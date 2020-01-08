 Кількість загиблих на прощанні з іранським генералом Сулеймані зросла до 56

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські ЗМІ.
За даними місцевого інформаційного агентства Fars, під час тисняви загинуло 56 осіб, постраждало понад 210.
У зв'язку з цим похорон було затримано на кілька годин.
Напередодні церемонію прощання із Сулеймані провели в Тегерані - там зібралися понад мільйон осіб.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.
Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.
Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.
Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
когда ***** сдохнет, они наверное постараются переплюнуть этот рекорд!
Зачем Иран бомбить, они сами себя прекрасно ликвидируют.
Сегодня "вторая серия" похорон.
Интересно, сколько дней/недель/месяцев они его будут хоронить?
Сериал это такой, что ли, для иранских ширнармасс?
Коментарі, звісно, узкоязичні.
І скільки ще цієї гидоти в Україні...
Якщо в Ірані бабахне, становище України значно погіршиться.
1. Штатам і Європі буде вже не до України
2. Ціна нафти і газу швидко поповзе вгору
3. В кишені Кремля посипляться нові десятки мільярдів доларів
4. З новими фінансовими вливаннями агресивність ***** тільки збільшиться
5. На фоні неминучого розчарування в Зеленському і погіршення соціально-економічного становища (див. п.2) при фактичному нехтуванні з боку Заходу Україна може стати доволі легкою здобиччю Кремля.
Зато, - яка радість! - в Ірані йтиме війна з Америкою.
Радійте, дурники.
Патамушта, ну тупы-ы-ы-ыє. (с)
Зато Ізраїль розумний, - от ну совсєм нє прі дєлах. Молодці, шо тут скажеш.
Израиль отказался предоставлять США любую помощь в случае военных действий против Ирана.На фоне серьёзной эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не принимал никакого участия в ликвидации иранского командующего Касема Сулеймани. Кроме того Израиль не планирует оказывать США какую-либо помощь в случае развязывания войны между этими государствами.Стоит отметить, что по данным информационных ресурсов, отслеживающих полеты, Тель-Авив закрыл свое воздушное пространство для авиации США. В результате этого переброска американского воинского контингента на Ближний Восток осуществляется кружным путем. Таким образом, Израиль продемонстрировал твердую позицию, предусматривающую отказ от союзнических отношений с Вашингтоном в случае развязывания им войны.Эксперты полагают, что в Тель-Авиве осознали сложившуюся угрозу и серьёзность последствий при ракетном ударе Ирана по расположениям американских военных в данном регионе.
В такой обстановке гроб Сталина был внесен в Мавзолей. После траурного митинга в 12:00 над Кремлем прогремел артиллерийский салют. Затем были объявлены 5 минут молчания. Перед Мавзолеем прошли отряды военных, а в небе пролетели рядами советские самолеты. Так страна попрощалась со своим вождем. Только за первый день этого прощания было раздавлено около 400 человек."
Мало им было под людоедом жить, хотелось, наверное, полюбоваться на него еще и еще.
По здравому розмишлєнію - по барабану їм той єнірал був _ ну тепер не хила в нього компанія буде в мусульманському пеклі.
Если организация похорон была такова, что 56 человек задавили, то какие еще нужны доказательства, что элите Ирана н*срать на свое население?
В этом они похожи на русских, те тоже больны во всю голову вЯличием, хотя четверть населения бегают до ветру в туалет типа сортир.
Сегодня "вторая серия" похорон, интересно, будет ли продолжение?