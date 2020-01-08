 Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
Заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив, що, за попередньою інформацією, пасажири та екіпаж пасажирського літака Міжнародних авіаліній України, що розбився в Тегерані, загинули.
"За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 8 січня 2020 року після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України буде надіслано додатково", - сказав заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич.
За його словами, в Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 17 77.
Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
понятно почему упал
Radio Lemberg
@RadioLemberg
·14 мин
Аґенція Аль-Арабія (ОАЕ): залишки українського літака та його приблизно 180 пасажирів, після того як його було взірвано у повітрі після вильоту
Иорданцы вот пишут, что самолет возможно был сбит иранской ракетой...
Breaking911
@Breaking911
·1 ч
BREAKING UPDATE: Al Hadath News agency from Jordan reports the plane may have been shot down accidentally by an Iranian missile. This is still unconfirmed.
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Это не первое падение Украинского самолета в Иране.
23 декабря 2002 года, вечером на подлете к иранскому городу Исфахан разбился украинский самолет Ан-140 (бортовой номер 14003, рейс AHW 2137), принадлежащий частной украинской компании «Аэромост-Харьков».
На борту разбившегося самолета находились 44 человека, среди которых были 6 членов экипажа и 38 пассажиров, в числе которых шестеро граждан России, а остальные - граждане Украины. По данным иранского министра транспорта Ахмада Коррама, самолет выполнял рейс из Харькова в Исфахан с дозаправкой в аэропорту города Трабзон (северо-восток Турции). Как сообщили представители посольства Украины в Иране, самолет потерпел катастрофу 23 декабря,примерно в 19.30 в 70 км от конечного пункта полета, рядом с поселком Баграбад.
летчик-испытатель второго класса Анцибор Геннадий Петрович (налет 2000 часов,
на Ан-140 - 160 часов, количество посадок на аэродром Исфахан - 7),
второй пилот - летчик - испытатель первого класса Чайченко Сергей Викторович (налет 6600 часов,
на Ан-140 - 651 час, количество посадок на аэродром Исфахан - 16).
Ты в кабине АН-140 хоть раз был, знаешь что там есть высотомеры?
Высока вероятность того, что осуществлялась эвакуация граждан США.