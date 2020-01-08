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Все про:Варфоломій (149) Різдво (104)

 Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим і побажав миру і добра, зауваживши про свою любов до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

"Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Святого Миколая у Стамбулі: "Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра", - написав у Twitter Генконсул України в Туреччині Олександр Гаман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168639
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо! нарешті в українських церквах НЕ моляться за гундяєва, путлєра, рософашистську армію та за інших вбивць українського народу!!!
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Щас прибегут ЗЕбанутые и расскажут тебе про тЕрмос...и что церковь вне политики...и только МП можно политикой занимаца..
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Патриарх Варфоломей ! Навзаєм ! Дякуємо за Томос !
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Дякуємо! нарешті в українських церквах НЕ моляться за гундяєва, путлєра, рософашистську армію та за інших вбивць українського народу!!!
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Щас прибегут ЗЕбанутые и расскажут тебе про тЕрмос...и что церковь вне политики...и только МП можно политикой занимаца..
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Патриарх Варфоломей ! Навзаєм ! Дякуємо за Томос !
!
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Ура! і за самальот. чи чоже екіпаж "маловірив", а для пасажирів це було "випробуваннявіри"?
Які ж ви жалюгідні.....
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Не "Вы", а "ты".
Эти попы любой случай подведут под:
1. что-то взорвалось, упало, кто-то погиб = "маловерили"+"проверкаверы"
2. что-то не упало, не взорвалось, никто не погиб = "мымолились"+"безнасвыникто"

молители блин...
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Я люблю Украину и хочу украинском мира и добра ", - написал в Twitter Генконсул Украины в Турции Александр Гаман. Источник: https://censor.net.ua/n3168639\\\\\\\\\\\\

Плохой из тебя молун, бацюшка. Либо твой Боб - выдумка. Ах да - что бы ни случилось = "проверкаверы". Замечательный бизнес. Жалею шо не стал попом-атеистом - сс*шь стаду в глаза, размахиваешь руками, а карман тяжелеет от бабла и под туфлей всегда педаль газа джипа))
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Сонет о встрече сестер
Кремлевских гложет червь-досада:
- Шпионам Путин дал ЦУ,
Но ,,Новичок" не спас. Эллада
Сестрой признала ПЦУ!

Кирилл на свиту смотрит гадом:
- Работа - полная хреня!
Крестом, войною, силой, скрадом
Хохлов гоните под меня!

Кадила, фейков не жалея,
Терзайте укров дух и плоть!
Смущайте, врите, не бледнея!

Двум сестрам Ангелы радея,
Трубят: ,,С улыбкою Господь
Благословил Варфоломея".
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Дякуємо Вселенському Патріарху Варфоломею і всім, хто підтримав ПЦУ, а значить і український народ. А кацапам бажаю скорішого повернення у свої болота. Там їх чекають китайці.
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