сумно. Дивишся на колишню Персію, на ці чорні тіні, які снують між величезними портретами аятолл, закутані з голови до п'ят, і мороз по шкірі. Це зараз антицивілізація. Люди тут, як безправні речі. Маю на увазі - окремілюди, особистості. Тут може існувати лише натовп, заражених якоюсь дкрною ідеєю. Ловлю себе на думці, що це все мені негадує мурашник, де робочі мурахи обезособлені, з одним обличчям, без імені, без мрій, без особистих планів. І для мурашник не важлива ні їхня особистість, ні доля. Їхнє завдання - захист матки і декількох крилатих самців, які на відміну від них вміють літати, не працюють і не беруть участі у захисті мурашник, лише клппають мільйони знеособлених мурах. Треба зауважити, що вилуплюют ся і ті, і інші з однакових яєць. Тобто спочатку всі рівні. А нерівними стають не завдяки своїм талантом, а випадковому вибору випадкових вибирачів, які керують годівлею. Так, для примітивних у порівнянні з людиною мурах такий стан речей - це норма. Але найвищому створіння земної кулі перетворюватися на мураху - деградація...Ці думки навіято відео похорону Сулейман, де у давках гинули люди. І всім було без різниці, чи це 10, чи 20, чи 50. Ну чисто, як з мурашником. Де значення має лише повна загибель всього мурашника.
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Цивилизация там кончилась за 400 лет до нашей эры .
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Цивилизация там была великая пока не появились те кто сейчас. Нет уже давно там никакой цивилизации.
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цивилизация храмовой проституции ?
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Поки що ні. Почекаємо яке буде продовження.
Ні один американській військовослужбовець не загинув. Але якщо це станеться, тоді буде війна на знищення режиму аятол в Ірані
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СМИ сообщают о более 20 погибших американских военных, но пока эти данные не подтверждаются.
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Брехня. Загиблих немає з американської сторони.
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Американцы так и не поняли, что воевать оружием с сектантами безрезультатно .
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Так американці ще не воювали. Знищили генерала-терориста і все
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Т.е. США с Ираком не воевали и не помогали устанавливать демократию, на которую религиозные сектанты реагируют агрессивно и приглашают иранцев для поддержки ?
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У тебя -усе будет только хуже! Фарштейн? иди Арбайтен!
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согласен они же обдолбанные ,сейчас начнут по всему миру взрываться
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а зачем это Ирану нарываться на большую войну применяя баллистические ракеты?
И почему только 10 ракет, а не 1000?
Ждут когда остальные ракеты уничтожат американцы, да?

Не верю...
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А заявления Ирана и видео пусков тебя совсем не смущают?
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было видео пусков и заявление самого Ирана...?
Значит пропустил я это...
Тогда верю...
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля - земля».

Также КСИР пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
https://youtu.be/7cASe8Z-eSw
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ну якщо Хайфу атакують, тоді хамейністам точно прийде триндець
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Ні після цього... Атакуют ще інші міста в недодержаві
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Головне це куди вони влучили. А влучили вони у пісок в пустелі.
Це зветься гібридна війна для телебачення
🤔
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може так статися, що українська кров цівільних людей пролилась першою у цій чужій війні в далекому краю
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Tasnim и есть иранская агенция.
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Так Зеля же изложил их "идеологию" в своем новогоднем поздравлении: главное, чтобы личная жопа была в тепле, а остальное - "какая разница".
Сивуха не пострадал, поэтому какая ему разница.
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А тем временем союзники по НАТО трусливо выводят войска.
Вот вам и пятая статья...
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В мире единственная страна, которой будет выгодна возможная война, это Россия. Пора проверить Трампа на полиграфе.
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неправда. Выгодна всем кто живет с нефти - Эмираты, С.Аравия, Йемен, Катар, Нигер, Норвегия и пр.
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Схоже на Близькому Сході розпочинається серйозна заворушка.... ***** і Калашмойський радісно потирають ручонки , а Віслюк Оманський повертається в Україну особистим літаком мертветчука з повними валізами бєніного бабла з оманських офшорних банків. Випадковість? - Не думаю....😕
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Та нічого там не буде. Іранська влада ще не з'їхала з глузду щоб зайнятись самогубством
🤔
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Тут вже справа в особливостях менталітету різних народів. Смерть для мусульманина в джихаді проти невірних це прямий шлях до раю. Згадай слова ***** про обмін ядерними ударами -" Ми, как мученики попадем в рай. А три сдохнут "
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Але завжди чомусь страдають прості люди, а винуватці живуть досить довго
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Да, всякие путины с хаменеи, дорвавшись до власти, начинают строить себе дворцы только для того, чтобы комфортно умереть в "священной войне".
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да похоже кто то миллиарды если не триллионы на этом заработает !
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А чему вы так радуетесь, товарищ без флага?!
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США мечтают разнести Иран ещё с 90-х. Отработать по ядерным объектам Ирана даже Обама хотел, но у него кишка тонковата была, а Трамп взял и устроил просто шикарнейший формальный повод. Рейтинг у Трампа сейчас 46%, и если он основательно "причешет" Иран, да ещё и без наземной операции, чтоб потерь среди американских военнослужащих не было, то на второй срок он пойдёт без вариантов.
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Какой то странный ракетный удар. Вроде бы американских военнослужащие не пострадали...
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Не кажи так. Пустеля знаєш як постраждала. Я не кажу вже про загиблих змій та скорпіонів
🤔
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В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал PressTV в Twitter.

