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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (60)

 Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило іранське інформагентство FARS.

У короткому повідомленні зазначено, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

Як заявив місцевим ЗМІ представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде, рятувальні команди були спрямовані на місце аварії. За його словами, на борту перебувало 170 пасажирів (раніше повідомлялося про 180 пасажирів і членів екіпажу. - Ред.).

Пізніше в РНБО уточнили: "На сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу".

У підсумку МАУ оприлюднила список 167 пасажирів українського літака, що зазнав катастрофи в Тегерані.

Глава іранської служби екстреної медичної допомоги Ірану Пирхосейн Куливанд також заявив: "Літак горить, але ми доправили рятувальників (...) і ми, можливо, зможемо врятувати деяких пасажирів".

Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 01
Фото:CNN

Літак Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано-вранці в середу за місцевим часом, повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

Служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Твіттері, що рейс PS752 вилетів з Тегерана до Києва о 02: 42 UTC. Останні дані від літака надійшли о 02: 44 UTC.

Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 02

За даними сервісу, літак був в експлуатації майже три з половиною роки.

Як стало відомо, це літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", який прямував рейсом Тегеран-Київ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

У МАУ поки не прокоментували катастрофу.

Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 03

За даними AFP, усі пасажири та екіпаж загинули.

Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана 04
Фото twitter.com/alihashem_tv

У мережі почали викладати відео з місця аварії.

Джерело: https://twitter.com/ars__hii

Джерело: https://twitter.com/ars__hii

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 р. у Казахстані сталася аварія літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Літак вилетів з аеропорту Алмати і прямував в Нур-Султан. Під час зльоту він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею.

Авіакатастрофа в Казахстані сталася 27 грудня, загинули 12 осіб, ще близько 70 постраждали. На борту літака було двоє громадян України, вони вижили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168641
 
 
 Топ коментарі
 
Вот такое начало года(((... Соболезнования семьям погибших
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Співчуття близьким та рідним. Співчуття Україні.
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Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 6762

співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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пусть пляшут пока, они еще не знают чем эта многоходовОчка закончится для них
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Зараз подивимось як російські громадяни понесуть квіточки та іграшкі під наше посольство
(ага понесуть)
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"Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде" - совпадение?
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Исламистам все равно чей самолет. Выбрали тот что хуже охранялся. Ясное дело украинский. Надо требовать международного расследования.
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Египет вчера отменил рейсы в Багдад,почему летали в Тегеран. Если самолёт горел сразу после взлета, то 99 процентов теракт. Ещё раз вопрос, почему МАУ не сняло рейсы
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Фигня, свыше 85% авиакатастроф происходит во время взлета или посадки.
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Не фигня, а какая разница. И при чем здесь беня который решил бабло закосить, там где ракеты летают
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Наверняка исламистам Путлер посоветовал выбрать украинский самолет. Может "операцией" как всегда руководили московские эксперты!
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Ти хочеш повернутись в свою палату? Тобі лікар казав, не тікай. Невдовзі покращаться умови.
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все может быть - хоть чем-то нагадить Украине, может думали в самолете и американцы есть с другими паспортами.
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Щирi спiвчуття родинам загиблих та всiм українцям.
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гомэриканцЫ однозначно сбили , им нужны новые костры нестабильности
быстрее бы йеллоустоунский вулкан жахнул
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нюхай бензин и дальше , раз мозга нет
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Судя по твоим высерам, поцак, мозга нет у тебя
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Судя по тем мелким кусочкам оставшимся при падении это наверняка "просто летное проишествие."Наверняка это была бабка Гарпына чи Мотря котра полэтила на выходные подоїти корову и даты свыням їсти на выходные в Иран.А точно не Украинские военные специалисты,ракетчики и атомщики.
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Адмін, виключи коментарі під повідомленнями про трагедію: ольгінці під україн. і іншими прапорами все обсіли і обгадили. Трагедія, тому не час бавитися в демократію і свободу слова - скрізь вилазить пригожинський пуйлостан.
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я дуже І ДУЖЕ СИЛЬНО сумніваюсь в тому, що це було просто аварія!!! АВАРІЯ В ТОЙ МОМЕНТ, КОЛИ ІРАН БОМБИТЬ ІРАК і вся ППО Ірану в повній бойовій готовності, і знаючи, що Іран вже ЗБИВАВ амерські безпілотники над своєю територією???? Хоча в той самий час там же не ОДИН ЦЕЙ літак злітав чи сідав в аеропорті.... Чому інших не підбили??
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І що це дасть? Кому це вигідно?
Більше схоже саме на те що збили випадково
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Согласен с тобой-это не просто авария,а скрытый теракт!Как только была ООН обьявлена эвакуация посторонних людей из Ирана,в связи с его войной с США-тут же произошла странная скрытая "авария"!!!!!!А почему скрытая?-да потому что теперь денежную компенсацию,родственникам погибших,будет выплачивать Украина!!!И виноваты будут украинцы,а не иранцы!
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а чому Україна? Це приватна компанія. І крім того , можливо винуватий персонал, який погано щось рбслужив на землі.
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Називайте речі своїми іменами:бенін самольот розбився*може це і є знак для ібн Вовки.
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Над Беней сгущаются тучи.
Подковерная борьба олигарха Игаля Коломойского за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Днепропетровец Игаль Валерьевич вернулся из Израиля в Украину после избрания криворожца президентом, с одной целью - грабить ее экономику. Под прикрытием шлимазла, «смотрящий» теперь это делает не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. Предвыборное обещание зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы ни говорили, что ВЫ будете жить лучше ...».
Но и в Украине любителя пить кофе сопровождает цепь неприятностей.
Суд США заблокировал вклады Коломойского и выдал олигарху 20 долларов на сутки, для оплаты обедов в элитных ресторанах города Днепра. Но это можно было бы пережить, если бы не авиакатастрофа с бортом «Boeing 737» украинской компании «МАУ», владельцем которой является босс «слуги народа».
Самолет принял на борт 180 пасажиров и потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром на второй день Рождества.
Если Комиссия по расследованию причин гибели самолета и пассажиров на его борту установит, что причиной аварии было техническое состояние двигателей, а не теракт, то Коломойского ожидают миллиардные убытки на выплату компенсаций родственникам погибших в этой трагедии.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
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Да ни чё мы отвернёмся.Пусть насилуют баб в центре Белина.Мы отвернемся,- и назначим им более высокие проджеты.
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Соболезнования, но зачем туда вообще летать? Это почти как в Москву. Диверсия в свете последних событий. Поставить перед западными обывателями Украину что та сотрудничает с Ираном. Возможно россияне подсобили.
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1. известно что самолет упал с серьёзной высоты, т.е. ошибка пилота практически исключена
2. за день до этого США обьявили о запрете пролётов над этой зоной своим бортам
3. общая эскалация и обещания Ирана выпустить ракеты по обьектам США...
по моему ОЧЕВИДНО ЧТО СИСТЕМЫ РЭБ США держали этот квадрат в полной электронной зачистке (чтоб подавлять возможные запуски ракет Ираном) и электроника самолета просто отключилась в воздухе.
вопрос в другом - почему коломойша не отозвал рейс свой в такой ситуации?? Деньги не пахнут? Надеялся проскочить??
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Не обещания, выпустили за несколько часов 22 ракеты по американским базам. *****, что не отменили рейс
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РЭБ не может «погасить» самолет в воздухе. В самолете все кабеля и приборы экранированы. Сам корпус самолета есть экран. Клетка Фарадея, школьная программа физики за 8-й класс.
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ну иностранцы уже во всю пишут . что сработало ПВО Ирана по ошибке
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Якщо майже новий літак почав розсипатись в повітрі то 100 % збили літак.
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Не знаю-сбили или упал по техническим причинам...НО ПОГИБЛИ ЛЮДИ! Соболезнование родственникам погибших...Надеюсь все расследуют и найдут виновных в этой трагедии.Но...людей уже нет....И если это чья -то злая воля , то я прошу у Бога:"НАКАЖИ!"
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Вот уже и весь дурдом к обсуждению подключился Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 7975
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А вот комментарии людей которые работают в этой конторе - Пипец… Чтоб люди не устраивали в МАУ бунты перед НГ кинули пару тысяч гривен каждому на карточку ,это писец ,а всю зарплату выдать нельзя ???Ту…что официально заработал ,как они задрали с этими аферми и отмыванием бабок ,а ты как лох ,сиди и жди ,что там напридумывают » боги аферы » работала ели ,а потом опа….и объявит МАУ себя банкротом ,а вы что хотите ,то и делайте ….на кол таких работадатей и привселюдно.Конда они ***** нахапаются . http://www.vnutri.org/mau/
Больше чем уверен регламент не соблюдают, обслуживание от норматива сведено к минимуму. Работают за себя и за того парня. И это касается не только этой канторы отсюда и результаты. А барыги все не нажрутся так и живем.
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ну объявят себя в очередной раз банкротами - моника спишет все долги . уже успел за полгода . разок списать
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Летать на МАУ - это "русская рулетка".
СОБАЧАРА Беня держит МАУ в состоянии постоянного банкротства и использует только для отмывки бабок и личной наживы.
Естественно, что сейчас КЛОУН и все его "шавки" сделают все возможное, чтобы СУКУ Беню отмазать.
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Коломойский поздравил православных с Рождеством.
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Везде, куда сунет рыло эта карликовая пианистка чМоника, беда за бедой! В Одессу-пожар за поджаром, в Париж- Нотердам, в Японии-цунами, в США-импичмент, в Африку-катастрофа! Анти-Мидас! Держите её на привязи.
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11 українців загинули в цій катастрофі, з членами екіпажу включно.
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та пуйло его сбил 100%. Тут и расследовать нечего. И сейчас плешивый чёрт сидит в Кремле и довольно потирает свои маленькие ручонки !
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Диванні експерти будьте людьми.ЦАРСТВО НЕБЕСНО ЗАГИНУВШИМ.
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В Twitter есть видео. Падает по спирали горящий. Значит негасимый пожар с потерей управления. Падение с высоты 3300 футов. Это по Flightradar24. Расшифровка покажет.
От себя. Пожар двигателя на ВСЕХ Боингах кроме 727 практически не опасен. Даже если вы не сразу его обнаружили. И даже если так и не смогли потушить. Двигатель отгорает и падает на землю. Это предусмотрено конструкцией. И нет ни одного случае катастрофы боинга по причине пожара двигателя. Вот попадание ракеты с тотальным разрушением двигателя и управления - вот это опасно.
Скорее всего ошибка местного ПВО при тотальном возбуждении в войсках. Но это предварительное и личное мнение.
Если что, мой налёт на Боингах больше 9000 часов.
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3300 футов, это 1005 метров.
В 2009 пилот посадил подобный B737, это был А320, самолет, вообще не имея ни одного двигателя на воду (!!!) с высоты 850 метров. Все остались живы.
Не мог самолет рухнуть имея один рабочий двигатель, даже если пилот полный идиот.
Вы правы.
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Там field elevation порядка 2000 футов. Рухнуть никто не может. Самолёт летит и на одном работающем и планирует при отказе всех, а не валится камнем. Тут мы видим крутую спираль. Значит управление с одной стороны было полностью разрушено.
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это мнение практически всех западных экспертов - пво ирана
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ИМХО, если бы были проблемы с двигателем, экипаж бы успел передать диспетчеру сигнал бедствия. В случае взрыва конечно же нет.
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В посольстве Украины в Иране заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в результате аварии двигателя. На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
"8 января 2020 года ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", - отметили украинские дипломаты.

