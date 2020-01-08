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Все про:Трамп (2059) Сулеймані (15)

 США врятували безліч життів, ліквідувавши Сулеймані, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США врятували безліч життів, ліквідувавши іранського генерала Касема Сулеймані.

"Ми врятували безліч життів, закінчивши його життя", - заявив Трамп американським журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я знайомий з його минулим. Його минуле було жахливим. Він був терорист. Як вам відомо, президент Обама його так назвав, і йому (Сулеймані) не можна було навіть залишати країну", - зазначив президент США.

Трамп додав, що Сулеймані подорожував з главою Хезболли, і "вони були там не для того, щоб обговорювати відпочинок".

"Вони були там не для того, щоб відправитися на чудовий курорт в Багдаді. Вони були там, щоб обговорювати свої справи", - зазначив він.

Президент США Дональд Трамп також додав, що, на його думку, "якщо Ірак вижене війська США просто зараз, це буде найгіршим, що може трапитися з Іраком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168640
 
   
 Топ коментарі
 
США просто сильно гуманны. Нужно было просто ракетами раз..бать тот вьетнам и все. Про Бурю в пустыне почитаю в ноль перемололи топовое совковое оружие
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А ты думал, что кремлёвским террористам и их собратьям-дикарям шиитским террористам из Ирана всё позволено, и их никто не тронет? ))
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Как совершенно точно заметил Паша Шехтман, клоун из стенд-ап камеди может сейчас на*бнуть весь мир в труху.
Дональду Трампу из-за импичмента позарез нужна новая маленькая победоносная война.
В случае начала новой войны на ближнем Востоке миру совершенно гарантированно будет не до Украины. А цены на нефть опять попрут за сто баксов.
Таким образом, Россия может делать с Украиной и Беларусью все, что вздумается.
Семьдесят три процента уставших от войны украинцев имеют все шансы опять про*бать свою страну.
И когда усядется пыль, тут будет некая усеченная реинкарнация СССР-2.0
Таким образом, таксист из Конотопа, любящий под пивко "Сваты" и "Слугу народа" и обладающий избирательным правом, изменит геополитическую карту мира.
А мы все на Мендель ржали.
Ну, хоть дата для Третьей мировой будет красивая - 2020.
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Нет, правда.
Сообщили несколько новостных агенств сразу.
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Скажите Бубочке в Омане, что МАУ Коломойского в Иране упал. Пора домой возвращаться.. Или хотя бы перенести отдых в Буковель.

США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп - Цензор.НЕТ 8154
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так может то Бубочка и Ко с Омана возвращался, прямых оейсов так на Оман вроде нету.
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Бубочка сразу в Буковель с Беней возвращаются, на самолете Медведчука.
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Значит, правда.
Они что - с глузда съехали в Иран сейчас летать?
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интересно, а янелох возвращаться будет частным рейсом или как положено - президентским бортом? когда все вскрылось... можно и сэкономить на перелете..., кстати и командировочные получить!
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Там люди погибли, а вы никак со своими зехейтеровскими гавномётами не растанетесь. Для вас есть хоть что-то, если не святое, то по крайней мере не гавнометальное?!
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у нас каждый день гибнут люди на фронте..., а бубоча за пол года уже четыре раза отдохнул на курортах! ему по барабану и те и те!
да и тебе тоже, если ты его зашищаешь!
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Российские СМИ пишут, что в Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами:
"Как сообщает в среду утром агентство Tasnim, близ международного аэропорта имени Имама Хомейни в иранской столице рухнул украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров.
Авиакатастрофа произошла из-за "технических проблем", уточняет агентство. Сообщение о падении транспортного средства подтвердил начальник аэропорта. По его словам, лайнер рухну вскоре после взлета.
По информации агентства Reuters, инцидент произошел с лайнером Boeing 737. Иных подробностей к настоящему времени нет. "
(https://www.mk.ru/incident/2020/01/08/v-irane-razbilsya-ukrainskiy-layner-so-180-passazhirami.html)

