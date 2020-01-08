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Все про:Іран (145) Сулеймані (15)

 Кількість загиблих на прощанні з іранським генералом Сулеймані зросла до 56

Щонайменше 56 людей загинули внаслідок тисняви, що виникла на похороні вбитого іранського генерала Касема Сулеймані в місті Керман у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські ЗМІ.

За даними місцевого інформаційного агентства Fars, під час тисняви ​​загинуло 56 осіб, постраждало понад 210.

У зв'язку з цим похорон було затримано на кілька годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ

Напередодні церемонію прощання із Сулеймані провели в Тегерані - там зібралися понад мільйон осіб.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168638
 
 
 Топ коментарі
 
Ахренеть. Они его что, весь день и всю ночь толпою по улицам таскают ?!
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Одну можешь в зеркале увидеть . Подобным новостям про кацапов и их друзей до 14-го года никто не радовался . Так что это вина не украинцев , что у них такая реакция . А спілкується кожен тією мовою , до якої звик . З мовним питанням - це тобі до путіна звертатись .
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Обычно диктаторы на своих похоронах с собой забирают кортеж в ад. Так было и у сталина, и у мао , и у ким ир сена. так будет и у путина
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а они наверное еще и гордятся этим, как *********, действиями своего *****!
когда ***** сдохнет, они наверное постараются переплюнуть этот рекорд! Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 8102
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Очень экономно.Всего 1 ракета и уже 57 трупов.
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67, тоді крім цього генерала ще 10 зажмурилось.
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иранцы загасили самих себя больше,чем их трамп
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12 всего. Было 2 Toyota внедорожника, сидело по 6 человек в каждом, скорее всего Land Cruiser или его арабско-африканский вариант.
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И за 200 человек раненых.
Зачем Иран бомбить, они сами себя прекрасно ликвидируют.
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Они там что, на краю могилы остановиться не могут, сзади напирают новые?
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Вообще то это плохо. если столько дебилов сдохло, только чтобы только зарыть эту крысу, то сколько же готово сдохнуть во имя его сраной души?
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Ахренеть. Они его что, весь день и всю ночь толпою по улицам таскают ?!
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Вот мне тоже так кажется!
Сегодня "вторая серия" похорон.
Интересно, сколько дней/недель/месяцев они его будут хоронить?
Сериал это такой, что ли, для иранских ширнармасс?
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Обычно диктаторы на своих похоронах с собой забирают кортеж в ад. Так было и у сталина, и у мао , и у ким ир сена. так будет и у путина
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Читаючи кровожерливі коментарі щодо людей, які їм не зробили нічого поганого, так і бачиш, як за масками "патріотів України" стирчать кацапські роги, ратиці і хвости.
Коментарі, звісно, узкоязичні.
І скільки ще цієї гидоти в Україні...
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Одну можешь в зеркале увидеть . Подобным новостям про кацапов и их друзей до 14-го года никто не радовался . Так что это вина не украинцев , что у них такая реакция . А спілкується кожен тією мовою , до якої звик . З мовним питанням - це тобі до путіна звертатись .
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Не можеш скласти 2+2?
Якщо в Ірані бабахне, становище України значно погіршиться.
1. Штатам і Європі буде вже не до України
2. Ціна нафти і газу швидко поповзе вгору
3. В кишені Кремля посипляться нові десятки мільярдів доларів
4. З новими фінансовими вливаннями агресивність ***** тільки збільшиться
5. На фоні неминучого розчарування в Зеленському і погіршення соціально-економічного становища (див. п.2) при фактичному нехтуванні з боку Заходу Україна може стати доволі легкою здобиччю Кремля.

Зато, - яка радість! - в Ірані йтиме війна з Америкою.
Радійте, дурники.
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Здесь речь не о войне, а о тупом фанатизме иранцев.
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Переконання, що чийсь тупий фанатизм можна вгамувати за допомогою масованого кровопускання є одним з різновидів тупого фанатизму.
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Поясню: тупые фанаты подавили сами себя. Так понятно?
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Зрозуміло. Що ж тут незрозумілого. На радостях, нєбось, подавили себе. Радіють, що війна почалася, а їм на голови будуть падати американські ракети, от і давлять себе від пєрєізбитка радостних чуйств.
Патамушта, ну тупы-ы-ы-ыє. (с)

Зато Ізраїль розумний, - от ну совсєм нє прі дєлах. Молодці, шо тут скажеш.
Израиль отказался предоставлять США любую помощь в случае военных действий против Ирана.На фоне серьёзной эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не принимал никакого участия в ликвидации иранского командующего Касема Сулеймани. Кроме того Израиль не планирует оказывать США какую-либо помощь в случае развязывания войны между этими государствами.Стоит отметить, что по данным информационных ресурсов, отслеживающих полеты, Тель-Авив закрыл свое воздушное пространство для авиации США. В результате этого переброска американского воинского контингента на Ближний Восток осуществляется кружным путем. Таким образом, Израиль продемонстрировал твердую позицию, предусматривающую отказ от союзнических отношений с Вашингтоном в случае развязывания им войны.Эксперты полагают, что в Тель-Авиве осознали сложившуюся угрозу и серьёзность последствий при ракетном ударе Ирана по расположениям американских военных в данном регионе.
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Они подавили себя до того как... и совсем не от радости, а от фанатичной тупости.
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"Прощание со Сталиным продолжалось с 16:00 6 марта вплоть до его похорон 9 марта. Все эти дни покойный лежал в гробу в своем любимом серовато-зеленом мундире. Над ним горели люстры, затянутые траурным крепом. Граждане проходили мимо гроба непрерывной рекой, обливаясь слезами. Утром 9 марта на Красной площади было выстроено около 2-х десятков тысяч человек траурного шествия. Вся Москва утопала в цветах.
В такой обстановке гроб Сталина был внесен в Мавзолей. После траурного митинга в 12:00 над Кремлем прогремел артиллерийский салют. Затем были объявлены 5 минут молчания. Перед Мавзолеем прошли отряды военных, а в небе пролетели рядами советские самолеты. Так страна попрощалась со своим вождем. Только за первый день этого прощания было раздавлено около 400 человек."
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рекорд Сталина не переплюнули а значит в книгу рекордов Гинеса не попадут
Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 412
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"Аналогичная трагедия произошла в Москве на Ходынском поле 18 мая 1896 года во время коронации последнего русского царя.Тогда Николая II и Александру Федоровну обвиняли в недостатке сочувствия к жертвам, поскольку они не отменили дальнейшие торжества и не объявили в стране траур. Однако трагедия не замалчивалась: императорская чета навещала раненых в больницах, а семьям погибших выплатили по 100 рублей - в те времена немалые деньги для простых людей.Число жертв известно точно: 1389 погибших и 1301 пострадавший."
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Давка с жертвами была и на похоронах Сталина.
Мало им было под людоедом жить, хотелось, наверное, полюбоваться на него еще и еще.
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Прості Господі _ туди їм і дорога = лицемірам - придурочним.
По здравому розмишлєнію - по барабану їм той єнірал був _ ну тепер не хила в нього компанія буде в мусульманському пеклі.
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Чиновник США подтвердил, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке
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какая война? Обезьяны пуляют петардами, как только кого-то ранят в ответ получат настоящей ракетой по тупой голове, вот и вся "война".
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Poxoze iransi obstreliali amerikanskuju bazu tolko sto.Tak skazat eto ix osibka oni pozylejet za eto no budet uze pozno.
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в Басру тоже упали ракеты, выпущенные с Ирана, пишут... понеслась
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Tam i nasi soldaty jest.Nadejus im vsio budet xoroso tam ix tolko 4 no vsio ravno jest
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я не знаю.. нужно ждать инфу, Басра миллионная, шиитский город
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Kak ponimaju u nix PVO nebylo.Otvetka pojdiot za eto i skoro.finale vozmut ves Iran
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Как передает американский телеканал ABC, атака направлена на «многочисленные» объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе Ирака
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Подтвердили попадание по Аль Асад 9ти Скадов, один сбит.
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война в воздухе начинается, иранские самолеты над Ираком, американские подняты в воздух над Заливом, израильские в воздухе
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Ну это 100500% не в пользу иранцев будет. В воздухе им ловить нечего, кроме хороших люлей. А вот завалить оперативно-тактическими могут.
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у них много самолетов и они шустрят и шантажируют... угрожают ударить по Дубаю и Саудитам
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У них много старья, а не самолетов. В воздухе им ловить нечего. Это как с шашкой на танки кидаться. Не думаю, что они настолько тупые и утилизируют свою авиацию вот так на понтах.
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но угрожают Эмираты стереть и типо "все тихо сидите - мы выгоняем США"
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Ну это уже понты для приезжих, видать что то пошло не так. Пытаются с темы съехать.
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не знаю, все охреневают... большой войной по всему Ближнему Востоку грозит Тегеран
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Да ну нах..... А не лопнут так пыжиться..... "по всему Ближнему Востоку".... Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 1211. А ресурсов им хватит?
