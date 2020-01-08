EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  72960  313
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (34)

 Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило іранське інформагентство FARS.

У короткому повідомленні зазначено, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

Як заявив місцевим ЗМІ представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде, рятувальні команди були спрямовані на місце аварії. За його словами, на борту перебувало 170 пасажирів (раніше повідомлялося про 180 пасажирів і членів екіпажу. - Ред.).

Пізніше в РНБО уточнили: "На сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу".

Глава іранської служби екстреної медичної допомоги Ірану Пирхосейн Куливанд також заявив: "Літак горить, але ми доправили рятувальників (...) і ми, можливо, зможемо врятувати деяких пасажирів".

Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 01
Фото:CNN

Літак Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано-вранці в середу за місцевим часом, повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

Служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Твіттері, що рейс PS752 вилетів з Тегерана до Києва о 02: 42 UTC. Останні дані від літака надійшли о 02: 44 UTC.

Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 02

За даними сервісу, літак був в експлуатації майже три з половиною роки.

Як стало відомо, це літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", який прямував рейсом Тегеран-Київ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

У МАУ поки не прокоментували катастрофу.

Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 03

За даними AFP, усі пасажири та екіпаж загинули.

Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 04
Фото twitter.com/alihashem_tv

У мережі почали викладати відео з місця аварії.

Джерело: https://twitter.com/ars__hii

Джерело: https://twitter.com/ars__hii

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 р. у Казахстані сталася аварія літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Літак вилетів з аеропорту Алмати і прямував в Нур-Султан. Під час зльоту він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею.

Авіакатастрофа в Казахстані сталася 27 грудня, загинули 12 осіб, ще близько 70 постраждали. На борту літака було двоє громадян України, вони вижили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168641
 
 
 Топ коментарі
 
Вот такое начало года(((... Соболезнования семьям погибших
 показати весь коментар
 
Співчуття близьким та рідним. Співчуття Україні.
 показати весь коментар
 
Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 6762

співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Не знаю-сбили или упал по техническим причинам...НО ПОГИБЛИ ЛЮДИ! Соболезнование родственникам погибших...Надеюсь все расследуют и найдут виновных в этой трагедии.Но...людей уже нет....И если это чья -то злая воля , то я прошу у Бога:"НАКАЖИ!"
 показати весь коментар
 
Вот уже и весь дурдом к обсуждению подключился Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 7975
 показати весь коментар
 
 
А вот комментарии людей которые работают в этой конторе - Пипец… Чтоб люди не устраивали в МАУ бунты перед НГ кинули пару тысяч гривен каждому на карточку ,это писец ,а всю зарплату выдать нельзя ???Ту…что официально заработал ,как они задрали с этими аферми и отмыванием бабок ,а ты как лох ,сиди и жди ,что там напридумывают » боги аферы » работала ели ,а потом опа….и объявит МАУ себя банкротом ,а вы что хотите ,то и делайте ….на кол таких работадатей и привселюдно.Конда они ***** нахапаются . http://www.vnutri.org/mau/
Больше чем уверен регламент не соблюдают, обслуживание от норматива сведено к минимуму. Работают за себя и за того парня. И это касается не только этой канторы отсюда и результаты. А барыги все не нажрутся так и живем.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский поздравил православных с Рождеством.
 показати весь коментар
 
 
11 українців загинули в цій катастрофі, з членами екіпажу включно.
 показати весь коментар
 
та пуйло его сбил 100%. Тут и расследовать нечего. И сейчас плешивый чёрт сидит в Кремле и довольно потирает свои маленькие ручонки !
 показати весь коментар
 
Диванні експерти будьте людьми.ЦАРСТВО НЕБЕСНО ЗАГИНУВШИМ.
 показати весь коментар
 
В Twitter есть видео. Падает по спирали горящий. Значит негасимый пожар с потерей управления. Падение с высоты 3300 футов. Это по Flightradar24. Расшифровка покажет.
От себя. Пожар двигателя на ВСЕХ Боингах кроме 727 практически не опасен. Даже если вы не сразу его обнаружили. И даже если так и не смогли потушить. Двигатель отгорает и падает на землю. Это предусмотрено конструкцией. И нет ни одного случае катастрофы боинга по причине пожара двигателя. Вот попадание ракеты с тотальным разрушением двигателя и управления - вот это опасно.
Скорее всего ошибка местного ПВО при тотальном возбуждении в войсках. Но это предварительное и личное мнение.
Если что, мой налёт на Боингах больше 9000 часов.
 показати весь коментар
 
 
ИМХО, если бы были проблемы с двигателем, экипаж бы успел передать диспетчеру сигнал бедствия. В случае взрыва конечно же нет.
 показати весь коментар
 
В посольстве Украины в Иране заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в результате аварии двигателя. На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
"8 января 2020 года ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", - отметили украинские дипломаты.

Таким было сообщение изначально. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - сказали в посольстве.
 показати весь коментар
 
 
Чиновникам від ВЗС в Ірані хочеться жити, що тут дивного?
 показати весь коментар
 
Мстят за убитого генерала, даю 100% что самолет не просто так упал.
 показати весь коментар
 
Сейчас начнут создавать комиссию по расследованию причин аварии и включат туда представителей МАУ. Так вот это все равно что ревизором в магазин для ревизии послать директора этого магазина.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору