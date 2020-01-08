 США врятували безліч життів, ліквідувавши Сулеймані, - Трамп

"Ми врятували безліч життів, закінчивши його життя", - заявив Трамп американським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я знайомий з його минулим. Його минуле було жахливим. Він був терорист. Як вам відомо, президент Обама його так назвав, і йому (Сулеймані) не можна було навіть залишати країну", - зазначив президент США.

Трамп додав, що Сулеймані подорожував з главою Хезболли, і "вони були там не для того, щоб обговорювати відпочинок".

"Вони були там не для того, щоб відправитися на чудовий курорт в Багдаді. Вони були там, щоб обговорювати свої справи", - зазначив він.

Президент США Дональд Трамп також додав, що, на його думку, "якщо Ірак вижене війська США просто зараз, це буде найгіршим, що може трапитися з Іраком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".