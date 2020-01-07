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 Українського воїна Сергія Дичека, який загинув на Донбасі, поховають 9 січня в Хмельницькій області

9 січня, в селі Богданівка Волочиського району Хмельницької області, о 10.00 розпочнеться прощальна панахида за загиблим на Донбасі українським воїном Сергієм Олександровичем Дичеком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Дичек, 1972 року народження, житель Волочиська, військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону, який загинула 5 січня близько 13:00 у районі хутора Вільний (Золоте 4, що входить до складу міста Золоте), в результаті підриву вантажного автомобіля ГАЗ-66 на невідомому вибуховий пристрій (ймовірно, протитанковій міні ТМ-62), ще один боєць зазнав важких поранень.

Сергій Дичек народився 20.07.1972 року. На фронті перебував з 2014 року. Після панахиди поховають військовослужбовця на сільському цвінтрі. У нього залишилися мати, дружина і двоє дітей.

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Українського воїна Сергія Дичека, який загинув на Донбасі, поховають 9 січня в Хмельницькій області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168623
 
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