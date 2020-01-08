 На рівні обласних адміністрацій немає бажання реєструвати парафії, які переходять з УПЦ МП у ПЦУ, - Епіфаній

Як передає Цензор.НЕТ, про це Епіфаній заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
Він зазначив: "Близько 600 парафій з боку Московського патріархату приєдналися до нашої Православної церкви України. Певною мірою, частина де-факто, а частина вже юридично оформили свої документи. Бо у зв’язку з цими позовами майже щодо кожної парафії, яка перейшла і приєдналася, Московський патріархат подав судовий позов. І у зв’язку з цим певною мірою вони призупинили процес перереєстрації.
І зараз ми бачимо, що існують певні проблеми з боку держави – на рівні обласних адміністрацій немає бажання здійснювати перереєстрацію. Хоча це теж певною мірою протизаконно".
Епіфаній зазначив, що ПЦУ зверне увагу української влади на "блокування" з боку обласних адміністрацій перереєстрації парафій.
"І коли цей процес буде розблокований, то в майбутньому ми побачимо ще одну таку хвилю переходів з боку Московського патріархату до Православної церкви України", - вважає він.
так а причем тут администрации, если идут суды???
пппц, тебе, пороходебилу надо может еще капсом и жирным шрифтом написать???
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Чи, наперкір ворогу?.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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А де ж тут ті, які в таких новинах, репетують: «Почєму государство лєзєт в дєла церкві !» ?
Єпіфаній це не змішує.
По-перше, ти в мене відмічений, як зебіл; значить - був привід. А тут - дав вчергове!
Тому що: церковна ситуація - як в краплі води, повторює мирську. І, аналогічно: не можна в мирських справах, і в церковних діяти так, як ти пропонуєш, зебіл! Не можна! Не можна владі силою робити те, що вона вважає правильним - хоч би яким правильним воно не було! Тому що все має робитися по процедурі!
Так що сажати, як заманеться владі - не можна! Тільки по процедурі! (до речі, якщо не по процедурі, з "невеличкими", нехай, з порушеннями - от тобі і вилізла справа по вбивству Шеремета.... в якій, видать, заарештовані непричетні - ну, це так, як для прикладу...) Не можна силою примушувати церкву (як громадську організацію - не забувай!) діяти, як заманеться владі - навіть, якщо це потрібно для блага держави, як у нашому розглядуваному випадку! Навіть при тому, що київський філіал РПЦ, очолюваний Онуфрієм - явно "казачки заслані"!
ЗІ: по процедурі "вигнали" Порошенка і обрали собі клована - да; але нехай... Але ми, демократи, по процедурі надалі будемо обирати гетьмана, навіть, якщо чергового зрадника знову доведеться в Ростов гнати!
Вы можете начинать искать единомышленников.
А мп церкви только прикрываются, что они якобы отдельно, даже на украинский язык переходят. Всё равно это рашистская идиология, которая украинцев уничтожает.
Успехов Вам!
А когда в очередной раз власть поменяется на более прозападную, местные чиновники получат волшебный пендель и станут дружественнее относиться к ПЦУ. Тогда и пойдёт вторая волна переходов. Особенно активно она пойдёт, если путяре Запад лапти сплетёт - тогда УПЦ МП без начальства растеряется . . .
Короче, пережить смутное время надо. Время разбрасывать камни, время собирать камни . . .
да и не только на местах. на высшем государственном уровне тоже самое. например коррумпированные жидовские мошенники Зэля-Бэня, клоун-путиносос Сивоха и другие Зэлины клоуны внезапно дорвались до власти.