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да вот из шкуры лезут просто вон... Трамп думал выступить перед нацией. но обращение отменили пока
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они сильно наглые и пошли шустро ва-банк.. Британский флот вошел в Персидский залив
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Ну 30 раненных это не результат для такой атаки. Если это все, то значит амеры ждали и приняли меры, а бармалеи в очередной раз бзднули в муку.
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ну пожгли казармы и самолеты, погибший персонал из иракцев, и ультиматум за ультиматумом
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Ну значит всрались. Чисто понты, когда предъявить нечего. Видать не один из 13-ти вариантов не смогли довести до ума. Сейчас их попинают слегка, тем дело и кончится.
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КСИР грозит ударить по территории США.. но самое интересно что сухопутные части Ирана выдвинулись в Ирак.. и пишут что сбили израильский F-35, не знаю правда ли
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Ну да, ну да...... Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 1758. А перед этим они уже "полностью уничтожили американскую базу Аль Асад массированным ракетным ударом. От базы ничего не осталось" . Чисто цирк.
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кто сказал?.. там правда пару самолетов уничтожено и один сбит над заливом американский уточняют... Сенат запретил Трампу отвечать Ирану без консультаций с ним и Конгрессом, сенаторы-республиканцы тоже. Трамп отменил выступление перед американским народом
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Кто сказал...... Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 8457. "По данным иранской революционной гвардии, база ВВС Аль-Асад была «полностью уничтожена». Нападение на «базу, оккупированную американцами», было «полным успехом во всех отношениях», - заявляет Революционная гвардия ночью.". Это сразу перевод, если что.... . Я же говорю, цирк с конями и верблюдами.
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мндя Иранцы вещают об тышах погибших на аб Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 9018
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было, вроде одну иранскую ракету сбил Пэтриот
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Odno nexotel sto tramp neispolzyval jadernyje raketi,on mozet.No tak u amerikansev jest cem ix bez etogo unictozit konecno v porosok.Tam i anglicani toze byli,tak sto vsia NATO pojdiot na nix
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Трамп не использует ядерное оружие, незачем. Англичане отвечают за порядок в Ормузском проливе
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3 волны ракет уже из Ирана пошли, пишут
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в Израиле сирены, люди идут в убежища
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за Дубай еще можешь порадоваться, тоже под ударом чертей
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35 ракет по базе Аль-Асад и 5 ракет по другой базе США. жервы есть вроде, уточняются. Иран поднимает самолеты, шантажирует США ультиматумом, чтоб убирались живыми мол
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Так это ж вроде было ещё до Нового года. И ответственность на себя никто не взял. Получается "мстить" за генерала начали раньше чем его убили.
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ну и отлично, чем быстрее загонят тряпкоголовых в стойло, тем лучше остальному миру.
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я так понимаю, это ответ проклятым пиндосам?
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кстати, детишки этого Сyлеймани, обитают на западе, а теперь yгадайте кто мстить и yмирать за этого стража бyдет, его дети или кто-то дрyгой?
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Другие, конечно.
Если организация похорон была такова, что 56 человек задавили, то какие еще нужны доказательства, что элите Ирана н*срать на свое население?
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Офигенная харизма была у усопшего, исходя из этих всех событий 🤔
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Упоротые радикальным исламизмом дикари...
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Если этих верблюдов не успокоить насильно, сами они не успокоятся.
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А ведь когда-то Иран бьіл почти западной страной. Бабьі в миниюбках ходили. А все коррупция власти и воспользовавшиеся недовольством населения исламистьі. Прямо как в мокшандии
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И чего этим дикарям спокойно не живётся?Столько нефти под ногами-могли бы развиться до уровня ОАЭ.А им одни войны в голове.
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"Культурная революция" типа. Классный фильм был на эту тему "Операция "Арго". Режиссер и в главной роли - Бен Аффлек
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Среди шиитов сильно развито мессианство.
В этом они похожи на русских, те тоже больны во всю голову вЯличием, хотя четверть населения бегают до ветру в туалет типа сортир.
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О, уже 56 человек, вчера было 40.
Сегодня "вторая серия" похорон, интересно, будет ли продолжение?
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Чем больше сдохнут на похоронах новых уродов, тем меньше будет работы Штатам. Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 3943
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да хороните вы его быстрее, а то самопередушатться все
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