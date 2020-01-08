 Кількість загиблих на прощанні з іранським генералом Сулеймані зросла до 56

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські ЗМІ.

За даними місцевого інформаційного агентства Fars, під час тисняви ​​загинуло 56 осіб, постраждало понад 210.

У зв'язку з цим похорон було затримано на кілька годин.

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Напередодні церемонію прощання із Сулеймані провели в Тегерані - там зібралися понад мільйон осіб.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 35 людей загинули в тисняві на багатотисячному траурному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Сулеймані 7 січня.

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".