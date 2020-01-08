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 На рівні обласних адміністрацій немає бажання реєструвати парафії, які переходять з УПЦ МП у ПЦУ, - Епіфаній

Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляє про перешкоджання з боку обласних держадміністрацій переходам парафій з УПЦ МП у ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Епіфаній заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Він зазначив: "Близько 600 парафій з боку Московського патріархату приєдналися до нашої Православної церкви України. Певною мірою, частина де-факто, а частина вже юридично оформили свої документи. Бо у зв’язку з цими позовами майже щодо кожної парафії, яка перейшла і приєдналася, Московський патріархат подав судовий позов. І у зв’язку з цим певною мірою вони призупинили процес перереєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередня влада відповідальніше ставилася до церкви, - Епіфаній

І зараз ми бачимо, що існують певні проблеми з боку держави – на рівні обласних адміністрацій немає бажання здійснювати перереєстрацію. Хоча це теж певною мірою протизаконно".

Епіфаній зазначив, що ПЦУ зверне увагу української влади на "блокування" з боку обласних адміністрацій перереєстрації парафій.

"І коли цей процес буде розблокований, то в майбутньому ми побачимо ще одну таку хвилю переходів з боку Московського патріархату до Православної церкви України", - вважає він.

Читайте: Епіфаній сподівається, що незабаром ПЦУ отримає визнання з боку ще чотирьох церков: "Зараз вони дозрівають"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168637
 
 
 Топ коментарі
 
скрепные прихожане УПЦ МП значит рассажены на посадах, саботируют процесс
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«Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168637»

А де ж тут ті, які в таких новинах, репетують: «Почєму государство лєзєт в дєла церкві !» ?
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скрепные прихожане УПЦ МП значит рассажены на посадах, саботируют процесс
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Я думаю что вполне не вялый и согласованный зелебобой с ***** саботаж. Которому ой как не все равно. А зебил годовщину томоса проигнорировал чмо
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Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. Источник: https://censor.net.ua/n3168637
так а причем тут администрации, если идут суды???
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73/43%зебіл-провокатор, не пудри мізки. Бо тут ти лажонувся. Позовні заяви до суду - саме на те, що органи державної влади на місцях відмовляють в реєстрації місцевих осередків.
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Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации

пппц, тебе, пороходебилу надо может еще капсом и жирным шрифтом написать???
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сери як хочеш, але ситуація така: на місцях - по судам громади вимагають перереєстрації, попри відмови чиновників, які, часом посилаються на те, що справа по позову Онуфрія до Верховної Ради розглядається у Верховному суді в порядку касації.
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хз, надо послушать представителей другой стороны
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та ні, насправді оскаржують факти перереєстрації (переходу в ПЦУ) і передачі культових споруд
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і це - також. В кожному випадку - все індивідуально. Я знайомий з адвокатом, який підвизується на цій стезі. Нехай навіть так: заробляє...
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Я так понял, что местные администрации тормозят процесс регистрации - независимо от судов. Т.е., громада подает документы на переход в ПЦУ, а ответственный чиновник кладет эту заяву "под сукно".
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а разве можно перерегистрировать, если этот факт оспаривается в суде в тоже время?юристы, ау, просветите
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Я слушал это интервью и понял так, что речь идет о факте подачи в администрацию заявы о перергистрации релігійної громади. Судебный иск может появиться лишь тогда, когда этой заяве попытаются дать ход. Но если бумага лежит под сукном, то юридически перехода пока нет, и оспаривать нечего.
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представители мп не могут опротестовывать незаконность сборов громады или еще какие то моменты, технические?
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можуть і роблять. І це - якраз справа місцевих судів
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ну так может из за этого и не перерегистрируют?
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якщо бумага під сукном і по ній рішення не виноситься в обумовлений Законом термін - то від заявника йде позовна заява в суд.
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А от це я також не зрозумів - чи позивалися громади до суду на адміністрації за бездіяльність? Насправді, за нашої бюрократичної системи будь-яку заяву за бажанням можна пригальмувати, чіпляючись до різних карлючок - будь-який бюрократ може розповісти деталі. Тут треба задати інше питання - чому адміністрації почали так поводитися? (Питання ритиричне)
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скаргу на конкретного чиновника і інформацію в соцмережі, а також листівки про саботаж на його будинок наклеїти з фото
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
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..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??

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Не хило тебя передвижЭнуло
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«Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168637»

А де ж тут ті, які в таких новинах, репетують: «Почєму государство лєзєт в дєла церкві !» ?
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ты там внимательно новость перечитай...или хотя бы мой пост выше...тут епифанию можно цитатой ответить "иногда лучше жевать, чем говорить"
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Суди то одне, а відмова від перерегістрації, то інше.
Єпіфаній це не змішує.
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ага, особенно если учесть что никто не переходит. За ноябрь+декабрь 2019 - 1 приход. Из 12000.
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то есть, в 1ый год после томоса, когда, по идее все желающие должны уже определиться, перешло всего 5% приходов?
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а схерали кацапские попы будут куда-то переходить. Это всё надо делать насильно, властью, а не ждать что кацапня сама перейдёт...
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во-во! Типово!

