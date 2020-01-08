 США врятували безліч життів, ліквідувавши Сулеймані, - Трамп

"Ми врятували безліч життів, закінчивши його життя", - заявив Трамп американським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я знайомий з його минулим. Його минуле було жахливим. Він був терорист. Як вам відомо, президент Обама його так назвав, і йому (Сулеймані) не можна було навіть залишати країну", - зазначив президент США.
Трамп додав, що Сулеймані подорожував з главою Хезболли, і "вони були там не для того, щоб обговорювати відпочинок".
"Вони були там не для того, щоб відправитися на чудовий курорт в Багдаді. Вони були там, щоб обговорювати свої справи", - зазначив він.
Президент США Дональд Трамп також додав, що, на його думку, "якщо Ірак вижене війська США просто зараз, це буде найгіршим, що може трапитися з Іраком".
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
Сообщили несколько новостных агенств сразу.
Они что - с глузда съехали в Иран сейчас летать?
да и тебе тоже, если ты его зашищаешь!
"Как сообщает в среду утром агентство Tasnim, близ международного аэропорта имени Имама Хомейни в иранской столице рухнул украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров.
Авиакатастрофа произошла из-за "технических проблем", уточняет агентство. Сообщение о падении транспортного средства подтвердил начальник аэропорта. По его словам, лайнер рухну вскоре после взлета.
По информации агентства Reuters, инцидент произошел с лайнером Boeing 737. Иных подробностей к настоящему времени нет. "
(https://www.mk.ru/incident/2020/01/08/v-irane-razbilsya-ukrainskiy-layner-so-180-passazhirami.html)
Пошла по иранской ссылке, фарси я не знаю, так что Гугл-переводчик сообщил, что:
"The director of public relations at Imam Airport (RAH) announced the crash of a Ukrainian Boeing plane with four passengers in an area between Parand and Shahriar.
li Kashani Haidari, speaking to Tasnim News Agency's economic correspondent , said: The Ukrainian plane was flying from Imam Khomeini Airport to Kiev, which crashed near Imam Airport in the area between the new city of Parand and Shahriar.
He said the aircraft was a Boeing 737, saying it had crashed about 20 minutes earlier."
(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/18/2177368/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87)
170 пассажиров на бору рейса?
Погибли 4?
Это правда?
Вы там офанерели, простите, в Иран летать?
У "бубочки" все продолжаются каникулы?
Нужно ждать расследования.
☹️
Пропаганда пенсионной "реформы" прочно вошла не только в ролики социальной рекламы по радио и телевидению, но и включилась в детские мультики.
Видимо, для того, чтобы молодые россияне с детства понимали всю "важность" и "нужность" повышения пенсионного возраста в стране. В новом мультфильме "Простоквашино", например, почтальон Печкин искренне радуется повышению пенсионного возраста, которое "сделало его моложе".
Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, будет ли в ближайшее время меняться пенсионное законодательство.
"По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.
Рейс Тегеран-Киев.
МАУ - бенина компания, так ведь?
Чтобы ты сдох, "Беня".
☹️
На всем экономит, сволочь.
На российских форумах ликуют открыто, 180 человек погибли - радость для них, ското-нации.
☹️
Вот так вот.... Із-за санкцій, нормальні компанії пішли з ринку авіаперевезень Ірану.... а Каламойша зі своїм МАУ вирішив срубіть баблішек на нещасних персах.... підсунув старе корито, ще й напевно ціни заламав на білети, як в Україні...
Президент РФ Владимир Путин в Рождество, 7 января, внезапно посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Стали известны подробности этого визита. Были предприняты очень серьезные меры безопасности.
В Рождество, 7 января, президент РФ Владимир Путин внезапно объявился в Сирии. Он посетил Дамаск, где провел встречу с сирийским диктатором и своим близким союзником Башаром Асадом.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Визит был крайне напряженный в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Так, борт российского лидера летел в сопровождении нескольких истребителей.
Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - заявил он журналистам.
Вот так вот.... Із-за санкцій, нормальні компанії пішли з ринку авіаперевезень Ірану.... а Каламойша зі своїм МАУ вирішив срубіть баблішек на нещасних персах.... підсунув старе корито, ще й напевно ціни заламав на білети, як монополіст...
Скоты, что сказать о них.
Уголовники.
Они ответят, конечно.
Страшно представить мне, какая их постигнет божья кара.
Траву жрать будут, наверное.
"ОдиннароТ", да, "бубочка"?
Но и здесь много представителей "одногонароТа"
Она появилась на censore недавно и в другом топике.
Иди, иди, на русвесну
Спасибо, что не даешь забыть, кто там живет, запоребриком.
Радостные комментарии представителей вашего "одного нароТа" я читала лично.
Я действительно пойду посмотрю фильмы о животных, только четвероногих.
Вас, двуногих российских скотов, я на сегодня повидала достаточно.
тема о чем дятел? о -
США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп
ты что заблудился?
Но они трут комментарии, учтите.
Иди. подотрись, "кацапчек" (С)
https://censor.net.ua/video_news/3125525/gorim_gorim_poyavilos_video_nachala_pojara_na_bortu_superjet_v_sheremetevo_snyatoe_iz_illyuminatora/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Вот даже конкурс шуток устроили, молодцы. Я не оправдываю моральных уродов кто спекулирует данным образом, но нех на зеркало пинать, коли рожа кривая.
У твари было под 100 лайков, когда я ему ответила.
И он был не один.
Идите, идите
На "Русвесні" співчувають...
чи ви і заголовок не читали?