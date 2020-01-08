 Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив, що, за попередньою інформацією, пасажири та екіпаж пасажирського літака Міжнародних авіаліній України, що розбився в Тегерані, загинули.

"За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 8 січня 2020 року після зльоту з міжнародного аеропорту імама Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України буде надіслано додатково", - сказав заступник директора Департаменту - начальник Управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

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За його словами, в Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 17 77.

Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.