Таким было сообщение изначально. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - сказали в посольстве.
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Чиновникам від ВЗС в Ірані хочеться жити, що тут дивного?
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А, что тут удивляться, барыги ЗЕЛИ, получили бабки и уже нет никакого теракта.
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Мстят за убитого генерала, даю 100% что самолет не просто так упал.
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Сейчас начнут создавать комиссию по расследованию причин аварии и включат туда представителей МАУ. Так вот это все равно что ревизором в магазин для ревизии послать директора этого магазина.
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Самолёт вылетел 2-42, а Иран прекратил бомбардировку баз США - в 2-45.
совпадение?
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Ведь США предупреждали весь мир, что Иран аятолл-террористическое государство. А боссу Зеленского Коломойскому, и Зеленскому наплевать на эти предупреждения и жизни людей. Бизнес и ничего личного. Не получится у Украины вихлять и перед Коломойскими, Россией и изображать друга США. Не выйдет. Прогнулись перед Россией и получили. "Зеленский срочно вылетел из Омана"-объявить войну Ирану, что ли, или сыграть "жалібне" на пианино? Прямо не перестаю удивляться, как Украина вылезая из одного дерьма, плюхается в новое.
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Дрібні шматки літака між абсолютно цілих стін. Велике поле, на відстані сотні метрів одне від одного люди розглядають уламки.
Пілот не повідомив про не штатну ситуацію. Літак явно розвалився в повітрі на дрібні уламки.
З украінськоі сторони іде розслідувати не група авіаційних спеців, а .... нацполіція.
Хто ще вірить в версію пожежі в двигуні???
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Кому это выгодно? В результате напряжения с Ираном резко возросла цена на нефть. Это выгодно прежде всего России и тем, кто торгует нефтепродуктами в мире.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
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..за цілих півроку коломийське зейло, "волєю пославших єго" хохлозебілів, спромоглося влізти в УСЕ можливе лайно, по УСЬОГІСІНЬКОМУ світові!!! от жеж наслав боженька рекордсмена гіннеса на українські голови...
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фото крыла с пробоинами от поражающих элементов
https://hvylya.net/news/exclusive/putin-napisal-zelenskomu-posle-tragedii-v-irane.html
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Учитывая, что вылет нашего пассажирского самолета по времени совпал с началом ракетной атаки Ираном американских баз, зная о том ,что как минимум 4 ракеты из 22 не долетели до своей цели, несколько ракет, долетели, но не взорвались, несколько ракет пролетели мимо и упали на жилые дома, считаю, что обезьяны из Ирана вполне могли попасть по нашему самолету.
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.
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3а офіційнy підтримкy Президентом України Америки у боротьбі з іранським тероризмом у Іраку-Україна дістала цей теракт.Тонкий натяк терориста №1 цьому підтвердження.Ну а паламарчук МП з 2009-го П.Порошенко все стрілки переводить на Зеленського-чорт -він і в Африці-чорт!
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Судя по разбросу обломков - однозначно взорвали.

Бедные люди, царствие им небесное.
Но, для этих иранских фанатиков - люди мусор.
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Нужно запросить у США разведданные со спутников!
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Трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих.
І цікаво - чи приділять цьому увагу у черговому випуску Вечірнього Бл*дського кварталу.
З побиття студентів на Майдані вже жартували. Про "горіла хата, палала" теж було. А тепер для Лисого така нагода перевершити свого кумира Задорнова, котрий вперше пожартував про Боїнг...
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Интересно, как автор видео оказался в нужном месте в нужное время? Вас это не напрягает?
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