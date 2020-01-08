 Український літак зі 167 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило іранське інформагентство FARS.
У короткому повідомленні зазначено, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
Як заявив місцевим ЗМІ представник Організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде, рятувальні команди були спрямовані на місце аварії. За його словами, на борту перебувало 170 пасажирів (раніше повідомлялося про 180 пасажирів і членів екіпажу. - Ред.).
Пізніше в РНБО уточнили: "На сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу".
У підсумку МАУ оприлюднила список 167 пасажирів українського літака, що зазнав катастрофи в Тегерані.
Глава іранської служби екстреної медичної допомоги Ірану Пирхосейн Куливанд також заявив: "Літак горить, але ми доправили рятувальників (...) і ми, можливо, зможемо врятувати деяких пасажирів".
Літак Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано-вранці в середу за місцевим часом, повідомляє іранське напівофіційне інформаційне агентство ISNA.
Служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Твіттері, що рейс PS752 вилетів з Тегерана до Києва о 02: 42 UTC. Останні дані від літака надійшли о 02: 44 UTC.
За даними сервісу, літак був в експлуатації майже три з половиною роки.
Як стало відомо, це літак авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", який прямував рейсом Тегеран-Київ.
У МАУ поки не прокоментували катастрофу.
За даними AFP, усі пасажири та екіпаж загинули.
У мережі почали викладати відео з місця аварії.
Джерело: https://twitter.com/ars__hii
Джерело: https://twitter.com/ars__hii
Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 р. у Казахстані сталася аварія літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Літак вилетів з аеропорту Алмати і прямував в Нур-Султан. Під час зльоту він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею.
Авіакатастрофа в Казахстані сталася 27 грудня, загинули 12 осіб, ще близько 70 постраждали. На борту літака було двоє громадян України, вони вижили.
Ну так найди 5 отличий. Вы такие же животные.
(ага понесуть)
на борту находились
15 украинцев,
73 канадца,
71 иранец
и
21 гражданин других государств.
быстрее бы йеллоустоунский вулкан жахнул
Більше схоже саме на те що збили випадково
Подковерная борьба олигарха Игаля Коломойского за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Днепропетровец Игаль Валерьевич вернулся из Израиля в Украину после избрания криворожца президентом, с одной целью - грабить ее экономику. Под прикрытием шлимазла, «смотрящий» теперь это делает не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. Предвыборное обещание зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы ни говорили, что ВЫ будете жить лучше ...».
Но и в Украине любителя пить кофе сопровождает цепь неприятностей.
Суд США заблокировал вклады Коломойского и выдал олигарху 20 долларов на сутки, для оплаты обедов в элитных ресторанах города Днепра. Но это можно было бы пережить, если бы не авиакатастрофа с бортом «Boeing 737» украинской компании «МАУ», владельцем которой является босс «слуги народа».
Самолет принял на борт 180 пасажиров и потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром на второй день Рождества.
Если Комиссия по расследованию причин гибели самолета и пассажиров на его борту установит, что причиной аварии было техническое состояние двигателей, а не теракт, то Коломойского ожидают миллиардные убытки на выплату компенсаций родственникам погибших в этой трагедии.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
2. за день до этого США обьявили о запрете пролётов над этой зоной своим бортам
3. общая эскалация и обещания Ирана выпустить ракеты по обьектам США...
по моему ОЧЕВИДНО ЧТО СИСТЕМЫ РЭБ США держали этот квадрат в полной электронной зачистке (чтоб подавлять возможные запуски ракет Ираном) и электроника самолета просто отключилась в воздухе.
вопрос в другом - почему коломойша не отозвал рейс свой в такой ситуации?? Деньги не пахнут? Надеялся проскочить??
Больше чем уверен регламент не соблюдают, обслуживание от норматива сведено к минимуму. Работают за себя и за того парня. И это касается не только этой канторы отсюда и результаты. А барыги все не нажрутся так и живем.
СОБАЧАРА Беня держит МАУ в состоянии постоянного банкротства и использует только для отмывки бабок и личной наживы.
Естественно, что сейчас КЛОУН и все его "шавки" сделают все возможное, чтобы СУКУ Беню отмазать.
От себя. Пожар двигателя на ВСЕХ Боингах кроме 727 практически не опасен. Даже если вы не сразу его обнаружили. И даже если так и не смогли потушить. Двигатель отгорает и падает на землю. Это предусмотрено конструкцией. И нет ни одного случае катастрофы боинга по причине пожара двигателя. Вот попадание ракеты с тотальным разрушением двигателя и управления - вот это опасно.
Скорее всего ошибка местного ПВО при тотальном возбуждении в войсках. Но это предварительное и личное мнение.
Если что, мой налёт на Боингах больше 9000 часов.
В 2009 пилот посадил подобный B737, это был А320, самолет, вообще не имея ни одного двигателя на воду (!!!) с высоты 850 метров. Все остались живы.
Не мог самолет рухнуть имея один рабочий двигатель, даже если пилот полный идиот.
Вы правы.
"8 января 2020 года ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", - отметили украинские дипломаты.
Таким было сообщение изначально. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.
"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - сказали в посольстве.
совпадение?
Пілот не повідомив про не штатну ситуацію. Літак явно розвалився в повітрі на дрібні уламки.
З украінськоі сторони іде розслідувати не група авіаційних спеців, а .... нацполіція.
Хто ще вірить в версію пожежі в двигуні???
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
https://hvylya.net/news/exclusive/putin-napisal-zelenskomu-posle-tragedii-v-irane.html
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.
Бедные люди, царствие им небесное.
Но, для этих иранских фанатиков - люди мусор.
І цікаво - чи приділять цьому увагу у черговому випуску
ВечірньогоБл*дського кварталу.
З побиття студентів на Майдані вже жартували. Про "горіла хата, палала" теж було. А тепер для Лисого така нагода перевершити свого кумира Задорнова, котрий вперше пожартував про Боїнг...