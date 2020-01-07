 Понад 7,3 тисячі росіян не пустили в Україну в 2019 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".
Згідно з наявними відомостями, прикордонники щодня відмовляли у в'їзді в Україну близько 20 росіянам. Відмова була обґрунтована тим, що жителі Росії були в базі даних про заборону через перевищення терміну перебування, відвідування "окупованих територій" і так далі.
"Протягом 2019 року більш як 7,3 тисячі громадян Росії не змогли в'їхати в Україну", - додали в МВС.
У серпні 2019 року глава пресслужби ДПСУ Андрій Демченко говорив, що з початку року в країну в'їхали 944 тисячі громадян Росії, а ще 5662 росіянина не змогли пройти прикордонну службу і перетнути кордон між країнами.
0.5% отказов.
В заголовке: " не пустили НА Украину" Может, пора автору пора определиться-Украина это территория или государство?
А це така звична політика Цензора - спочатку перекладають (не дуже грамотно) з українськомовного джерела на російську і викладають на відповідну версію сайту, а потім вже навіть не виправивши помилок на україномовну версію сайту - як і в цьому випадку...
По какой бы причине оно сюда не ехало!!!