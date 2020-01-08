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 Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив, що, за попередньою інформацією, пасажири та екіпаж пасажирського літака Міжнародних авіаліній України, що розбився в Тегерані, загинули.

"За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 8 січня 2020 року після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України буде надіслано додатково", - сказав заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український літак зі 170 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВIДЕО (оновлено)

За його словами, в Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 17 77.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168644
 
 
 Топ коментарі
 
Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД - Цензор.НЕТ 2458

.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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тебе бубочка не дает покоя? фетишист ты гребаный, уже все ветки засрал своей блевотиной
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Боже, який жах! Співчуття рідним та близьким...
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Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД - Цензор.НЕТ 2458

.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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ето Коломойские авиалинии
понятно почему упал
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Не верится в технические неисправности, борт почти новый
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Я бы ещё добавил, что он загорелся в полете, с чего бы это?
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вот здесь пишут что возможно был теракт...



Radio Lemberg

@RadioLemberg

·14 мин

Аґенція Аль-Арабія (ОАЕ): залишки українського літака та його приблизно 180 пасажирів, після того як його було взірвано у повітрі після вильоту
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Трагедия -17 сыграла свою роль в остановке горячей стадии войны России и Украины. Возможно, что эта трагедия тоже остановит раскручивающийся маховик новой мировой.
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может наоборот...- для начала большой войны...
Иорданцы вот пишут, что самолет возможно был сбит иранской ракетой...




Breaking911

@Breaking911

·1 ч

BREAKING UPDATE: Al Hadath News agency from Jordan reports the plane may have been shot down accidentally by an Iranian missile. This is still unconfirmed.
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Если это даже и так, то, чтобы это доказать, понадобится длительное время и страсти постепенно утихнут.
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Соболезнование семьям погибших .
*****

Это не первое падение Украинского самолета в Иране.

23 декабря 2002 года, вечером на подлете к иранскому городу Исфахан разбился украинский самолет Ан-140 (бортовой номер 14003, рейс AHW 2137), принадлежащий частной украинской компании «Аэромост-Харьков».
На борту разбившегося самолета находились 44 человека, среди которых были 6 членов экипажа и 38 пассажиров, в числе которых шестеро граждан России, а остальные - граждане Украины. По данным иранского министра транспорта Ахмада Коррама, самолет выполнял рейс из Харькова в Исфахан с дозаправкой в аэропорту города Трабзон (северо-восток Турции). Как сообщили представители посольства Украины в Иране, самолет потерпел катастрофу 23 декабря,примерно в 19.30 в 70 км от конечного пункта полета, рядом с поселком Баграбад.
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На этом борту был весь цвет специалистов ХАЗ. Причина аварии - неправильно указанная иранским диспетчером высота. самолет врезался в склон горы на 50 м ниже перевальной точки.
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На лекциях по человеческому фактору, нам сказали, что за штурвалами сидели штатные лётчики, а не лётчики испытатели, то катастрофы в 2002г. не было бы. Когда звучало предупреждение "осторожно земля, тяни штурвал на себя", было сказано выключи его до земли ещё черте сколько, несколько метров не успели, в вершину горы воткнулись. Штатные лётчики сначала бы тянули на себя штурвал, а потом бы разбирались в чем дело, в отличие от летчиков испытателей привыкших к нештатным ситуациям.
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Командир экипажа -
летчик-испытатель второго класса Анцибор Геннадий Петрович (налет 2000 часов,
на Ан-140 - 160 часов, количество посадок на аэродром Исфахан - 7),
второй пилот - летчик - испытатель первого класса Чайченко Сергей Викторович (налет 6600 часов,

на Ан-140 - 651 час, количество посадок на аэродром Исфахан - 16).
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Опечатка, если бы сидели за штурвалами штатные лётчики, то катастрофы не было бы. Да еще, самолёт заходил с другой стороны, с той, которой лётчики ещё не заходили.
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Григорий Слободянок
Ты в кабине АН-140 хоть раз был, знаешь что там есть высотомеры?
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Боже, який жах! Співчуття рідним та близьким...
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тебе бубочка не дает покоя? фетишист ты гребаный, уже все ветки засрал своей блевотиной
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та хоть бы показали нам его...загорелого... а то мало ли....
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А тут все тихо... Бубочка отдыхает в Омане, не хотят будить.

Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС - Цензор.НЕТ 7874
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Я не знал, что в єтот конченьій Иран еще кто-то летает
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Какой ВИ смешной однако. 100 млн населения в стране и никто не летает? На борту могли быть граждане многих стран, которые хотели покинуть побыстрее Иран в связи с началом заварушки. Сейчас можно только точно сказать что экипаж был украинский.
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Я имел ввиду из Украиньі и в Украину. Зачем украинцам в Иран? Да и иранцам сюда? Из одной жопьі в другую.
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Думаю что авиа перевозчик деньги зарабатывает, только и всего. Например турецкий пегасус летает из Тбилиси во Франкфурт ну и что? Если есть спрос рейсы выполняются, а кто там деньги платит, европейцы, украинцы или иранцы, как разница.
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уже известно: 2 украинца, канадцы, англичане, немцы, афганцы.
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идиот, несколько тысяч иранских студентов учатся в Украине. Зачем им сомнительное украинское образование, - вопрос сложный, но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет...
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Скорее всего проводилась эвакуация граждан Украины, пожелавших...Печаль. Версия о технической неисправности как то нелепо выглядит на фоне разворачивающихся там событий.
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Вірогідно були громадяни інших країн.
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Знаю людей, які взяли громадянство Ірану, але етнічно вони являються українцями. Та і яка різниця!? Люди загинули.
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По поводу происшедшего лучше не делать никаких гипотез. Во время войны бывают крайне трагические инциденты - может быть случайные, а может и неслучайные. Подумайте сами: кто и зачем в такое время летает в Тегеран и обратно ? Сидите спокойно дома, люди. Сейчас зима; курорты везде холодные. В Украине всё ж спокойнее чем на Ближнем Востоке.
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Многое прояснится, когда станет известен список погибших.
Высока вероятность того, что осуществлялась эвакуация граждан США.
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граждане США эвакуированы за месяц до событий кроме спецперсонала посольства и консульств .
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СПИСОК ПАСАЖИРІВ В СТУДІЮ!!!! Хто був на літаку???
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Скорей всего люди хотели покинуть территорию Ирана , чтобы избежать надвигающейся войны. А получилось ещё хуже
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Почему Украина небо не закрыла для пассажирских лайнеров??? А???
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