По-перше, ти в мене відмічений, як зебіл; значить - був привід. А тут - дав вчергове!
Тому що: церковна ситуація - як в краплі води, повторює мирську. І, аналогічно: не можна в мирських справах, і в церковних діяти так, як ти пропонуєш, зебіл! Не можна! Не можна владі силою робити те, що вона вважає правильним - хоч би яким правильним воно не було! Тому що все має робитися по процедурі!
Так що сажати, як заманеться владі - не можна! Тільки по процедурі! (до речі, якщо не по процедурі, з "невеличкими", нехай, з порушеннями - от тобі і вилізла справа по вбивству Шеремета.... в якій, видать, заарештовані непричетні - ну, це так, як для прикладу...) Не можна силою примушувати церкву (як громадську організацію - не забувай!) діяти, як заманеться владі - навіть, якщо це потрібно для блага держави, як у нашому розглядуваному випадку! Навіть при тому, що київський філіал РПЦ, очолюваний Онуфрієм - явно "казачки заслані"!

ЗІ: по процедурі "вигнали" Порошенка і обрали собі клована - да; але нехай... Але ми, демократи, по процедурі надалі будемо обирати гетьмана, навіть, якщо чергового зрадника знову доведеться в Ростов гнати!
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так это ж будет не по демократически и не по европейски
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Я с Донецкой области. В церкви в которую я чаще хожу, рядом с домом, кстати в моем городе все только московского патриархата, летом, сказали нужно заполнить анкету и вручили бумажки, ну я воодушевился думаю значит будем голосовать, за переход. Пришел у них расспросить, они говорят мы мол не хотим чтобы наша церковь перешла, как же они сказали толи бандеровцам, то ли католикам, то ли еще что то, ну вы понимаете. Ага говорю вы собрались нашими анкетами прикрываться?? То есть они не спросив мнения прихожан будут тыкать этими бумажками и говорить вот они все не хотят переходить. Они говорят мне мы не московского патриархата, мы мол как то отдельно. Но я ж хожу я ж слышу как все в конце чтят настоятеля этой церкви и патриарха всея руси... Я сказал об этом, возмутился, но что я сделаю, они скажут не хочешь не ходи.
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Я не сильно там поповские ритуалы поддерживаю. Я к Богу иду и поддерживаю христианские традиции. Но демонстративно хожу в украинскую церковь.
Вы можете начинать искать единомышленников.
А мп церкви только прикрываются, что они якобы отдельно, даже на украинский язык переходят. Всё равно это рашистская идиология, которая украинцев уничтожает.
Успехов Вам!
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Время сейчас такое - ПЦУ надо пережить саботаж новых властей, пережить бузу Филарета (его самого пережить, прости Господи), закрепиться на местности, заработать авторитет у людей своим поведением (разницей в поведении с УПЦ МП), в конце-концов организационные вопросы дорешать, включительно с постепенным международным признанием.
А когда в очередной раз власть поменяется на более прозападную, местные чиновники получат волшебный пендель и станут дружественнее относиться к ПЦУ. Тогда и пойдёт вторая волна переходов. Особенно активно она пойдёт, если путяре Запад лапти сплетёт - тогда УПЦ МП без начальства растеряется . . .

Короче, пережить смутное время надо. Время разбрасывать камни, время собирать камни . . .
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Согласен полностью, нужно переждать. Господь думаю нам поможет если потерпим
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Полностью согласен . Нынешняя власть у нас откровенно пророссийская и она уже это не скрывает . Эта власть старается закатать в асфальт все Украинское . В этом свете и ПЦУ попало под раздачу .
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Ибо при зебильной власти идёт ползучая кацапская экспансия, и превращение Руси-Украины в малоросию...
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А чего вы хотели. Почти все депутаты и чинуши прихожане МП.
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Обрання ватного блазня та змосковленого йолопа нічим іншим закінчиться й не могло
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"...по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации". а где же толстозадое СлаБоУмное, которое должно заниматься государственностью?
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фантазирует.
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это очень большая проблема - продажные гнилые коррумпированные чиновники на местах, (а чаще всего это целые "семьи чиновников"), которые делают, что хотят при любой власти.

да и не только на местах. на высшем государственном уровне тоже самое. например коррумпированные жидовские мошенники Зэля-Бэня, клоун-путиносос Сивоха и другие Зэлины клоуны внезапно дорвались до власти.
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Все наши областные администрации подчиняются Зеле, а он ватник и сторонник русского мира.
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На містах в чей час і особливо при Кучмі і Януковичу були вороги до українського народу, вони ппрактично всі отримували якісь ордена і медальки країни-ворога і будували храми тільки для московського патріархату і відмовляли виділяти землі і пусті будівлі під церкви тодішнього Київського патріархату, а зараз ПЦУ. Це відверті вороги народу, якому ніби служать. Ви зверніть увагу на послуги на цвинтарях, у похоронних бюро, та навіть у Верховній Раді тільки попи із церкви московського патріархата. Вони захопили все, що є в Україні і їм допомогли і допомагають місцеві царьки і князьки. Приклад, коли в минулоому році на вшанування памяті ліквідаторів аварії на ЧАЄС наші можновладці разом із президентом ходили в церкву московського патріархату. А навіщо вони нас там вшановують, вони нам просто вилили бруду на голову в додаток до тих проблем, які у нас є. Це церква агресора, яка підтримувала і підтримує агресора. Чи вони тупі, чи роблять все навмисно.
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