Трамп пообещал выступить утром, то есть днём для нас, там наверняка потери и озвучат, если они есть...
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иранский телеканал? Ну да, для лохтората они могут все что угодно сообщать. Вон в С.Корее люди свято уверены что их команда выиграла чемпионат мира по футболу.
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Так для Трампа это только на руку, если он сейчас на фоне этих заявлений утилизирует об Иран пару тысяч "Томогавков" у которых срок службы истекает, а потом окажется что потерь среди граждан США не было, то его рейтинг подпрыгнет так что его сразу на два срока подряд переизберут
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А що, не можна було удати з себе віник? Вбили і промовчали. Або навіть зробили круглі очі, мов ні, це не ми. Іран - божевільний. Ще й буйний божевільний. Навіщо перед божевільним робити звіт? Божевільного треба крутити-в'язати-лікувати!!! Для його ж користі.
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Судя по виде как падал самолёт,одна ракета достигла цели.
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У Ірана є можливість зіштовхнути Світ у найглибшу світову кризу, ну а це рівнозначно, що Світ почне палати з усіх кінців. І Україна буде не останньою.
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Цу яка можливість? Всі сциканули і драпають звідти крім США, і Іран неголовний постачальник нафтосировини. Ірак, Сирія, Лівія, теж були постачальниками а тепер майже в кам'яному віці. Так і тут буде щоправда маже і параша відгрибе ще санкцій булоб непогано
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В Ираке вроде нет, ближайшие в Кувейте.
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По заявлению Трампа всё нормально. Не одна ракета не была сбита
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Уже памперсы одел ...могу просрАченные подкинуть)))
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По идее,это самоубийство для Ирана. И мотивы наглости не понятны. Ведь не найдется ни одного здравомыслящего,который был бы уверен,что Иран может победить США.
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Как бороться с религиозными фанатиками в Ираке. Фанатизм непобедим.
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Так же как и в Ираке, "Томагавками" и Mark'ами загоняешь их в каменный век, и они с удовольствием месят друг друга...
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спорно, армия у ирана огого, исламисты фанатики их полно в сша, сейчас начнут машинами всех давить, или взрываться в толпе,таких невозможно победить
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Третя Світова почалась.
Кацапи будуть на стороні Ірана і проти Ізраіля.
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Not yet....

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует от Администрации президента Трампа «прекратить провоцировать Иран».
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Трамп, бомби Воронеж! Не має чого ходити колами..
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Ісламське виховання перетворює дитину на тварину. Синдром Мауглі. Уявіть що покірність волі Аллаха введена в культ. Дитина має вирости виконуючи сотні ритуальних дій і ретельно слідкуючи за виконанням всіх без винятку ритуалів і шість разів на день припиняти всі справи і молитися під страхом покарання. В результаті дитина виростає недорозвинутою і тупою бо фактично релігія звужує світ до вузької шпарини. Середній IQ ісламіста 85 одиниць, що на 15 одиниць менше ніж у нерелігійних арабів та європейців і лише на 15 одиниць вище ніж у негрів відсталих районів Африки. Релігійний фанатизм вбиває в дітях фанатиків розум...
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Аятолы стрельнули по песку и попросили Трампа не отвечать. Теперь аятолы будут говорить, что погибло 100500 американских солдат и всем будет хАрАшо!
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