Пошла по иранской ссылке, фарси я не знаю, так что Гугл-переводчик сообщил, что:
"The director of public relations at Imam Airport (RAH) announced the crash of a Ukrainian Boeing plane with four passengers in an area between Parand and Shahriar.

li Kashani Haidari, speaking to Tasnim News Agency's economic correspondent , said: The Ukrainian plane was flying from Imam Khomeini Airport to Kiev, which crashed near Imam Airport in the area between the new city of Parand and Shahriar.
He said the aircraft was a Boeing 737, saying it had crashed about 20 minutes earlier."
(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/18/2177368/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87)

170 пассажиров на бору рейса?
Погибли 4?
Это правда?
Вы там офанерели, простите, в Иран летать?
У "бубочки" все продолжаются каникулы?
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Угу,по техническим проблемам...Ещё к месту катастрофы не подобрались,а уже все знают,какие молодцы!
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Al-hadath заявляет, что лайнер был сбит по ошибке иранским ПВО.
Нужно ждать расследования.
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Если верить DW он взлетел через несколько часов после ракетного удара. Это нужно быть очень странным, что бы взлетать после такого. Или наоборот опасаться бомбардировки Тегерана и начать экстренную эвакуацию.
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Да,народ бежал.И скорее всего влупили ракетой.В совпадения не верю.
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Як пов'язані атаки Ірану на Ірак з падінням українського літака у Ірані? Доречі, там ще й землетрус був десь у той же час
☹️
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Уже час прошел как упал самолёт МАУ, но на цензоре все авторы спят, новостной портал куле, ща про неправильное Рождество 7 напишут, говноеды
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держи новость москалик:
Пропаганда пенсионной "реформы" прочно вошла не только в ролики социальной рекламы по радио и телевидению, но и включилась в детские мультики.

Видимо, для того, чтобы молодые россияне с детства понимали всю "важность" и "нужность" повышения пенсионного возраста в стране. В новом мультфильме "Простоквашино", например, почтальон Печкин искренне радуется повышению пенсионного возраста, которое "сделало его моложе".

Ранее президент России Владимир Путин высказался о том, будет ли в ближайшее время меняться пенсионное законодательство.

"По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.
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Ну что, "бубочка", каникулы в Омане продолжаются?
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Аль-Джезира пишет, что погибли все пассажиры.
Рейс Тегеран-Киев.
МАУ - бенина компания, так ведь?
Чтобы ты сдох, "Беня".
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В Ірані розбився український літак МАУ "Тегеран-Київ". Міг бути збитий однією зі сторін конфлікту.
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МАУ - бенина компания, 25% акций у него.
На всем экономит, сволочь.
На российских форумах ликуют открыто, 180 человек погибли - радость для них, ското-нации.
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Российские форумы не читал, но... Читал неоднократно тут, как радовались падениям российских бортов. Это ненормально, с любой стороны.
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Скорее всего мочканули ракетой.А если он горел,то скорее всего влупили по движку ракетой с тепловым наведением.В совпадение не верю.
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Ви мабудь щось не дочули. Українській літак впав недалеко від ТЕГЕРЕНСЬКОГО аеропорту. Ніяких атак на Іранську територію у цей час не було.
☹️
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По ошибке могли сбить ПВО Ирана.Естественно же что не ракетой земля-земля.
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Дейлі мейл віщають, шо розбився Боїнг-737 із-за технічних несправностей, після 3 хв. лету.... Стара модель, яку випустили ще в 1990 році, і яка має високу аварійність....

Вот так вот.... Із-за санкцій, нормальні компанії пішли з ринку авіаперевезень Ірану.... а Каламойша зі своїм МАУ вирішив срубіть баблішек на нещасних персах.... підсунув старе корито, ще й напевно ціни заламав на білети, як в Україні...
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-7863359/Ukrainian-passenger-plane-carrying-180-people-crashes-near-Tehran-local-media.html
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А ну да.... Там написано Introduced... Типу введено в експлуатацію цей тип літаків у 1990 році... Ну але все одно там написано, що має високу аварійність
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Боится... Путин под охраной истребителей Су прилетел в Сирию к Асаду

Президент РФ Владимир Путин в Рождество, 7 января, внезапно посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Стали известны подробности этого визита. Были предприняты очень серьезные меры безопасности.

