Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.
"Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Святого Миколая у Стамбулі: "Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра", - написав у Twitter Генконсул України в Туреччині Олександр Гаман.
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Які ж ви жалюгідні.....
Эти попы любой случай подведут под:
1. что-то взорвалось, упало, кто-то погиб = "маловерили"+"проверкаверы"
2. что-то не упало, не взорвалось, никто не погиб = "мымолились"+"безнасвыникто"
молители блин...
Плохой из тебя молун, бацюшка. Либо твой Боб - выдумка. Ах да - что бы ни случилось = "проверкаверы". Замечательный бизнес. Жалею шо не стал попом-атеистом - сс*шь стаду в глаза, размахиваешь руками, а карман тяжелеет от бабла и под туфлей всегда педаль газа джипа))
Кремлевских гложет червь-досада:
- Шпионам Путин дал ЦУ,
Но ,,Новичок" не спас. Эллада
Сестрой признала ПЦУ!
Кирилл на свиту смотрит гадом:
- Работа - полная хреня!
Крестом, войною, силой, скрадом
Хохлов гоните под меня!
Кадила, фейков не жалея,
Терзайте укров дух и плоть!
Смущайте, врите, не бледнея!
Двум сестрам Ангелы радея,
Трубят: ,,С улыбкою Господь
Благословил Варфоломея".