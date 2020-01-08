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 Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"7 січня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї… У результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Обидва обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Василівки.

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"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначено в повідомленні.

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168643
 
 
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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