В Рождество, 7 января, президент РФ Владимир Путин внезапно объявился в Сирии. Он посетил Дамаск, где провел встречу с сирийским диктатором и своим близким союзником Башаром Асадом.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Визит был крайне напряженный в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Так, борт российского лидера летел в сопровождении нескольких истребителей.

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - заявил он журналистам.
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Дейлі мейл віщають, шо розбився Боїнг-737 із-за технічних несправностей, після 3 хв. лету.... Стара модель, яку випустили ще в 1990 році, і яка має високу аварійність....

Вот так вот.... Із-за санкцій, нормальні компанії пішли з ринку авіаперевезень Ірану.... а Каламойша зі своїм МАУ вирішив срубіть баблішек на нещасних персах.... підсунув старе корито, ще й напевно ціни заламав на білети, як монополіст...
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Русские радуются на форумах открыто гибели пассажиров.
Скоты, что сказать о них.
Уголовники.
Они ответят, конечно.
Страшно представить мне, какая их постигнет божья кара.
Траву жрать будут, наверное.
"ОдиннароТ", да, "бубочка"?
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Здесь не на много лучше: кидают в ветке о трагедии шутки о Зеленском. Это нормальные украинцы?
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Они могут не знать.
Но и здесь много представителей "одногонароТа"
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Чего они могут не знать, что случается с пассажирами самолётов, когда вторые падают и загораются?!
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Новости о самолете они могли не знать, конечно.
Она появилась на censore недавно и в другом топике.
Иди, иди, на русвесну США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп - Цензор.НЕТ 9519
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Дура, они пишут об этом в ветках по теме о крушении самолёта. Разуй глаза, а тогда уже иди нах, чтобы не заблудиться!
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Спасибо тебе, русское животное под американским флагом.
Спасибо, что не даешь забыть, кто там живет, запоребриком.
Радостные комментарии представителей вашего "одного нароТа" я читала лично.
Я действительно пойду посмотрю фильмы о животных, только четвероногих.
Вас, двуногих российских скотов, я на сегодня повидала достаточно.
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fnln6050 .
тема о чем дятел? о -
США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп
ты что заблудился?
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На каком-же это сайте радуются? Только что посмотрел lenta.ru всё вроде прилично. За исключением редких придурков.
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на сайте МК.
Но они трут комментарии, учтите.
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Ах трут... правильно делают. На сайте МК всё в норме кроме одного придурка. На русвесне тоже нормальные комментарии.
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Да-да, вы любите переписывать историю.
Иди. подотрись, "кацапчек" (С) США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп - Цензор.НЕТ 2388
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прежде чем кидаться в кого-то камнем, вспомни, что на цензоре творилось когда случалась авиакатастрофа в РФ, вот один из примеров:
https://censor.net.ua/video_news/3125525/gorim_gorim_poyavilos_video_nachala_pojara_na_bortu_superjet_v_sheremetevo_snyatoe_iz_illyuminatora/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

Вот даже конкурс шуток устроили, молодцы. Я не оправдываю моральных уродов кто спекулирует данным образом, но нех на зеркало пинать, коли рожа кривая.
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Не пытайтесь мне доказать, что не радуются.
У твари было под 100 лайков, когда я ему ответила.
И он был не один.
Идите, идите США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп - Цензор.НЕТ 6197
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Но на рамблере взаимная помойка как я понял. Там и украинцы и россияне.
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Щось не помітив ніякої радості.
На "Русвесні" співчувають...
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Цивилизация против дикарей, технический прогресс против секты, руководителям которой не жалко жизни сектантов .
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теракты проводимые сша всегда самые демократические
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та ні, його ж США "спаслі"!
чи ви і заголовок не читали?
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