Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

"Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Святого Миколая у Стамбулі: "Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра", - написав у Twitter Генконсул України в Туреччині Олександр Гаман.

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